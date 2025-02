80% dos americanos com demência podem nem saber que eles têm

A maioria das pessoas com demência nos Estados Unidos ignorante de seu estado. Um estudo baseado na população no Texas descobriu agora que quatro em cinco pessoas em demência provável não receberam um diagnóstico formal e não são tratadas por um declínio cognitivo.





Nem é por falta de assistência médica. No novo estudo, menos de 7% dos participantes com demência provável não possuíam um prestador de cuidados primários, e não havia ligação entre a falta de atenção primária e a falta de diagnóstico.





Em outras palavras, a maioria das pessoas com mais de 65 anos com declínio cognitivo viu regularmente seu médico, mas não recebeu um diagnóstico.





“O médico não pode diagnosticar o paciente ou manter o diagnóstico de demência”. sugerir Cientista de saúde pública Josh Martins-Caulfield, da Universidade de Michigan.





“Na prática, os médicos geralmente hesitam em diagnosticar a demência, invocando razões como tempo insuficiente com pacientes individuais para realizar o processo de triagem ou não com treinamento específico de demência. O desconforto de fornecer o diagnóstico também pode levá -los a aguardar pacientes ou membros da família para levantar preocupações sobre questões de memória, em vez de lançar discussões proativamente. “”





O estudo se concentrou em 652 idosos no condado de Nueces, sujeitos a outro cuidado de outro, geralmente uma criança ou um cônjuge. A partir deste grupo, 322 pessoas – com uma idade média de 76 anos – foram consideradas uma “provável demência” pelos pesquisadores.





Quando esses 322 pacientes e seus cuidadores foram entrevistados, até 84% disseram que não receberam um diagnóstico formal de seu médico.

Os autores também notaram diferenças significativas entre os grupos étnicos. Entre os participantes mexicanos americanos com demência provável, por exemplo, quase 85% não foram informados por um médico que eles tinham demência.





Participantes brancos não hispânicos com demência provável, por sua parte, receberam um diagnóstico em 65% dos casos.





O acesso rotineiro à atenção primária não poderia explicar a “disparidade étnica substancial”, mas no passado, a associação de Alzheimer encontrar Que um terço dos americanos hispânicos e latino -americanos experimenta discriminação ao procurar cuidados de saúde. É comparado a apenas 9% dos americanos brancos não hispânicos.





Dados recentes vêm de um único município no Texas, portanto, não é necessariamente representativo de toda a nação. Em 2023, no entanto, pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia usaram registros de medicamentos para prever O dos 8 milhões de americanos que atualmente estão experimentando um leve comprometimento cognitivo, mais de 90% não sabem disso.





Hoje, a maioria dos medicamentos disponíveis para os pacientes de Alzheimer não pode deixar de gerenciar seus sintomas. Apenas alguns recentes raros ter um impacto na progressão da doença. Se mudar na estrada, no entanto, os prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo terão pão para eles.

Em 2021, pesquisadores da McGill University no Canadá avisado Que se novos tratamentos para demência realmente tiverem sido seguros e úteis no futuro, isso pode levar a um “tsunami da demanda” de diagnóstico. Os resultados mais recentes sugerem que muitos sistemas de saúde podem ser totalmente preparados para o assalto.





No ano passado, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aprovou um medicamento projetado para tratar os primeiros sintomas da doença de Alzheimer que mostram resultados iniciais encorajadores.





Os melhores resultados, no entanto, tendem a ser quando esses medicamentos são administrados nos estágios iniciais da doença. Um estudo recente de mais de 200.000 médicos nos Estados Unidos estimados 99,9% Sub-deficiência cognitiva leve subdiagnosticada em seus pacientes.





De certa forma, um exame de sangue certamente seria útil.

O estudo foi publicado no Jornal de Medicina Interna Geral.