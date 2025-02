6 O açúcar natural substitui o uso em vez de coisas processadas

Você provavelmente vai querer um doce (ou dois) durante suas próximas festividades do Super Bowl 2025, especialmente se estiver organizando uma festa temática de Taylor Swift. Se você está preocupado em consumir açúcar, mas ainda deseja dar um capricho, isso pode ajudar a se concentrar no tipo e quantidade de açúcar que você está comendo. Não há necessidade de eliminar completamente o açúcar da sua vida; Afinal, nossos corpos usam açúcar para fazer energia, que deve atingir o show de tempo da parte.

Para mulheres e crianças, a quantidade recomendada é de seis colheres de chá de açúcar diariamente. Para os homens, existem nove colheres de chá. Quanto ao tipo de açúcar que deve ser consumido, tente algumas novas receitas do Super Bowl que possuem substitutos naturais de açúcar que são processados ​​ou não refinados ligeiramente. Descrevemos alternativas populares de açúcar natural abaixo para ajudá -lo a descobrir qual você gostaria ou seus convidados.

O que são substitutos ou alternativas de açúcar?

Antes de inserir substitutos do açúcar, é importante esclarecer que o açúcar Não é inerentemente ruim para você. É vital para sua saúde. Seu corpo converte carboidratos em glicose, uma forma de açúcar, que é uma fonte de energia primária para manter seu corpo em movimento e seu cérebro trabalhando. Apesar do que eles defendem algumas modas populares da dieta, sem carboidratos e açúcares, você pode sofrer problemas e sintomas de saúde, como baixa energia, problemas de sono e nevoeiro cerebral.

O objetivo não deve ser evitar o açúcar, mas consumir o direito cara de açúcar. Grande parte da dieta americana atual consiste em açúcares agregados, processados ​​e refinados para adicionar intensa doçura sem muita substância. Sugar açúcar branco ultrafinado e xarope de milho com alto teor de frutose são ingredientes comuns em refrigerantes, bolos, pão e condimentos. Estes são rapidamente entregues à corrente sanguínea sem adicionar outro valor nutricional. Consumo excessivo desses açúcares pode levar a complicações graves de saúdeincluindo pressão alta, diabetes e doença hepática gordurosa.

Você pode encontrar a quantidade de açúcares adicionados ao rótulo de dados nutricionais e à lista de ingredientes de qualquer artigo de alimentos. Quanto maior o açúcar adicionado na lista de ingredientes, mais açúcar existe no produto. Os açúcares agregados passam por muitos nomes, como açúcar morena, adoçantes de milho, xarope de milho, dextrose, frutose, glicose, xarope de milho com alto teor de frutose, xarope de malte, maltose e sacarose.

Por outro lado, os açúcares naturais não são refinados ou apenas processados ​​ligeiramente e são naturalmente encontrados em muitos alimentos. FrutaPor exemplo, eles contêm frutose, mas também têm uma ótima fibra, fornecendo uma combinação equilibrada de nutrientes para o corpo. Mel e xarope de bordo Eles são naturalmente doces, mas ricos em minerais, vitaminas e antioxidantes.

Existem também vários adoçantes naturais e substitutos de açúcar que podem adicionar alimentos e bebidas que fornecem doçura sem as desvantagens dos açúcares refinados. Exemplos desses açúcares alternativos incluem álcoois de açúcar, como sorbitol, adoçantes artificiais, como aspartamo e adoçantes naturais, como a estévia.

Os 6 melhores substitutos de açúcar natural

Getty Images

Aqui estão as boas notícias: se você deseja reduzir o açúcar, ainda tem muitas opções para manter as coisas doces. Abaixo estão seis dos melhores substitutos naturais de açúcar que podem adicionar à sua dieta em vez de açúcar refinado.

Mel

O mel foi apreciado por um longo tempo, não apenas por sua doçura natural, mas também por seu valor nutricional. As abelhas o fazem do néctar vegetal no processo de polinização e contém uma variedade de compostos benéficos de plantas e antioxidantes.

O mel cru e escuro, que são processados ​​minimamente, são ricos em flavonóides e ácidos fenólicos, em particular. Essas ofertas Muitos benefíciosincluindo efeitos positivos na saúde cardiovascular, gastrointestinal e respiratória. Até foi demonstrado Reduza alergias sazonais.

Xarope de bordo

Outro adoçante natural popular, Arce xarope, reivindicou seu lugar em muitas panquecas. Se você está aparando o açúcar, pode querer omitir as panquecas, mas segure o xarope, o que é produzido a partir de SAP de árvores de bordo de açúcar.

Isso ocorre porque o xarope Arce, como o mel, contém antioxidantes e minerais que podem ser benéfico para sua saúde. Foi demonstrado que muitos dos compostos únicos encontrados no xarope de ARCE ajudam a combater o câncer e o diabetes. Ele Xarope mais escuro de arceOs menos refinados e mais benefícios eles podem oferecer.

Stevia

Se você não é fã do sabor do xarope ou mel Arce, mas ainda deseja uma maneira de adoçar as bebidas e receitas, a Stevia é uma ótima alternativa de açúcar natural para experimentar. Este adoçante é feito da planta de estévia, e é 200 a 400 vezes mais doce do que açúcar de mesa.

Como substituto do açúcar, a estévia não é nutritiva, o que significa que dificilmente contém calorias. Adicione doçura sem muito mais, o que pode ser o que está procurando reduzir o açúcar. A estévia também foi correlacionado com a redução de açúcar no sangue e colesterol. Lembre -se de que muitos produtos de estévia no mercado contêm outros ingredientes processados ​​ou álcoois de açúcar, por isso é importante fazer sua pesquisa antes de usá -los.

Frutas em purê

Annick Vanderschelden Photography/Getty Images

Se você está procurando uma forma de açúcar mais equilibrada, é difícil superar frutas cruas. A fibra alimentar presente em frutas cruas ajuda na digestão e O metabolismo do açúcar diminuiRedução dos picos de açúcar no sangue que podem ser vistos em suco de frutas ou aditivos de açúcar. Comer alimentos ricos em fibras também pode ajudá -lo Reduza sua ingestão calórica total e reduza o risco de doença cardíaca.

As frutas de proibição oferecem muitos dos mesmos benefícios e podem servir como adoçantes para adicionar a outros alimentos. O Apple Point funciona como um substituto de ovo em muitas receitas, por exemplo, e o purê de bagas é uma ótima adição de iogurte simples e de açúcar.

Monk da fruta

O Monk Fruit é outro açúcar alternativo baseado em plantas. Isso é extraído da fruta monge, também conhecida como Luo Han Guo, uma pequena fruta redonda que é comumente encontrada no sudeste da Ásia. Embora a própria fruta do monge contenha frutose e glicose, estes são na verdade eliminado em extração Processo, criando um adoçante não -nutritivo que é cerca de 100 vezes mais doce que o açúcar de mesa.

O Monk Fruit é relativamente novo no mercado, então ele precisa de mais estudos para determinar todos os seus potenciais benefícios à saúde. Pesquisas sobre outros adoçantes não -nutrários mostram resultados promissores em termos de Controle de peso e Defenda diabetes. Os mogrosídeos naturalmente doces na fruta do monge também contêm antioxidanteso que pode ajudar na saúde imunológica e na prevenção do câncer.

Suco de frutas

O suco de frutas é um adoçante natural que pode beber por conta própria ou adicionar a outras bebidas ou condimentos ou até usar cozinhar. O suco de frutas 100% é uma opção muito melhor do que o açúcar de mesa refinado ou o xarope de milho com alto teor de frutose, porque o suco de frutas é natural e não processado. Também Contém muitas vitaminas e nutrientes.