6 vitaminas e minerais recomendados por especialistas para envelhecimento com graça

À medida que envelhecemos, temos um risco maior de Baixo consumo de vitaminasEm parte porque nosso corpo não pode mais absorver efetivamente certos nutrientes. Em geral, você pode obter todas as vitaminas e minerais que precisam de uma dieta equilibrada. No entanto, se você estiver lidando com deficiências, possui medicamentos específicos ou possui condições de saúde específicas, seu médico pode aconselhá -lo a tomar determinados suplementos.

Estas são as seis melhores vitaminas e minerais nos quais os médicos recomendam que estejam concentrados para o envelhecimento saudável. Certifique -se de conversar com seu médico antes de ajustar sua dieta ou experimentar novos suplementos.

1. Magnésio

O magnésio é um mineral que fornece várias funções importantes no corpo. Mantém os músculos fortes, regula os níveis de açúcar no sangue e contribui para a saúde do coração. Dr. Jacob TeitelbaumUm internista certificado pelo Conselho em Medicina Integrativa nos disse que “o magnésio é fundamental para mais de 300 reações no corpo”. Ele disse que uma dieta não processada possui aproximadamente 600 mg de magnésio por dia, mas a dieta americana média é inferior a 250 mg de magnésio após o processamento. Como referência, a quantidade diária recomendada de magnésio é 400 a 420 mg por dia para homens adultos e 310 a 320 mg para mulheres, mas mais necessidade de pessoas grávidas ou amamentando.

Teitelbaum alertou que os efeitos do baixo magnésio podem incluir um Maior risco de síndrome metabólica. Isso pode levar a ataques cardíacos, golpes e demência. Você também pode se sentir exausto ou sentir dor muscular generalizada se não estiver obtendo magnésio suficiente.

Você pode encontrar magnésio em uma ampla gama de ingredientes. Dr. Peter BruksnerUm esporte e exercícios especializados, disse que você pode encontrar magnésio em nozes, sementes, grãos integrais e vegetais de folhas verdes como espinafre. Em deliciosas notícias adicionais, você também pode obter magnésio de chocolate preto.

“Alguns idosos ou aqueles que tomam medicamentos específicos (como diuréticos ou medicamentos para refluxo ácido) podem não receber magnésio suficientes de sua dieta e podem precisar de um suplemento”, disse ele. “No entanto, muito magnésio pode causar problemas estomacais, portanto, tenha cuidado.”

2. Vitaminas B.

Ele também precisa de uma variedade de vitaminas do complexo B, incluindo B12 e ácido fólico (também chamado de ácido fólico), para manter sua saúde à medida que você envelhece. A vitamina B-12 funciona com folato para ajudar seu corpo a criar novas células, incluindo células sanguíneas e células nervosas. Embora geralmente exija mais B12 à medida que envelhece, seu O corpo também não pode absorvê -lo Quando você envelhece. Brukner disse que isso ocorre porque “os estômagos produzem menos ácido, e esse ácido é necessário para trazer vitamina alimentar ao corpo”.

Teitelbaum disse que as vitaminas do B são críticas à produção de energia e os níveis subóticos podem afetar sua saúde. Adverte que a deficiência de vitamina B foi associada a ” Aumento acentuado em demência (especialmente ácido fólico) e Maior risco de ataque cardíaco e derrame (especialmente naqueles com altos níveis de homocisteína). “Os sintomas de deficiência de B12 incluem fraqueza ou mau equilíbrio, perda de apetite e dormência e formigamento nas mãos e pés.

B12 é encontrado em proteínas animais, como carne, peixe e ovos. Brukner disse que, se não comer esses alimentos, ele pode querer recorrer a alimentos como cereais e leveduras nutricionais com o B12 acrescentado. “Os idosos, especialmente aqueles que têm problemas de estômago ou tomam medicamentos que reduzem o ácido estomacal, podem precisar tomar um suplemento de vitaminas B12”, explicou.

Amelia tiUm educador de nutricionista e diabetes registrado na cidade de Nova York, que também faz parte do Conselho de Revisão Médica da CNET, acrescenta que as pessoas que tomam medicamentos que bloqueiam a absorção de B12, como omeprazol ou metformina, também podem precisar de um suplemento de vitamina B12.

3. Cálcio

O Instituto Nacional de Envelhecimento diz que o cálcio é especialmente importante para Pessoas mais velhas em risco de perda óssea. O instituto recomenda 1.000 mg todos os dias para homens entre 51 e 70 anos e 1.200 mg por dia para homens 71 anos ou mais. Recomenda -se que as mulheres de 51 anos tomem 1.200 mg todos os dias.

“O cálcio é conhecido por fortalecer os ossos, mas também é crucial que os músculos funcionem bem”, disse Brukner. “À medida que as pessoas envelhecem, seus corpos tiram menos cálcio dos alimentos, o que pode fazer com que ossos enfraquecem”. Você pode obter cálcio naturalmente de fontes como leite, iogurte e queijo. A Escola de Saúde Pública de Harvard th aponta que Cálcio também está disponível Em colarinho encaracolado, salmão, tofu, amêndoas e espinafre.

Quanto aos suplementos, Brukner disse: “Se você corre o risco de problemas ósseos ou não obtém cálcio suficiente em seus alimentos, tomar suplementos pode ser útil. Mas muito cálcio pode causar outros problemas, como pedras nos rins, então converse com o seu primeiro doutor .

4. Vitamina D.

A vitamina D é frequentemente chamada de vitamina do sol, porque geralmente a absorve através da pele apenas por estar do lado de fora. No entanto, durante os meses de inverno, se você mora em um clima nublado ou evite a luz solar natural à medida que envelhece, pode não receber o suficiente. Seu corpo precisa de vitamina D para absorver adequadamente o cálcio, por isso é um nutriente importante para a saúde óssea.

Brukner diz que, além do sol, você pode obter vitamina D de peixes gordurosos, como salmão e cavala, leite fortificado e cereais. Seu médico também pode recomendar um suplemento se você estiver sofrendo perda óssea ou em risco de osteoporose.

Além da saúde óssea, Teitelbaum disse que a vitamina D pode ajudá -lo a combater a doença. Ele disse: “Subopum vitamina D está associada a aumento da autoimunidade, Maior risco de doenças infecciosas graves (Dr. Fauci disse que tomou vitamina D durante o covid (pandemia) e aumento do risco de câncer“

5. Ácidos graxos ômega-3

Os ácidos graxos ômega-3 são essenciais para muitas das funções do seu corpo. Eles desempenham um papel na saúde do coração e do cérebro. No entanto, como aponta a Clínica de Cleveland, seu corpo não pode produzir ômega-3 suficiente sozinha. Isso significa que você deve obter mais dos alimentos que come ou suplementos que toma.

“Os ácidos graxos ômega-3 são muito bons para a saúde do coração e podem ajudar a reduzir o inchaço, o que é importante para as pessoas mais velhas”, explicou Brukner. “Eles também são benéficos para o poço do cérebro e podem ajudar a se proteger contra a perda de memória e Doenças como Alzheimer. “Você acrescenta que o ômega-3 ajuda a reduzir o inchaço, reduzindo a inflamação.

Peixes gordurosos como o salmão são uma boa fonte de ácidos graxos ômega-3. Brukner disse que você também pode recorrer a listas, sementes de chia e nozes, mas acrescentou um aviso: “Eles fornecem um tipo diferente de ômega-3 que o corpo não usa tão facilmente”. O óleo de peixe e o óleo de algas também podem servir como suplementos.

6. Zinco

PARA Artigo de 2015Publicado em Pathobiology of envelhecimento e doenças relacionadas à idade, o zinco chama um “micronutriente essencial para a saúde humana em geral, e particularmente para os idosos”. Os autores dizem que o zinco desempenha “um papel importante no processo de envelhecimento” e que a deficiência de zinco pode ser conectada a várias doenças relacionadas à idade crônica, que incluem o endurecimento das artérias, doenças degenerativas do sistema nervoso, mudanças relacionadas à idade ao imune sistema e câncer.

“Quando envelhecemos, nosso sistema imunológico enfraquece e, se não tivermos zinco suficiente, isso pode torná -lo ainda mais pior”, explicou Brukner.

Você pode encontrar zinco em mariscos, carne vermelha, aves, feijões, nozes e sementes. Brukner disse que ostras são particularmente ricas em zinco. Ele acrescentou: “Algumas pessoas mais velhas podem encontrar suplementos úteis de zinco, especialmente se costumam ficar doentes ou não comer alimentos de zinco suficientes. Mas levar muito zinco pode causar problemas com outros minerais no corpo, por isso é importante permanecer quantidades aconselhadas “.

O resultado final

Comer bem pode ajudar a aumentar seus ossos, sistema imunológico e muito mais à medida que você envelhece. Juntamente com o exercício e outros bons hábitos, a obtenção de minerais e vitaminas apropriados pode melhorar sua saúde. Tente obter magnésio suficientes, vitaminas B, cálcio, vitamina D, ômega-3 e zinco em sua dieta todos os dias. Converse com seu médico antes de tomar qualquer suplemento para descobrir como eles podem interagir com seus medicamentos e condições de saúde existentes.