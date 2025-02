A Apple anunciou um novo MacBook para M4 M4 para o M4 Max Chippsets em outubro de 2024, e agora aprender sobre a empresa são os chips M5, que deve ocorrer em meses. Um novo relatório da publicação sul-coreana americana de que a Cupertino Company iniciou a produção em massa do chip M5 da próxima geração. Espera -se que um novo processo altere os próximos dispositivos da Apple na segunda metade de 2025. Espera -se que isso seja produzido usando a tecnologia de processo de 3NM de Taiwan Semiconductor Device Company (TSMC).

Embalagem de chips Apple M5 Match em janeiro

Um esboço Relatório (Em coreano) Estados como o TSMC começaram a ser uma produção em massa de chip Apple M5. Fontes de cistos, a publicação diz que a embalagem do chip M5 começa o mês. A embalagem é uma correspondência tratada pela OSAT (montagem e teste de sicondutor terceirizada), incluindo ASE (Taiwan), Amkor (EUA) e JCET (China).

Diz -se que a execução inicial de produção é um processamento base M5, enquanto a Apple deve iniciar a produção mais avançada do M5 Pro, M5 Max e M5 além do futebol. As empresas da OSAT são iguais à partida para instalações adicionais para ajudar a produção em massa de alto nível de futebol.

Chip Apple M5 pode oferecer um aumento de cinco por cento de desempenho

No próximo iPad, por esperar que seja o primeiro dispositivo a embalar o chipset M5. A Apple é igual a novos métodos para melhorar o desempenho da inteligência artificial (AI) nos processadores de geração. O futebol é construído pelo TSMC N3P 3NM Process Technology.

Um novo processo corresponderá ao aumento de cinco por cento no desempenho e a cinco a 10 % de alteração na eficiência de energia. O M5 em vez de um processador pode usar a conta do TSMC na tecnologia de chip integrada (SOIC), que deve melhorar o controle ou o desempenho do calor.

Além do iPad, a Apple deve revelar uma nova versão da visão para o processo M5. A marca também pode embalar o MacBook para o futebol MacBook Copper M5 M5 Series ainda este ano ou os primeiros anos.