A água superchaveada de Yellowstone pode segurar os segredos do primeiro hálito da terra

A vida microbiana na bacia de Lower Yellowstone pode ter índices sobre a evolução da exploração de oxigênio pela vida, de acordo com uma análise recente de pesquisadores da Universidade Estadual de Montana.





TOs habitantes do polvo da bacia e as fontes de concha vivem em estruturas gelatinosas e gelatinosas que subiram furiosamente em correntes superaquecidas, que pairam em torno de 88 graus Celsius (190 graus Farenheit). Geneticamente semelhante às bactérias antigas e archaea, tA existência de herdeiros é uma janela da sopa primordial da qual a vida apareceu.





Embora essas comunidades microbianas compartilhem muitos recursos, os ambientes das fontes são diferentes de várias maneiras fundamentais.





Primavera de polvo tem níveis muito mais altos (sobre 20 micromolar) de oxigênio dissolvido que a primavera vizinha primavera, que com menos de que 1 O oxigênio dissolvido micromolar tem quase nenhum.





Enquanto isso, a mola de concha tem muito mais sulfeto dissolvido tóxico (mais de 120 micromolar) aquele polvo de primavera (menos de 2-3 micromolar).





Essas diferenças na química significam que as comparações entre as comunidades de cada primavera podem nos ajudar a entender como a vida sobreviveu antes – e o tempo todo – o Grande evento de oxidação (Goe) que inundou a atmosfera da Terra quase sem oxigênio com nosso gás favorito, aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás.





Os primeiros micróbios da Terra, sem dúvida, desenvolvidos meios de tecer traços de oxigênio em sua bioquímica frontal, mas a aparência de um oxigênio molecular altamente reativo teria exigido A evolução da nova tática de defesa.





Além disso, em altas concentrações, os sulfetos podem bloquear máquinas respiratórias nas organizações aeróbicas atuais, fazendo mais perguntas sobre como a vida antiga em fontes quentes pode ter evoluído para combater e usar os croissants de oxigênio.





Com seus níveis radicalmente diferentes de oxigênio e sulfeto, as fontes podem ser consideradas advogadas de cada lado do GOE, dando aos pesquisadores os terrenos perfeitos para cavar índices nesta transição vital.





O estudo foi liderado pelo geomicrobiologista Bill Inskeep, que estuda micróbios que adoram o calor de Yellowstone desde 1999.





“Seria muito difícil reproduzir esse tipo de experiência em laboratório; imagine tentar criar fluxos de água quente com apenas as boas quantidades de oxigênio e sulfeto”, inskeep disse.





“E é isso que está tão bem no estudo desses ambientes. Podemos fazer essas observações nas condições geoquímicas exatas das quais essas organizações devem prosperar”.

Ao analisar os genes das amostras microbadas e seus produtos, a equipe pode comparar a diversidade microbiana e a atividade respiratória em ambas as molas.





“”As comunidades de streamer são estruturas grandes o suficiente para serem visíveis a olho nu “, escreveu Insket NaturezaComunidades de pesquisa.





“T.Sua realidade física nos informa que a troca de gás é necessária para um crescimento ideal, o que também é influenciado pela rápida oscilação de grandes estruturas filamentosas que criam turbulência e provavelmente aumentam as taxas de troca de gases com a atmosfera. “”





No ambiente, mais oxigênio da primavera de polvo, havia uma maior diversidade de micróbios de oxigênio que precisavam comer outros organismos para sobreviver (em vez de fazer seus próprios alimentos graças a reações químicas, como às vezes outros micróbios).





De fato, a vida no Octopus Spring era mais diversa em geral. E quase todos os microorganismos tinham genes ativos para respiração de oxigênio.





Mas mesmo na mola de sulfeto e asfixiando, que teve uma diversidade microbiana muito menor em seu “muito pulverizado“Os fluxos, o potencial de usar oxigênio parece ser latente.





Uma variedade de enzimas que despiram o oxigênio adicionando hidrogênio foi encontrada nas populações mais comuns e foram produzidas nas duas molas. Significativamente, enzimas com maior afinidade pelo oxigênio foram expressas apenas em habitat com altas concentrações de sulfeto.





“”Esses oxigenases de alta afinidade estão ativos nos níveis de oxigênio nanomolar e explicam a alta transcrição observada sob condições de sulfídeos de Conch Spring, ” Insano escreveu.





Seus resultados mostraram que esses micróbios de calor geneticamente antigos e amorosos respiram os níveis de oxigênio geralmente julgados muito baixos para apoiar essa tarefa em condições que consideramos hoje como tóxicas. E se eles podem fazer isso, por que não formas de vida que surgiram antes do grande evento de oxidação?





Talvez não houvesse muito o que trabalhar nos primeiros dias da Terra, mas alguns metabolismos aeróbicos precoces podem ter arranhado apenas oxigênio suficiente para transmitir genes que um dia um dia se prosperaria em uma atmosfera rica em oxigênio.





Portanto, da próxima vez que você desfrutar de uma inspiração profunda, lembre -se de que nem sempre foi tão fácil.

O estudo foi publicado em Comunicações da natureza.