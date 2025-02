7 vitaminas para trabalhar em sua dieta longa e saudável

Enquanto é Normal para jogar Entre 50 e 100 cabelos todos os dias, se você estiver perdendo mais do que isso, convém conversar com seu médico sobre possíveis deficiências vitamínicas. Ao garantir que possua uma dieta equilibrada cheia de vitaminas e minerais, pode trabalhar em prolongamentos longos e saudáveis ​​e aumentar sua saúde geral ao mesmo tempo. É um benefício mútuo.

Descrevemos vitaminas, juntamente com os alimentos em que estão, você deve tentar obter sua dieta para obter possíveis benefícios à saúde da saúde. No entanto, antes de mudar sua dieta ou adicionar qualquer suplemento, consulte seu médico primeiro.

Leia mais: As melhores vitaminas para o crescimento do cabelo

Quais vitaminas são as melhores para o crescimento do cabelo?

Vitaminas fazem muitas coisas incríveis para o cabelo: Eles podem ajudar no crescimento celular, impedir que os radicais livres o danificassem, impedindo que ele atenue os folículos prematuramente e nutritivos que estimulam o crescimento.

Estas são as melhores vitaminas para o crescimento e a espessura do cabelo.

Biotina

Biotina, também conhecida como Vitamina B7Estimule a produção de queratina para aumentar o crescimento folículo. As deficiências de biotina tendem a ser raras, uma vez que as diagnosticadas com deficiência de biotinidase são as mais comuns. Você pode encontrar essa vitamina em muitos alimentos, incluindo ovos, carne, peixe, nozes, ovos, batata -doce e sementes.

A ingestão recomendada é de 30 microgramas para adultos diariamente.

Vitamina a

Células ciliadas são o maior parte de crescimento do corpo. Faz sentido que Vitamina a É o combustível perfeito para esse crescimento. Quando seu corpo absorve a vitamina A, produz sebo. Essa é uma substância oleosa que hidrata seu couro cabeludo, mantendo -o e seus folículos capilares saudáveis. Ter uma deficiência de vitamina A pode fazer com que você experimente a perda de cabelo.

Para consumir mais vitamina A, você vai querer comer Alimentos altos no beta -carotenoque se torna vitamina A. alimentos ricos em beta -caroteno incluem batata -doce, abóbora, cenoura, espinafre e colegial. Você também pode encontrá -lo em óleo de fígado de bacalhau, ovos, iogurte e leite.

O recomendado A ingestão diária de vitamina A É até 900 mcg para homens e 700 mcg para mulheres.

Imagens Vaasaenaa/Getty

Vitamina c

O estresse oxidativo é um dos principais fatores que contribuem para a perda de cabelo. Isso ocorre quando temos um desequilíbrio de radicais livres e antioxidantes em nossos corpos que podem levar a um desequilíbrio de elétrons que pode causar perda de cabelo.

A solução é consumir comida com Vitamina c. Seu corpo tem antioxidantes que reduzem os danos aos cabelos dos radicais livres ao equilibrar seus elétrons quando isso acontece. Juntamente com o equilíbrio do equilíbrio, a vitamina C ajuda seu corpo Produtor de colágeno (impede o cabelo prematuramente cinza) e a absorção de ferro, abordando a deficiência de ferro até certo ponto, o que pode ajudar o cabelo a crescer. Fumar, beber álcool e ter uma dieta ruim Pode levar a uma deficiência de vitamina C.

Você vai encontrar Vitamina C em frutas cítricaspimentão, morangos, tomates e guayabas. Desde você O corpo não produzVocê deve incluí -los em sua dieta ou ter um suplemento com vitamina C.

Ingestão diária para vitamina C É até 90 miligramas por dia para homens adultos e 75 miligramas para mulheres adultas. Tirando Muito vitamina c Pode causar acidez do estômago, cólicas musculares, fadiga, vermelhidão da pele e possíveis pedras nos rins.

Leia mais: Os melhores multivitaminas

Vitamina d

Deficiências de vitamina D. Pode levar a condições de perda de cabelo, como alopecia, perda de cabelo do padrão feminino e desapego excessivo. Você encontrará isso mais exaustão em 65 -ano -pessoas E mais.

Para obter mais ingestão de vitamina D, você pode incorporar peixes gordurosos, óleo de bacalhau, alimentos fortificados (cereais, ovos, pão, iogurte) e fungos em sua dieta. Como alternativa, você pode pegar alguns Raios solares do meio -dia.

600 UI da vitamina D é a dose recomendada para adultos. Tirando Muito vitamina d Isso pode levar a náusea, perda de peso, desorientação e problemas de frequência cardíaca.

Vitamina E.

Vitamina E. Ele contém a mesma habilidade antioxidante que possui sua contraparte de vitamina C. significa que pode interromper o estresse oxidativo equilibrando o nível de elétrons em radicais livres. O mais suscetível à vitamina e incluindo aqueles com condições de saúde como Crohn ou fibrose cística.

A vitamina E é um método eficaz para tratar a perda de cabelo. Um pequeno estudo revelou que as pessoas que tomam suplementos de vitamina E por oito meses experimentaram um Aumento de 34,5% no crescimento do cabelo. Você também pode Encontre vitamina E em Sementes de girassol, espinafre, abacates e amêndoas.

Se você planeja seguir a rota suplementar, a tarefa alimentar recomendada é 15 miligramas diariamente.

Ferro

Ferro alimenta a produção de hemoglobinaUma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos de seu corpo. Essas células distribuem oxigênio às células por todo o corpo, ajudando em seu reparo e crescimento. UM Deficiência de ferro Pode levar à perda de cabelo, e as mulheres são as mais suscetíveis.

Você encontrará ferro em alimentos como ovos, carne vermelha, lentilhas, espinafre, ostras e amêijoas. Se o seu médico o recomendar, você pode tomar um suplemento de ferro.

A ingestão diária de ferro recomendada é 45 mg. Lembre -se de que tomar muito ferro pode causar constipação, dor no estômago e vômito.

Imagens fcafotodigital/getty

Zinco

O zinco promove o crescimento do cabelo e mantém as glândulas a óleo que cercam os folículos que funcionam bem. Se você tiver uma deficiência de zinco, pode experimentar a perda de cabelo. Aqueles mais suscetível a deficiências de zinco Eles são aqueles que bebem excesso de álcool, pessoas com Crohn, mulheres grávidas ou amamentando e aquelas com doenças renais crônicas.

Você pode encontrar zinco em muitos alimentos comuns, como carne, espinafre, germe de trigo, sementes de abóbora, ostras e lentilhas. O recomendado Dose diária de ferro São 11 mg para homens e 8 mg para mulheres. Tomar muito pode causar perda de apetite, cólicas e dores de cabeça. Você também pode reduzir seu bom colesterol.

Quanto tempo leva vitaminas para o crescimento do cabelo?

Os suplementos de cabelo não são soluções noturnas. Isso pode acontecer meses antes de perceber pequenas melhorias. Lembre -se de que a taxa de sucesso depende da causa da perda de cabelo, dieta, genética e outros fatores.

Fim

As vitaminas podem restaurar cabelos danificados, impedir o envelhecimento prematuramente, reduzir a perda de cabelo e melhorar o crescimento e o volume. Nem são uma solução única para todos. Você deseja consultar seu médico se estiver perdendo uma quantidade significativa de cabelos, pois pode vir do seu ambiente, uma condição médica subjacente ou outro fator. Você pode trabalhar com você para criar um plano específico que possa incluir vitaminas.