9 alimentos que contêm o corante vermelho nº 3, agora proibidos

Depois que um controverso corante alimentar vermelho foi proibido nos Estados Unidos, mais perguntas surgiram sobre seu uso. Em 15 de janeiro, o A Administração de Alimentos e Medicamentos anunciou que está revogando sua autorização do Red No. 3 em alimentos, bebidas e medicamentos ingeridos em todo o país depois que dois estudos mostraram que, quando o corante foi ingerido em grandes quantidades por ratos de laboratório, causou câncer.

A proibição também ocorre após o estado de A Califórnia proibiu o mesmo corante e três outros aditivos alimentares em 2023Isso deu aos fabricantes até 2027 para alterar suas receitas. Então, em 2024, a Califórnia fez história novamente proibir mais seis corantes artificiais – azul 1, azul 2, verde 3, vermelho 40, amarelo 5 e amarelo 6- de serem tratados em escolas públicas.

Agora, o FDA fez o mesmo proibindo o Red No. 3. Aqui você encontrará tudo o que deve saber sobre o corante sintético.

O que é vermelho nº 3?

Red No. 3 – Também conhecido como FD&C Red No. 3, eritrosina ou rede 3 – é um corante sintético que é feito de óleo E adicione uma “cor de cereja brilhante” aos produtos aos quais é adicionado.

Em 1990, o FDA proibiu o Red No. 3 em cosméticos, mas nenhuma lei proibia que o corante sintético fosse adicionado a vários tipos de alimentos e bebidas durante as próximas décadas.

O FDA citou o Cláusula de Delaney como o raciocínio por trás da proibição, que “proíbe a autorização do FDA de um aditivo de comida ou corante se tiver sido descoberto que induz câncer em humanos ou animais”.

Embora os estudos tenham mostrado um vínculo com o câncer em ratos de laboratório, uma ligação entre corante e câncer humano não foi encontrada.

“Embora existam estudos que indicam carcinogenicidade em ratos machos, o FDA apontou em seu anúncio de que o mecanismo hormonal através do qual o corante causou ratos é específico para o animal e não ocorre em humanos”, disse Bryan Hitchcock, diretor de ciência e tecnologia. Do Instituto de Tecnólogos Alimentares, disse ele à CNET.

Hitchcock acrescentou que os estudos usavam grandes quantidades do corante, que é mais do que o que o ser humano médio consumiria ao comer os alimentos que o contêm.

“Estudos que provam a segurança humana de rede nº 3 fizeram em quantidades muito superiores ao valor médio do consumo, conforme declarado por vários órgãos regulatórios globais”, diz ele. “Os estudos referidos pelo FDA indicam que os ratos eram aproximadamente 200 vezes o máximo provável consumo diário de 0,25 mg/kg de peso corporal por dia“

Quais alimentos contêm Red No. 3?

Doce Bolos Magdalenas Biscoitos sobremesas de sorvete Vidrado Vidrado Certas cerejas para marrasquino Certas carnes processadas e substitutos da carne.

A rede nº 3 já foi proibida em outros países, incluindo Japão e Austrália. Ali Majdfar/Getty Images

Alguns itens específicos que atualmente possuem uma rede nº 3 em sua lista de ingredientes são:

Numerosos tipos de doces Brach, incluindo jujubas clássicas, jujubas picantes e corações de conversa.

Tiras de bacon baseadas nas plantas de Morningstar Pharms

Barras de sorvete de bolo de palha da floresta de bom humor

Caramelo de peixe

De acordo com um Lista compilada de drogas.comAlguns dos medicamentos que contêm a rede nº 3 incluem:

Paracetamol

Doxiciclina monohidratada

Gabapentina

Vyvanse

Quando as empresas eliminarão oficialmente o Red No. 3 de seus produtos?

Apesar da proibição, não espere que o ingrediente Red No. 3 desapareça das listas de ingredientes muito rápido. Segundo o FDA, as empresas terão até 2027 ou 2028 para eliminá -lo de seus produtos.

“Os fabricantes que usam a FD&C Red No. 3 em alimentos e drogas ingeridos terão até 15 de janeiro, 2027 ou 18 de janeiro de 2028, respectivamente, para reformar seus produtos”, diz a declaração da FDA.

Alternativas vermelhas nº 3

Cor de senso de GivaudanFabricante de alimentos e bebidas naturais para colorir, destacados Três alternativas possíveis para o vermelho n ° 3. Inclua Carmine, que é realmente Feito de insetos; Betacianinas, que estão em beterraba; e antocianinas, derivadas de frutas e legumes.

O deputado da Califórnia, Jesse Gabriel, disse NBC News Embora os corantes sintéticos possam ser mais baratos que outras alternativas, ele não acredita que a proibição do Red No. 3 causará mudanças nos preços dos produtos afetados.

“Não esperamos que o preço de nenhum alimento aumente”, disse ele ao meio ambiente.

Quanto aos corantes sintéticos alternativos, Vermelho 40Que não é proibido pelo FDA, também pode ajudar a obter uma cor vermelha brilhante, por isso também é uma alternativa possível que os fabricantes escolherão.

Outros aditivos de cores são seguros?

Após a proibição do Red No. 3, agora existem oito aditivos de cores aprovados pelo FDA. Eles são FD&C Blue No. 1, FD&C Blue No. 2, FD&C Green No. 3, Orange B, Citric Red No. 2, FD&C Red No. 40, FD&C Yellow No. 5 e FD & C Amarelo No. 6.

Hitchcock diz que até agora os estudos mostram que não há risco notável de consumir esses corantes.

“Embora a ciência nos diga que há pouco ou nenhum risco ao consumir outros corantes sintéticos, é importante continuar monitorando e avaliando a segurança dos ingredientes alimentares”, diz ele. “É essencial que continuemos a investir em mais pesquisas científicas sobre a saúde de nossos alimentos para garantir a segurança e fornecer tranquilidade aos consumidores”.

De acordo com o FDA, os corantes anteriores não apresentam os mesmos riscos possíveis que o Red No. 3, e é por isso que eles ainda estão disponíveis para uso nos EUA. Por exemplo, alguns estudos têm a rede 40 relacionada à hiperatividade, de acordo com o Clínica de ClevelandMas ainda são necessários mais estudos para determinar uma ligação direta entre o corante e a condição.

Quando perguntado sobre a segurança de outros corantes alimentares, Hitchcock destacou a necessidade de transparência pelo FDA, algo que, segundo ele, a agência está abordando.

“Acreditamos que é necessária uma estrutura clara para a revisão subsequente da segurança dos aditivos alimentares”, diz Hitchcock. “O FDA está trabalhando ativamente para resolver esse problema, como visto em seu ‘Desenvolvimento de um processo sistemático aprimorado para a avaliação da marketing de substâncias químicas em alimentos pelo FDA. O IFT acredita que o FDA precisa apresentar uma avaliação após a comercialização da segurança química dos alimentos transparentes, baseados cientificamente, informados para os eleitores e oportuno.

Se uma bebida parece vermelha demais para ser natural, provavelmente é. Imagens vlad.plus/getty

O resultado final

A rede nº 3 foi totalmente proibida nos EUA., Mas continuará sendo usada em alimentos durante os próximos dois anos, enquanto os fabricantes trabalham para mudar suas receitas. No entanto, alguns fabricantes estão fazendo alterações muito mais rápidas que isso.

Em um e -mail para CBS NewsKeurig Dr. Pepper disse que uma “nova fórmula” para a bebida com um morango Yoo-Hoo, que atualmente é feito com o Red No. 3 para ajudar a alcançar sua cor, “estará nas prateleiras antes do final do ano”.