7 dos melhores filmes de terror para transmitir em Max

Max é um destino quente devido à 3ª temporada de Lotus White, e você deve ficar para assistir à seleção de filmes de terror.

O streamer abriga uma variedade de filmes aterrorizantes, de clássicos como a exclusão de David Lynch a novos refrigeradores, como o palhaço. As opções mudam com frequência; portanto, se você não sentir as ofertas assustadoras do Max, vale a pena balançar em um mês diferente.

O MAX começa em US $ 10 por mês ou US $ 100 por ano e você também pode obter streamer gratuito com um plano anual do DashPasspass. Aqui estão sete filmes de terror destacados em Max: Todos esses filmes receberam críticas geralmente favoráveis ​​ou melhores, de acordo com a Metacritic.

Warner Bros. Quando essa adaptação do romance clássico de Stephen King chegou aos cinemas em 2017, ele tinha os ciberfilos como eu olhando duas vezes nos drenos da tempestade e os terríveis balões vermelhos. Com um elenco de crianças intrépidas e muito coração, é um argumento convincente para histórias mais sobrenaturais da era da maioria. E um forte argumento contra palhaços.

Filmes de Libra O primeiro longa -metragem de David Lynch fará você se sentir como se estivesse em um pesadelo estranho. O filme de terror em preto e branco de 90 minutos está cheio de sons e imagens estranhos, e o resultado é incrivelmente perturbador. Nem me faça começar com o “bebê” de uma aparência estranha do personagem principal e de outro mundo (isso é estranhamente um pouco fofo?). Aqui estão mensagens sobre homens e paternidade, mas até reservando a maior imagem, vale a pena visitar o mundo surrealista de Eraserhead.

A24 O Slasher Pearl, estrelado por Mia Goth, é um prequel do filme de Ti West, focado em uma versão mais jovem do vilão idoso naquele filme. Max pega X, Pearl e um terceiro filme da série, Maxxxine, mas eu recomendo Pearl se ele só tiver tempo para um filme.

Captura da tela Max/CNET The Living Dead Night (1968) O primeiro filme de terror de George Romero é uma recomendação fácil. Um grupo de sobreviventes se refugia em uma casa enquanto membros do enxame da espera lá fora. O filme influente é frequentemente considerado o primeiro filme de zumbi moderno e, embora possa não oferecer suas suscepções no nível de Freddy Krueger, os personagens o atraem no centro de sua história. Você vai querer deixar a porta aberta para isso (mas no caso de um apocalipse real, mantenha -a muito, muito fechada).

Warner Bros. Beetlejuice (1988) e Beetlejuice Beetlejuice (2024) O fantasma de Michael Keaton com a maioria está causando caos em dois filmes em Max. Você pode ver a comédia de terror de Beetlejuice e sua sequência 2024, que também incluem Winona Ryder e Catherine O’Hara em seu elenco, no serviço de transmissão agora.