7 dos melhores colchões macios de 2025

Ao longo dos nossos anos de testes de colchões, estabelecemos testes que utilizamos para avaliar colchões com base em factores-chave.

Firmeza e sensação

Você pode pensar em firmeza como o quão duro ou macio é um colchão quando você está deitado sobre ele. Testamos centenas de colchões e temos um extenso catálogo para comparar com cada nova cama que testamos.

Avaliando a sensação, começamos a trabalhar com a cama. À medida que pressionamos a cama, observamos o que o material faz. Leva um segundo para se recuperar como a espuma viscoelástica tradicional ou é rápido e salta como a espuma de látex?

Durabilidade

Colchões não duram para sempre e você quer comprar um que dure. Com base na sua construção, levantamos a hipótese de quão bem um colchão resistirá ao uso noturno. As camas que têm bobinas de aço como base geralmente duram mais do que os colchões totalmente de espuma.

Isolamento de movimento

O isolamento de movimento é o quão bem um colchão amortece o movimento em toda a superfície. É um grande problema para quem dorme com o companheiro ou animal de estimação que se movimenta à noite. Pulamos e quicamos no colchão para isolar o movimento e ver quanto movimento é detectado. Também colocamos um copo d’água na beira da cama e rolamos e quicamos perto dele. Se não ceder, o colchão tem um bom isolamento de movimento.

suporte de borda

A borda de apoio de um colchão é a resistência do perímetro da cama. Deitamos e sentamos na beira do colchão e avaliamos sua resistência. Se sentirmos que vamos cair, então a cama não tem um bom suporte nas bordas.

Temperatura

Pessoas com sono quente devem procurar colchões com tecnologia de refrigeração. Muitos colchões afirmam tê-lo, mas sabemos a diferença entre marketing e construção de refrigeração que irá realmente mantê-lo fresco.

