7 lugares surpreendentes onde os microplásticos se escondem na sua cozinha e são fáceis de trocar

Os microplásticos estão por toda parte: no ar que respiramos, na água que bebemos e nos alimentos que comemos. Eles se acumulam em roupas, cosméticos, tecidos e poeira.

É quase impossível evitar os microplásticos no mundo de hoje, por isso faz sentido que foram encontrados no sangue e saliva humanos, bem como no fígado, rins e placenta. É especialmente surpreendente porque são pequenos: os microplásticos medem menos de 5 milímetros e os nanoplásticos medem menos de 1 micrômetro.

No entanto, estudos sugerem que estas pequenas partículas podem ser prejudiciais, com todo o tipo de consequências para a saúde. Pior ainda, eles já estão em casa, mas há algumas coisas que você pode fazer para ser mais proativo em relação à sua saúde. Antes de preparar sua próxima refeição, vamos até a cozinha ver quais itens podem esconder secretamente microplásticos entre seus alimentos e utensílios de cozinha.

Efeitos dos microplásticos na saúde

Os microplásticos tornaram-se um grave problema de poluição, mas agora os cientistas também estão preocupados com os possíveis efeitos para a saúde. uma estimativa 22 milhões de micro e nanoplásticos Os humanos os inalam todos os anos, principalmente porque são muito difíceis de evitar. Você pode estar exposto a microplásticos em três maneiras: inalação, ingestão ou toque.

Microplásticos foram mostrados causar uma série de problemas no corpo humano. Microplásticos e nanoplásticos encontrados nos vasos sanguíneos. foram vinculados a um risco aumentado de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e, em casos mais graves, até morte. Inflamação dos tecidos, morte celular e impactos nos pulmões e no fígado. todo mundo foi notado. Nos animais e na vida marinha, também pode causar danos oxidativos e ao ADN, bem como cancro. Os camundongos demonstraram redução na contagem de espermatozoides, cicatrizes ovarianas e distúrbios metabólicos hereditários.

Os estudos continuam, pois ainda se sabe muito sobre os efeitos exatos dos microplásticos, mas os estudos até agora têm sido preocupantes. Eles estão inspirando muitos chefs caseiros a reconsiderar o que colocam na cozinha e no corpo.

Locais onde os microplásticos se escondem na sua cozinha

Infelizmente, os microplásticos são mais comuns do que se pensa. Estes são alguns lugares onde eles podem estar escondidos na sua cozinha.

panelas antiaderentes

Um novo estudo descobriu que panelas de plástico e antiaderentes microplásticos liberados nos alimentos durante o cozimento, aumentando enormemente a exposição a esses contaminantes potencialmente prejudiciais. Pesquisadores australianos estimativa que os utensílios de cozinha revestidos de Teflon contêm milhares, talvez milhões, de partículas microplásticas, enquanto uma simples rachadura ou fratura na sua panela poderia significar exposição a mais de dois milhões de partículas microplásticas.

Recipientes de plástico para alimentos.

Sua entrega no Uber pode estar prejudicando sua saúde sem você perceber e não tem nada a ver com o que você pede. Com o aumento dos serviços de entrega ao domicílio, as embalagens plásticas são mais comuns do que nunca, mas estes recipientes pode facilmente adicionar microplásticos nos alimentos quando aquecidos ou lavados. Um estudo descobriu que todos os recipientes de plástico reutilizáveis ​​comumente usados ​​por restaurantes contêm microplásticos.

utensílios de plástico

Kinga Krzeminska/Getty Images

Estudos mostram que, tal como os utensílios de plástico, os utensílios de plástico liberar microplásticos na sua comida, especialmente quando usado com alimentos mais quentes. Quando você ingere alimentos, você também ingere microplásticos que se instalam em seu corpo e na corrente sanguínea.

saquinhos de chá

Você pode ficar surpreso, mas pode haver microplásticos escondidos em seus saquinhos de chá. Quando você prepara o chá, o saquinho fica exposto a temperaturas extremamente altas que pode liberar seus microplásticos. É proveniente do polipropileno, componente fundamental na fabricação de saquinhos de chá. Pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona, ​​na Espanha, descobriram que bilhões de partículas microplásticas e nanoplásticas são liberados de um único saquinho de chá para cada milímetro de água em que está imerso.

Especiarias em recipientes de plástico.

Aquela garrafa de páprica pode estar cheia de microplásticos, dependendo de como for embalada. Muitas especiarias hoje usam embalagens plásticas, o que é preocupante porque um estudo recente microplásticos encontrados em todos os recipientes de plástico testados. Isto pode resultar na contaminação dos alimentos, algo que aumentou nas últimas décadas.

canudos de plástico

Os canudos de plástico são especialmente preocupantes porque estudos mostrar que libertam microplásticos e nanoplásticos. Eles podem então ser inalados diretamente. Infelizmente, os canudos de plástico são extremamente prevalentes, com cerca de oito milhões de toneladas métricas de plástico. encontrado em cursos de água todos os anos. Uma vez que estas palhinhas e outros plásticos estejam na água, podem afectar não só a água, mas também o solo e os animais que nela vivem.

Forros para alimentos enlatados

BPA era um material controverso usado na fabricação de coberturas para alimentos enlatados que podem causar sérios efeitos à saúde. Hoje, os epóxis acrílicos ou de poliéster sem BPA são mais comumente usados, mas também não foram comprovados como seguros porque também contêm microplásticos.

Troca de materiais de utensílios de cozinha para reduzir a ingestão de microplásticos

Felizmente, você tem alternativas. Antes de colocar o avental, considere adicionar esses itens à sua cozinha para reduzir o risco de exposição aos microplásticos.

Espátulas de madeira ou inox

Existem alternativas aos utensílios de cozinha de plástico. Considere tentar um conjunto de utensílios de madeira ou um feito de aço inoxidável. Isto pode reduzir significativamente a sua exposição aos microplásticos enquanto atualiza os seus utensílios usados.

Recipientes para alimentos de vidro ou aço inoxidável.

Não há muito que você possa fazer sobre como os restaurantes escolhem embalar seus alimentos, mas você pode evitar usá-los no futuro. Em casa, procure optar por recipientes de vidro, cerâmica e aço inoxidável que evitem microplásticos.

Utensílios de madeira ou aço inoxidável.

Em vez de utensílios de plástico, experimente usar utensílios de aço inoxidável que podem ser melhores para o corpo e também para o meio ambiente. Os utensílios de madeira também podem ser um ótimo substituto, servindo como uma opção mais ecológica para a sua cozinha.

Chás de folhas soltas ou infusores de chá em vez de saquinhos de chá

Os saquinhos de chá podem ser preenchidos com plástico, mas uma alternativa mais segura seriam folhas de chá soltas. Hoje, muitas empresas oferecem folhas de chá soltas que podem ser usadas com um coador ou infusor de aço inoxidável, que funciona como um saquinho de chá, mas pode ser muito mais saudável.

Compre especiarias a granel ou em recipientes de vidro em vez de recipientes de plástico.

Para evitar uma possível contaminação dos seus temperos, troque por recipientes de vidro ou cerâmica. Isso permite que seus temperos permaneçam na prateleira sem serem infundidos com microplásticos potencialmente prejudiciais que podem infiltrar-se na comida.

Canudos reutilizáveis ​​de metal ou bambu em vez de canudos de plástico

Os canudos de plástico afetam tanto o meio ambiente quanto o corpo, causando um sério problema para ambos. Uma alternativa melhor seriam canudos de metal ou bambu que podem ser lavados e reutilizados. Até os canudos de papel podem ser uma alternativa melhor aos de plástico.

Opte por produtos frescos ou congelados em vez de alimentos enlatados para evitar revestimentos plásticos.

Os revestimentos plásticos dos alimentos enlatados podem conter microplásticos, portanto, para eliminar a exposição, procure alimentos embalados em vidro. Você também pode optar por usar alimentos frescos e congelados e produtos que não sejam embalados.

Imagens Ivan/Getty

Panelas de ferro fundido, aço carbono ou aço inoxidável.

Panelas de plástico são comuns em muitas cozinhas, mas existem alternativas. Produtos como frigideiras de aço inoxidável, frigideiras e frigideiras de ferro fundido podem ser ótimas maneiras de atualizar seus utensílios de cozinha sem correr o risco de aumentar a exposição a microplásticos.

Muito tempo, não li

Os microplásticos podem estar à espreita nas nossas cozinhas, esconder-se nos utensílios de cozinha e chegar aos nossos alimentos. Embora os estudos continuem, foi demonstrado que os microplásticos causam danos ao corpo humano, levantando grandes preocupações sobre os produtos que utilizamos e os materiais utilizados para os fabricar. No entanto, a esperança não está perdida. Com algumas mudanças simples, você pode reduzir a exposição aos microplásticos e proteger melhor a sua saúde.