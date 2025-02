A Apple lançou o iPhone 16E. Isso é o que você ganha por US $ 599

Um novo iPhone em fevereiro? A Apple lançou o iPhone 16E em seu site na quarta -feira, expandindo a linha do iPhone 16 enquanto carregava uma revisão muito necessária do iPhone SE 2022 com um nome completamente novo, design, processador e características de inteligência da Apple.

O iPhone 16E começa em US $ 599 (£ 599, AU $ 999), que é de US $ 170 a mais que o preço inicial de US $ 429 do Seight. Pelo contrário, o iPhone 16 regular começa em US $ 799. O preço coloca o telefone no extremo superior do mercado telefônico acessível, entre rivais como o Galaxy S24 Fe de US $ 499 Google 8a e Samsung, que começa em US $ 650.

Numa época em que os fabricantes de telefones optaram por seu sucesso na implementação de características de inteligência artificial personalizadas em seus dispositivos mais rapidamente do que seus rivais, a Apple deixa claro que sua IA não se limita aos seus caros dispositivos de carro -chefe. Ao iluminar o iPhone 16E é o chip A18 da Apple (o mesmo localizado no iPhone 16 e 16 a mais) para que você possa executar a Apple Intelligence. Isso faz do novo Apple Phone uma raridade: um dispositivo de menos de US $ 600 que pode executar as mesmas características da IA ​​que seus irmãos mais caros.

Caso contrário, o iPhone 16E tem uma proposta de valor curiosa. No papel, parece uma atualização em quase todos os sentidos para o iPhone SE. Mas falta as principais atrações do iPhone SE: um preço baixo e um pequeno design. Isso não significa que o iPhone 16E não use seu preço inicial de US $ 600, o que, sem dúvida, será menor com ofertas de operadores e descontos no lançamento. Mas, como o iPhone antigo, você deve pedir quanto tempo esse telefone será relevante.

O iPhone 16E estará disponível para reservar nesta sexta -feira, 21 de fevereiro, e estará à venda na sexta -feira, 28 de fevereiro.

16e design para iPhone

O iPhone 16E possui um botão de ação que pode ativar um atalho ou iniciar uma pesquisa por inteligência visual. Maçã

O design do iPhone 16E é baseado no corpo de alumínio do iPhone 14. O vidro posterior é fosco, o que deve ajudar a impedir que as pegadas digitais se acumulem. Em vez de um interruptor de silêncio, existe um botão de ação para ativar um atalho. Como o iPhone 16E não possui um botão de controle da câmera, você pode ativar pesquisas de inteligência visual com o botão de ação. O telefone possui uma porta USB-C para carregar (em vez da porta Lightning do iPhone 14).

O iPhone 16E marca o final da Apple que vende um telefone com um botão Iniciar, que definiu a primeira década de designs do iPhone, que remonta ao original. O iPhone 16E também possui uma tela de 6,1 polegadas, o que significa que a Apple não vende mais uma opção de iPhone muito pequena. Mas a tela, bloqueada a uma taxa de atualização de 60Hz, parece uma falha na Apple quando a maioria dos telefones de orçamento do Android tem telas de renovação de alta atualização que começam em 90Hz. Além disso, lembre -se de que o iPhone 16E tem um entalhe de tela e não possui um corte dinâmico da ilha.

Curiosamente, o iPhone 16E não vem de cor: apenas preto ou branco.

O iPhone original foi lançado em 2016 e seu design foi baseado no iPhone 5s. A “edição especial” foi defendida, embora, ao longo dos anos, alguns de nós tenham se referido a ela como “pequena edição”. Em 2020, a Apple lançou o iPhone de segunda geração com um design baseado no iPhone 8, mas com o processador Bionic A13 da série iPhone 11. Seu design era amplamente semelhante à versão 2020, mas tinha o chip biônico A15 da série iPhone 13.

Modem C1 e a bateria do iPhone 16E

O iPhone 16E admite a inteligência da Apple, incluindo recursos engraçados como o Genmoji. Apple/CNET

O iPhone 16E também tem algo que nenhum outro iPhone possui: um modem 5G projetado pela Apple. É chamado Chip C1 e, em um vídeo de lançamento no site da Apple, a empresa afirma que é o “modem mais eficiente em um iPhone”.

O modem C1 admite 5G, mas não o 5G de onda de milímetro rápido que está em lugares como estádios. Será interessante testar chamadas telefônicas e velocidades de dados assim que tivermos as mãos no iPhone 16E.

A Apple também diz que a combinação de ChIP A18 e C1 aumenta a eficiência e adiciona uma duração mais longa da bateria. Existem duas maneiras de um fabricante telefônico ganhar clientes: o preço de um telefone é reduzido e alonga a duração da bateria. Embora a Apple não tenha nos dado um preço mais baixo que o SE, a duração da bateria pode ser a melhor característica. Mais uma vez, espero experimentar o 16E.

O novo iPhone também não possui suporte para carga e acessórios MagSafe. Nenhum MagSafe é um pouco irritante, pois isso significa que você não pode usar acessórios magnéticos e só pode carregar o telefone sem fio a uma velocidade lenta de 7,5 watts. (No entanto, você pode carregar 20 watts).

16e câmeras para iPhone

A traseira possui apenas uma câmera de 48 megapixels. Apple/CNET

O iPhone 16E possui apenas uma câmera traseira com um sensor de 48 megapixels. Embora nem sequer obtenha uma opção de ultra grato, a câmera principal tem uma resolução alta o suficiente para fazer um corte de sensor para oferecer um aumento de 2x, não o mesmo que ter uma segunda câmera, mas possivelmente perto.

Na frente, há uma câmera de 12 megapixels que admite o Face ID e tem uma abordagem automática para selfies.

Pensamentos finais do iPhone 16E por enquanto

Em certo sentido, o iPhone 16E carrega o manto da série SE e como a Apple usa partes de iPhones antigos para criar um acessível. Mas essa mudança de nome também representa uma mudança simbólica de maçã que tem um telefone barato para a Apple que possui um iPhone de 16 anos acessível, assim como a Samsung tem seus modelos Galaxy FE.

Com a mudança de nome para o iPhone 16E, ficará curioso para ver como a Apple lida com as atualizações. Ao contrário dos vários anos entre o iPhone SE), este será um telefone que a Apple é atualizada anualmente? Haverá um iPhone 17e? Tudo isso ainda precisa ser visto. Estou animado para experimentar o iPhone 16E, por isso estou atento a obter mais cobertura no telefone CNET e nossa revisão chega em breve.