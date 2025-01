9 posturas simples de ioga para dormir melhor

Que truques para dormir você já tentou? Muitas das opções mais populares têm resultados promissores, como ler na cama ou tomar uma relaxante xícara de chá. Mas depois de experimentar alguns, pode ser difícil encontrar aquele que melhor atende às suas necessidades. Uma que você talvez não tenha pensado é a ioga leve. É uma das nossas atividades relaxantes favoritas antes de dormir.

Há alguma ciência por trás do motivo pelo qual a ioga pode ajudá-lo a dormir melhor. As técnicas de ioga e respiração ajudam a acalmar o sistema nervoso, o que deixa o corpo mais relaxado, ideal para ajudar a adormecer. Porém, é preciso conhecer as posturas corretas para que isso aconteça, pois nem todas as posturas irão te ajudar com seus problemas de sono. O segredo é buscar movimentos relaxantes que ajudem a acalmar o corpo e limpar a mente.

Se você escolheu a ioga como uma solução que gostaria de experimentar, continue lendo para ver as melhores posturas de ioga que recomendamos para dormir melhor.

Como a ioga pode ajudá-lo a dormir

A ioga, como qualquer forma de exercício, pode ser uma forma benéfica de relaxar e aliviar o estresse. A pesquisa sugere que Praticar ioga pode levar à redução dos níveis de cortisolo hormônio associado ao estresse. O grau de redução do cortisol pode variar dependendo de fatores como frequência e intensidade da prática de yoga. Além disso, alguns estudos mostraram resultados promissores em relação ao impacto da ioga nos sintomas de depressão. O Yoga pode complementar as abordagens tradicionais de tratamento e promover o bem-estar geral.

Então, o que isso significa para o seu sonho? Bom, Os níveis de cortisol têm uma influência significativa nos padrões de sono.. Níveis mais elevados de cortisol estão frequentemente associados à dificuldade em adormecer e permanecer dormindo. PARA estudo realizado em 2019 descobriu que incorporar ioga à sua rotina pode ter um efeito positivo no tratamento e no alívio dos sintomas de insônia. Essas descobertas sugerem que a prática de ioga pode oferecer benefícios potenciais para melhorar a qualidade do sono e a saúde geral do sono.

9 posturas de ioga para experimentar antes de dormir

Essas posturas são para qualquer nível de experiência e são fáceis o suficiente para iogues iniciantes. Ao se mover entre essas posturas, lembre-se de prestar atenção à sua respiração e onde você sente mais tensão no corpo. Respire e tente relaxar se sentir algum desconforto. Faça essas posturas por cerca de 20 a 30 minutos antes de ir para a cama.

1. Postura de gato-vaca

Para entrar nessa postura, comece apoiado nas mãos e nos joelhos. Suas mãos devem estar na largura dos ombros e os joelhos devem estar abaixo dos quadris. Respire profundamente e incline a cabeça em direção ao teto enquanto levanta a pélvis, que deve imitar uma “vaca”. Então, ao expirar, arqueie as costas e abaixe a cabeça e a pélvis como um “gato”. Você pode repetir esses dois movimentos várias vezes antes de continuar.

2. Dobra para frente

Essa postura é tão fácil quanto ficar em pé e curvar-se para alcançar os dedos dos pés. Se puder, coloque as mãos no chão. Se não conseguir tocar os dedos dos pés, você pode inclinar-se para a frente e agarrar os joelhos. Você está procurando um desafio? Tente alcançar os tornozelos e segure. Certifique-se de que suas costas estejam retas e respire profundamente.

3. Postura da ponte

Comece deitado de costas, com as pernas e os braços esticados e apoiados no chão. Respire profundamente, levante o núcleo do chão e aproxime os braços do corpo para manter o equilíbrio. Seus joelhos devem formar um ângulo de 90 graus. Suas mãos podem estar espalmadas ou você pode juntá-las sob o núcleo.

4. Bebê feliz

Esta é uma postura fácil de fazer depois do Bridge, já que você inicia a postura de costas. Levante as pernas até o teto e estenda-as um pouco além dos ombros (ou o máximo que puder alcançar). Em seguida, segure a parte externa dos pés com as duas mãos. Mova suavemente para a esquerda e para a direita para aliviar a tensão na parte inferior das costas.

5. Pernas na parede

Você precisará abrir um espaço próximo a uma parede para esta pose. De frente para a parede, deite-se de costas e levante as pernas ou levante os quadris com os braços. Seus quadris podem estar encostados na parede ou ligeiramente afastados. Quando estiver em um lugar confortável e sentir que consegue manter o equilíbrio, estique os braços para o lado do corpo. Esta posição é ideal para desestressar e melhorando sua circulação.

6. Postura da criança

Você pode começar esta postura ajoelhando-se ou apoiando-se nas mãos e nos joelhos. Coloque os pés sob os quadris e leve a cabeça em direção ao chão. Estenda as mãos à sua frente, alongando a coluna. Quanto mais você avança, melhor será o alongamento para você.

7. Torção sentada

Se você estiver saindo da postura da criança para a próxima, sente-se e estenda as pernas à sua frente. Cruze uma perna sobre a outra, puxando o calcanhar da perna cruzada em direção à parte externa da coxa. Com o braço oposto, cruze o corpo e gire, empurrando o joelho levantado com o cotovelo. Gire e respire. Repita com o outro lado antes de continuar.

8. Postura da Borboleta

Na posição sentada, endireite a postura e junte as solas dos dois pés. Colocando as mãos nos pés, tente pressionar os quadris o mais baixo possível no chão. Quanto mais baixo você desce, maior será o alongamento. Se você está procurando um desafio maior, aproxime os pés do corpo.

9. Postura da cabeça aos joelhos

Esta é uma pose básica. Comece sentado com as pernas estendidas à sua frente. Leve um pé até a parte interna da coxa da perna oposta e estenda as mãos sobre a perna estendida. Sente-se mais ereto, respire profundamente e mantenha o pé à sua frente. Se você não conseguir alcançar totalmente o pé, não há problema: segure o tornozelo ou a parte de trás do joelho. Incline-se para o alongamento e tente aproximar a testa do joelho. Repita no lado oposto.

