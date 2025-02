A música da Apple pode ser assinada por seis meses para um preço altamente acessível por tempo limitado no condado anunciado na segunda -feira. Chamando-o de “a maior oferta sempre”, a gigante de tecnologia baseada em marcos é implementada com esta oferta para a nova e elegível para a memória dos EUA que Kendrick Lamar é feita em 9 de fevereiro. Agora disponível na plataforma de servir de música.

Oferta musical da Apple por seis meses

A nova oferta da Apple da Apple na Apple em redação depois. O fabricante do iPhone diz que os usuários novos e elegíveis nos EUA podem se inscrever no ministério que muda de música pagando apenas US $ 2,99 (aproximadamente Rs. 260). Isso é verdade entre 29 de janeiro e 27 de fevereiro de 2025. No entanto, a promoção não está disponível para pessoas elegíveis para oferta de música Apple de três meses.

Mark, o preço da Apple Music começa em US $ 5,99 (cerca de Rs. 522) por mês para o plano do aluno com o Conselho Individual custa US $ 11,99 (Rs. 1.044) por mês. Os usuários também podem se inscrever em um plano familiar, permitindo que as seis pessoas sejam acesos ilimitados ao Apple Music em seus pensamentos, por US $ 16,99 (aproximadamente Rs. 1.480) por mês.

A Apple diz que o plano renovará automaticamente o preço do planejamento individual quando um período de seis meses terminar. No entanto, permanece cerco, se puder ser um plano da Apple One. Os usuários de subvenções de assinatura têm acesso a recursos como um milhão de músicas, disponibilidade offline de faixas, streaming de áudio sem perdas e letras sincronizadas no tempo.

Os signatários podem ouvir os planos da Apple da Apple da Apple da Apple para o iPhone e Mac da Apple. Ou, a música ainda está disponível em music.apple.com. Além dos pensamentos da Apple, o aplicativo também está disponível em smartphones do Android, derramando pensamentos, TVs de consumo, consoles de jogos e outros painéis.