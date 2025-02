A agência de licenças da Trump FEMA já sofre de escassez de funcionários

Climatewire | O governo Trump rejeitou centenas de funcionários da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e agora visa a equipe envolvida em mudanças climáticas, patrimônio ou diversidade, de acordo com entrevistas e e -mails obtidos pela E&E News da Politico.

Depois de rejeitar os funcionários de liberdade condicional durante o fim de semana dos presidentes dos presidentes, a FEMA é convidada a “propor reduções de funcionários muito além da lista de proporções”, escreveu uma FEMA sênior em um e -mail interno enviado recentemente à equipe de agências seniores.

“A orientação consiste em fazer uma lista de qualquer pessoa que tenha trabalhado ou trabalhe em clima, justiça ambiental, equidade, deia”, diz o e-mail, referindo-se à diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. O e-mail obtido pela E&E News foi cultivado para não incluir o nome do remetente.

As demissões poderiam prejudicar uma agência que se deparou com a escassez de pessoal crônico em um contexto de intensificação de desastres e um exame em profundidade. Os funcionários da FEMA foram tão excedidos em outubro, respondendo a sérios danos aos furacões em seis estados que a agência foi forçada a solicitar a ajuda de outras agências federais.

“Na próxima vez que haverá um grande evento catastrófico que requer uma força de trabalho extensa, a FEMA será desfavorecida”, disse Michael Coen, chefe de gabinete da Agência de Administração de Biden.

A FEMA confirmou à E&E News que havia rejeitado mais de 200 funcionários e que outras agências do Ministério da Segurança Interna haviam atraído mais 200.

“Sob a direção do Presidente Trump, fazemos cortes radicais e reformam através do governo federal para eliminar o flagrante desperdício e incompetência que atua há décadas em detrimento do contribuinte americano”, disse um porta -voz do DHS em um comunicado à imprensa. Eles disseram que as demissões reduziriam cerca de US $ 50 milhões em custos de equipe.

O ministério disse que ele havia denunciado “pessoal crítico não colocado em status de estágio” e “identifica ativamente outros resíduos e escritórios que não cumprem a missão do DHS”.

O presidente Donald Trump agrediu a FEMA desde sua entrada no cargo, sugerindo que ele poderia fechar a agência, visando sua resposta ao furacão Helene no norte da Carolina e criando um Conselho de Exames liderado pelo Secretário à Segurança Interna Kristi Noem e ao secretário de Defesa Pete Hegseth.

Os próximos tiros poderiam ter uma ampla gama porque, sob o presidente de Joe Biden, FEMA, sublinhou as mudanças climáticas e a equidade.

“Isso terá um impacto na maioria de nossa equipe”, explica o e -mail da FEMA, observando que o clima e o patrimônio líquido têm prioridade no último plano estratégico da agência, publicado em 2022 e recentemente removido do site da FEMA.

A liderança da FEMA “compilará os nomes de todos os funcionários que trabalharam nesses assuntos”, de acordo com o e-mail, escrito por um membro do principal serviço executivo da FEMA. O gerente escreveu que a agência fará uma distinção entre funcionários com um “envolvimento significativo” em programas direcionados e aqueles que têm “envolvimento insignificante”.

“Eu sei que parece um choque para muitos de vocês e é uma tarefa extremamente difícil”, escreveu o gerente no email.

As demissões “colocaram muitos programas realmente importantes em suporte para a vida”, disse um ex -sênior da FEMA. “Se você se preocupa com a eficácia do governo, não atira sem discriminação. Você se concentra em melhorar suas habilidades para ser mais eficaz. »»

Os próximos tiros parecem ter como alvo Departamento de Resiliênciaque inclui programas de concessão da agência e o programa de seguro contra inundações. A FEMA tem três outros diretores, incluindo o Escritório de resposta e recuperaçãoque lida com a resposta imediata no caso de um desastre.

“Dano colateral”

A FEMA enviou e -mails na segunda -feira com o objeto “Aviso de demissão” para mais de 200 funcionários de estágio em escritórios de agências em todo o país.

“Sua posição na Agência Federal de Gerenciamento de Emergências terminará na terça-feira, 18 de fevereiro de 2025”, disse um e-mail obtido pela E&E News.

O e -mail observa que depois que o Escritório de Gerenciamento de Pessoas recebeu uma lista em 24 de janeiro dos funcionários de estágio da FEMA, “foi tomada uma decisão de que não é do melhor interesse do governo para mantê -lo em sua função atual”.

“Obrigado por suas contribuições por promover a missão da FEMA por ajudar as pessoas antes, durante e depois de desastres”, conclui o email.

Os funcionários licenciados ocuparam empregos completos no escritório registrado da FEMA e seus 10 escritórios regionais. Os funcionários da FEMA que reagem em campo a desastres – reservistas que são chamados conforme necessário – não foram direcionados.

O direcionamento dos funcionários de liberdade condicional resultou na rejeição de funcionários superiores da FEMA com papéis importantes.

Christopher Page, que trabalha na FEMA desde 2011, principalmente como advogado, foi demitido na segunda -feira porque havia mudado o post recentemente dentro da agência e estava em status de liberdade condicional em seu novo emprego.

“É estranho passar quase 15 anos dedicado ao serviço público, do qual passei trabalhando especificamente no espaço de seguro contra inundações e depois sendo demitido como um” novo funcionário “, página Escrito na segunda -feira Em sua página do LinkedIn. Page liderou uma equipe que trabalhou para melhorar o acesso do público ao Programa de Seguro de Inundações da FEMA, que abrange 4,7 milhões de propriedades.

David Murstad, um veterano da FEMA que chefiou o programa de seguros antes de se aposentar em julho, pediu a demissão da página “A Festy”.

“Chris estava entre os melhores com quem trabalhei”, disse Maurstad, ex -tenente republicano de Nebraska, Escrito no LinkedIn. “Espero que todos realmente entendam como é o dano colateral.”

Reimpresso com E&E News Com a permissão da Politico, LLC. Copyright 2025. A E&E News fornece notícias essenciais aos profissionais de energia e ambientais.