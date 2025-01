7 dicas para usar uma fritadeira

Como a maioria dos humanos de sangue quente, adoro batatas fritas. Não gosto de gordura na barriga e de colesterol perigosamente alto, por isso raramente me permito.

Isso pode mudar graças à recente chegada de uma fritadeira de ar, o pequeno forno de convecção que poderia fazer isso. De repente, batatas fritas saudáveis ​​estão ao meu alcance.

Não apenas batatas fritas. Acontece que esse aparelho de cozinha subestimado criminalmente (que na verdade não é uma fritadeira) é bom para todos os tipos de preparação de alimentos. Vejamos diferentes maneiras de aproveitar ao máximo esta cozinha de bancada, começando por qual escolher.

Escolha o tamanho correto

Se você ainda não comprou uma fritadeira, a primeira decisão que você precisa tomar é sem dúvida a mais importante: qual tamanho comprar. Muitas vezes são medidos em quartos, sendo o menor cerca de 2,75; o maior, cerca de 6.

Como tenho uma família de quatro pessoas, queria algo grande o suficiente para acomodar pelo menos essa quantidade de porções de batatas fritas. (Porque, convenhamos, compramos essas coisas para batatas fritas.) Finalmente, comprei um modelo Secura de 5,3 quartos (cerca de 2,6 litros), que comprei por US$ 110.

A cesta de cozinha mede 9,25 x 9,25 x 4 polegadas, grande o suficiente para todas as nossas batatas picadas. Depois de cortar cerca de oito deles, ainda havia bastante espaço na cesta.

Resumindo: antes de comprar, verifique as medidas da fritadeira e certifique-se de ter espaço no balcão para acomodá-la. Estou feliz por não ter escolhido nada menor, mas meu Secura é uma adição bastante substancial à cozinha.

Invista em um cortador de batatas fritas

Metade do segredo para batatas fritas bem-sucedidas: um corte uniforme. Este fatiador de US $ 29 simplifica o preparo de batatas. Eeo

Sobre aquelas batatas fritas. A fritadeira fará seu melhor trabalho se cada pedaço de batata tiver um tamanho uniforme, o que é, na melhor das hipóteses, um desafio se for cortado manualmente. Meu conselho: compre um cortador.

É uma das ferramentas mais rápidas e fáceis que você pode adicionar à sua cozinha; Levei dois minutos para preparar as citadas oito batatas, porque era a primeira vez e estava me movendo devagar.

Mais uma coisa sobre as batatas fritas…

Muitas receitas de batatas fritas para fritadeiras indicam que você primeiro descasca as batatas. Muitos outros dizem que você deve mergulhá-los primeiro em água, de 30 minutos a 3 horas.

Fiz o seguinte: cortei as batatas, cobri com um pouco de azeite, coloquei no cesto e cozinhei. Sem descascar, sem encharcar… ele nem os secou primeiro.

Eles. Eram. Delicioso.

Eles poderiam ficar ainda melhores depois de encharcados e/ou secos? Talvez. Esse esforço extra é necessário? Não. Pelo menos não no meu livro. Se você já experimentou as duas formas, me conte sua preferência.

Fique trêmulo com isso

Se você estiver cozinhando batatas fritas ou algo semelhante (tater tots, nuggets de frango, vegetais, etc.), agite bem a cesta pelo menos uma vez durante o processo de cozimento.

Isso movimentará tudo e permitirá que o ar quente circule por todas as superfícies de cada pedaço de alimento, o que é importante para uma fritura uniforme. Embora muitas receitas exijam mexer na metade do tempo de cozimento, recomendo fazer isso com mais frequência, como a cada 4-6 minutos.

Se você tiver uma fritadeira com bandejas em vez de cestos, use luvas de forno para retirá-las e virar os alimentos. Pode parecer um incômodo, mas não exige muito tempo ou esforço e vai aquecer a comida de maneira muito mais uniforme e dar-lhe um bom crocante.

Não sobrecarregue

Lembre-se de que sua fritadeira é apenas um forno pequeno. Se você estivesse cozinhando, digamos, peitos de frango em um forno comum, não os empilharia uns sobre os outros, não é? O mesmo vale aqui, com a já mencionada exceção das batatas fritas e dos legumes, espalhe-os da melhor maneira possível e não sobrecarregue o cesto.

Algumas fritadeiras de ar vêm com uma grade que permite colocar uma segunda camada de alimentos em cima da cesta. Agora você pode cozinhar, digamos, quatro pedaços de salmão em vez de apenas dois. (Falando nisso, fiz exatamente isso ontem à noite. Não secou como no forno. Hum.)

Sobrecarregar a fritadeira fará com que os alimentos aqueçam de forma irregular, o que reduzirá a qualidade dos alimentos. Esses pequenos fornos cozinham os alimentos rapidamente, por isso não tenha medo de separar suas refeições em lotes diferentes para obter melhores resultados.

Adapte receitas de forno

Quer fazer um antigo favorito na sua fritadeira? Mesmo que o Melhor Frango da Vovó tenha sido escrito pensando nos fornos convencionais, é fácil adaptar quase todas as receitas para usar em fritadeiras de ar.

Normalmente, você simplesmente reduzirá a temperatura de cozimento em cerca de 25 graus Fahrenheit. Se a receita do forno indicar 350 (176 graus Celsius), a fritadeira está ajustada para 325 (160 graus Celsius). Da mesma forma, você precisará de cerca de 20% menos tempo de cozimento, embora isso certamente possa variar dependendo do tipo de alimento, temperatura de cozimento, etc.

Você precisa de ajuda com matemática? olhe para o Calculadora de fritadeira de arque converterá os tempos e temperaturas de cozimento padrão em graus Celsius.

Pense fora da caixa de frituras

Expandir imagem Donuts “saudáveis”, cortesia da sua fritadeira. Estilo cotidiano do professor

Supondo que você encontre um minuto livre quando sua fritadeira não estiver cozinhando batatas fritas, há muitas outras coisas que você pode fazer lá, algumas das quais podem surpreendê-lo.

A CNET já cobriu alguns dos melhores alimentos para fritadeiras de ar comprimido antes, mas se você quiser receitas específicas, nós também as temos. Abaixo, reuni algumas ótimas receitas que você definitivamente vai querer experimentar:

