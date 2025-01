A apresentação do Galaxy S25 está quase aí: o que esperar no Samsung Unpacked e como assistir

Ano novo, telefones novos. A Samsung está pronta para revelar sua nova linha de smartphones durante o evento de inverno Unpacked. Falta apenas um dia e há muitos anúncios pelos quais esperar. Em particular, antecipamos a estreia do Galaxy S25, bem como expansões e atualizações adicionais para o Galaxy AI.

A Samsung enviou convites para o evento no início de janeiro, antecipando o que estava por vir. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a próxima palestra, incluindo como sintonizar e como economizar na pré-encomenda do S25.

Essa história faz parte Evento SamsungColeção de notícias, dicas e conselhos da CNET sobre os produtos mais populares da Samsung.

Como assistir Samsung descompactado 2025

Samsung Unpacked acontecerá esta semana em Quarta-feira, 22 de janeiro, às 10h PT (13h ET). Acontecerá em San Jose, mas você também pode assistir a uma transmissão ao vivo em Samsung.com, Sala de imprensa da Samsung e Canal Samsung no YouTube. A CNET também será apresentando um show ao vivodurante o qual você pode continuar com nossos especialistas.

A Samsung normalmente apresenta o Unpacked duas vezes por ano: uma vez em janeiro ou fevereiro, durante o qual apresenta a mais recente linha Galaxy S, e novamente no verão, quando apresenta a próxima versão de seus dispositivos dobráveis. No ano passado, ela sediou o evento July Unpacked em Paris, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Verão, e revelou o Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Sem surpresa, também houve um grande foco no Galaxy AI.

O que podemos esperar do Galaxy S25?

Esperamos três dispositivos: o Galaxy S25 básico, o S25 Plus e o S25 Ultra. Todos os três dispositivos poderiam ter um design mais arredondado, semelhante aos telefones Pixel do Google, de acordo com um vazador universo de gelo.

O site coreano Hankyung também informou que os três dispositivos Galaxy S25 serão distribuído por o processador Snapdragon 8 Gen 4 Também há esperança de que todos os telefones suportem carregamento sem fio Qi2. Além disso, o analista Ross Young compartilhou uma lista de rumores de cores para a mais recente linha Galaxy S, que inclui prata, azul e menta.

Há rumores de que o S25 Ultra terá uma tela de 6,9 ​​polegadas e uma nova câmera ultra-larga de 50 megapixels, de acordo com vários vazamentos.

Houve rumores sobre uma versão mais fina do S25, com um informante marcar uma entrada para o Galaxy S25 Slim no Geekbench. Isso coincide com rumores sobre uma versão mais fina do iPhone que poderá ser lançada ainda este ano, mas não está claro se ou quando algum desses dispositivos poderá estar disponível. Se o Galaxy S25 Slim é real, pode demorar um pouco até que o vejamos no mundo real.

E, finalmente, tem havido rumores conflitantes sobre se a série S25 custará o mesmo que a linha do ano passado ou terá um aumento de preço, então teremos que ver o que nos espera.

Veja isto: Samsung Galaxy Unpacked 2025: tudo o que você pode esperar 04:10

O que vem por aí para o Galaxy AI?

Um dos principais focos do convite Unpacked de janeiro da Samsung é, sem surpresa, a IA.

A empresa observa: “A próxima evolução do Galaxy AI está chegando e mudará a maneira como você interage com o mundo todos os dias. A nova série Galaxy S está prestes a estabelecer o padrão mais uma vez para experiências móveis de IA agora e no futuro”. .”

A Samsung afirma que a próxima versão do Galaxy AI será mais natural e intuitiva, e que a mais recente série Galaxy S se apoiará novamente nos avanços da IA ​​móvel. Isso pode incluir uma atualização do assistente virtual Bixby, especialmente porque a Apple está impulsionando o Siri para ser mais comunicativo e útil para os usuários.

A IA tem sido o foco principal de todos os grandes fabricantes de telefones, da Samsung à Apple e Google, nos últimos anos. Desde ajudar os usuários a redigir mensagens de texto até resumir e-mails e simplificar a edição de fotos, essas empresas defenderam a IA móvel como uma forma de tornar sua vida mais fácil. Os avanços até agora tiveram uma recepção morna, com uma pesquisa da CNET realizada em agosto do ano passado descobrindo que um quarto dos proprietários de smartphones não considera os recursos de IA úteis. Isso pode mudar à medida que os fabricantes de telefones continuem a ajustar as suas ofertas para melhor se adequarem ao que as pessoas desejam e à medida que os consumidores se habituem à proliferação de funcionalidades alimentadas por IA nos seus dispositivos.

Haverá algum outro hardware ou surpresas?

Se há algo em um evento de tecnologia, é que há geralmente algum tipo de surpresa ou prévia de um próximo lançamento. Afinal, foi no evento Unpacked de janeiro do ano passado que vimos pela primeira vez o Galaxy Ring, que finalmente foi lançado em julho. Poderemos dar uma olhada na próxima geração do dispositivo, que pode incluir atualizações como sensores mais precisos e maior duração da bateria. Mas dado o quão relativamente novo o anel é, provavelmente teremos que esperar um pouco antes que a próxima versão esteja disponível.

A realidade mista também pode aparecer. A Samsung revelou seus fones de ouvido Project Moohan em dezembro, que a empresa planeja lançar ainda este ano. Então poderemos obter uma atualização sobre onde as coisas estão.

Como economizar no Galaxy S25

Antes do evento Unpacked de janeiro deste ano, a Samsung está oferecendo aos clientes um crédito de US$ 50 para o mais recente dispositivo Galaxy durante as pré-encomendas. Você também pode obter até US$ 900 em crédito de bônus ao negociar um dispositivo elegível, diz a empresa, bem como outro crédito instantâneo de US$ 300 ao reservar e pré-encomendar. A oferta vai até 22 de janeiro e pode ser encontrado aqui.

A CNET, como sempre, estará lá cobrindo o Unpacked na quarta-feira, 22 de janeiro.