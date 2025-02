6 hábitos comuns que podem danificar sua visão

Se há algo que aprendemos ao longo dos anos, não é para dar o olho no sentimento. Nossos cérebros são tão bons para se adaptar às mudanças que pode ser difícil perceber que sua visão está mudando até que seja derrotada com um problema avançado. Lembre -se, sua visão é mais do que apenas a sua opinião. Faz parte da sua saúde geral.

A Academia Americana de Oftalmologia prevê um aumento dramático nos problemas de visão nos próximos 30 anos. Além das mudanças genéticas ou relacionadas à idade na visão, existem hábitos que podem estar prejudicando sua visão e afetando negativamente a saúde ocular. Treinamos os hábitos maus mais comuns e medidas preventivas que você pode tomar para evitá -las, mantendo sua visão saudável.

Para obter mais informações, consulte o que os alimentos adicionam à sua dieta e o que as coisas devem fazer todos os dias para apoiar sua saúde ocular. Lembre -se de que os controles regulares da visão ainda são essenciais para manter os olhos em sua forma.

1. Usando a maquiagem expirada

É fácil esquecer que seus produtos de maquiagem para os olhos favoritos têm uma vida útil, especialmente quando os usam todos os dias. O uso de Rímel e delineadores derrotados pode colocar os olhos em risco de infecção. Uma boa regra geral ao determinar quando é hora de se livrar do produto é procurar o Período após a abertura. Este selo dirá quanto tempo ele tem depois de abrir o produto antes que ele precise ser substituído. Por exemplo, geralmente Rímel pode durar cerca de três meses.

Também é importante armazenar adequadamente seus cosméticos. O armazenamento inadequado pode afetar a longevidade de um produto e pode levar ao crescimento de bactérias ou mofo, o que o coloca em risco de infecção e doenças posteriores dos olhos.

2. Reutilização de lentes de contato

Se você acha que está economizando dinheiro reciclando seus contatos, pode acabar custando a você a longo prazo. Como alguém que costumava fazer isso e, como resultado, terminou com várias infecções oculares, posso atestar que é um hábito de lente de contato que vale a pena quebrar. Quando mudei para usar contatos diários e usar óculos de forma intercambiável, reduzi drasticamente minhas chances de desenvolver uma infecção ocular e mantive meus olhos mais saudáveis.

Vale a pena considerar os jornais: um estudo descobriu que as pessoas que usam As lentes de contato reutilizáveis ​​correm cerca de quatro vezes mais o risco de ceratite de acanthamoebaUma infecção rara ocular que pode aumentar seu risco de perda de visão ou cegueira, em comparação com as pessoas que usam contatos diários.

Outros hábitos que devem quebrar com suas lentes de contato incluem dormir, tomar banho ou nadar com elas. A Dra. Mackenzie Sward, uma oftalmologista certificada pelo conselho, alerta: “Dormir em suas lentes de contato e não limpar adequadamente suas lentes pode aumentar significativamente o risco de uma úlcera da córnea causada por uma infecção bacteriana, fúngica ou parasitária”. Como se isso não estivesse preocupado o suficiente, a perda de visão devido a complicações relacionadas à lente de contato pode ser grave e permanente. Além disso, falando por experiência própria, evite esfregar os olhos ao usar contatos.

Leia mais: Os melhores lugares para comprar contatos online

Imagens Kina Krzeminska/Getty

3. Não use óculos de sol

Você sabe que sua pele precisa de filtro solar para protegê -la dos raios UV prejudiciais e criá -lo ou não, seus olhos também devem se proteger. A Sward recomenda o uso de proteção UV adequada quando estiver ao ar livre ou em um carro, mesmo que esteja nublado. “Isso ocorre porque os raios nocivos UVA e UVB na atmosfera podem aumentar o risco de degeneração macular, catarata, câncer de pele palpebral e outras doenças oculares”, explica ele. Para proteger seus olhos, Sward aconselha você a escolher óculos de sol com 100% de proteção dos raios UV toda vez que for lançado.

“A exposição acumulativa e os danos por UV aumentam apenas a incidência de degeneração macular, catarata, catarata, catarata, catarata. Pterígio e câncer de pele “, explica ele. Essas condições podem ser permanentes ou requerem tratamento cirúrgico para corrigir. Mais consciente da proteção.

Leia mais: Os melhores óculos de sol prescritos

4. Não use óculos de proteção

Você também deve usar óculos de proteção ao praticar esportes ou fazer um trabalho que envolva o risco de lesão ocular. Os centros de controle e prevenção de doenças nos Estados Unidos “estima que cerca de 2.000 pessoas sofrem de lesões oculares relacionadas ao trabalho, e a Academia Americana de Oftalmologia estima que existem 30.000 lesões oculares relacionadas ao esporte todos os anos nos Estados Unidos, “Sward disse.

Muitas dessas lesões são evitáveis ​​e geralmente envolvem objetos estranhos que são atingidos nos olhos, como poeira, madeira, metal ou resíduos de plantas. Outras lesões que podem sofrer com a falta de proteção ocular incluem Roma ou trauma direto de quedas ou objetos maiores, como ferramentas que atingem o rosto. Em seguida, proteja seus olhos e aqueles pequenos vasos sanguíneos com a equipe certa.

5. fumar

Além dos múltiplos riscos conhecidos à saúde que podem causar fumar, você também pode danificar seus olhos. Fumar cigartrrillos duplica o Risco de degeneração macularO que você pode perder a visão na parte do seu olho conhecido como La Macula. Fumar também prejudica sua retina e aumenta suas chances de catarata, que obscurecem os óculos e também podem levar à perda de visão. De acordo com a administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, os fumantes são Três vezes mais chances de desenvolver cataratas e até quatro vezes mais chances de desenvolver degeneração macular relacionada à idade em comparação com os não -fumantes. Então, se você é um fumante, seria o melhor para o seu melhor interesse chutar o hábito.

6. Passando muito tempo nas telas

Todos podemos admitir que poderíamos limitar nosso tempo em nossos smartphones, laptops e tablets. Passar menos horas com esses artigos também beneficiaria nossa visão. Fadiga visual digital ou A síndrome da visão computacional é uma condição que ocorre quando você está olhando para um computador ou tela do telefone por muito tempo. Pode causar secura ocular, visão turva, dores de cabeça, dor nas costas e outros sintomas de desconforto.

Sward recomenda fazer pausas frequentes das telas para que seus olhos relaxem e se encaixem em um par de lentes prescritas que são feitas especificamente para uso no computador. “É importante ver um profissional de atendimento ocular regularmente para garantir que ele use a correção de óculos apropriada e (para) detectar condições oculares que, de outra forma, não apresentam sintomas”, disse ele. Portanto, não pule seus exames de rotina e acompanhe alguns desses hábitos diários para manter os problemas de visão afastados.