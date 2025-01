A aranha mais mortal do mundo esconde um segredo mortal

Quase todos os australianos são ensinados, desde tenra idade, a serem cautelosos perto da aranha teia de funil.

Estes grandes aracnídeos pretos e agressivos podem ser encontrados ao longo da costa oriental do continente, instalando-se em tocas forradas de teias, para atacar as pequenas criaturas de que se alimentam. Elas também secretam, por uma peculiaridade da evolução, um veneno mais mortal para os humanos do que qualquer outra aranha.





Há dezenas de espécies em forma de funil na Austrália, mas o mais venenoso do grupo é a rede de funis de Sydney (Um homem forte), um aracnídeo que vive ao longo da costa de Nova Gales do Sul. Bem, exceto que isso pode não ser totalmente verdade. Um novo estudo abrangente sobre a aranha descobriu que o que pensávamos ser uma espécie era na verdade três.





Isto significa que existem duas novas espécies da aranha mais venenosa do mundo, mas esta descoberta é na verdade uma boa notícia: permitirá aos cientistas caracterizar e compreender melhor o veneno produzido por cada espécie.

O grupo de aranhas anteriormente conhecido como A. robusto Isso representa um enigma para os cientistas há algum tempo. Embora estejam todos agrupados, parece haver uma variação regional na sua aparência, com espécimes particularmente grandes encontrados ao norte de Sydney. na área de Newcastleincluindo o maior macho atribuído à espécie já visto, um unidade apelidada de Big Boy.





Liderada pela aracnóloga Stephanie Loria, do Instituto Leibniz para a Análise de Mudanças na Biodiversidade, na Alemanha, uma equipe de pesquisadores decidiu chegar ao fundo desta diversidade. Foram estas simplesmente adaptações a diferentes habitats ou um sinal de uma diversidade mais profunda dentro da espécie?





Ao realizar uma análise genética de aranhas, eles descobriram que o que anteriormente chamávamos A. resistente incluíram outras duas espécies – e, por sua vez, conseguiram caracterizar a distribuição de cada uma delas.

O habitat de A. resistente em si está concentrado em torno da área de Sydney, no extremo norte até a Costa Central, ao sul até o rio Georges e a oeste até a região de Baulkam Hills, com avistamentos dispersos e isolados um pouco mais a oeste e ao sul.





Mais ao sul e oeste está o Southern Sydney Funnel System (Montanha Atrax), espécie inicialmente descrita em 1914 e posteriormente agrupada em A. resistente. Acontece que era de fato uma aranha diferente o tempo todo.





Finalmente, ao norte habita uma espécie totalmente descoberta recentemente, a teia de funil de Newcastle (Atrax Christenseni). E aqui estão os chonkers: Big Boy, ao que parece, era uma teia de funil de Newcastle, e algumas das outras grandes aranhas de teia de funil da região, como a aranha recentemente recuperada chamada Hemsworth, também foram atribuídas erroneamente.





Ser capaz de classificar estas aranhas nas suas espécies apropriadas fará uma enorme diferença na compreensão do seu veneno mortal – que, por alguma razão, só é perigoso para as pequenas criaturas que elas atacam e para os primatas, incluindo os humanos.

Embora seu veneno seja o mais mortal do mundo, ninguém na Austrália morreu devido a uma mordida em forma de funil desde que o antiveneno foi introduzido em 1981, apesar de 30 a 40 mordidas de funil registradas todos os anos. Na verdade, o antiveneno é um tratamento extremamente eficaz – mas a nova descoberta pode ajudar a refiná-lo.





Isso ocorre porque os venenos das aranhas teia de funil são misturas complexas de peptídeos que podem variar de espécie para espécie e até mesmo de ocasião para ocasião. E não é apenas o antiveneno que interessa aos cientistas. O veneno em forma de funil tem uma gama de aplicações potenciais, desde pesticidas naturais até drogas. Compreender por que as teias de funil produzem essas misturas poderia contribuir para um tráfico e uso mais eficiente do veneno e nos ajudar a compreender a função do veneno.





E há algo um pouco mais triste para se pensar. O número de sites de funil parece estar diminuindo. Embora possam assustar os humanos, essas aranhas desempenham um papel importante nos ambientes que habitam. Uma melhor compreensão das suas diferenças ajudará os cientistas a tentar protegê-los das ameaças que eles próprios enfrentam num mundo em mudança.

A pesquisa foi publicada em Ecologia e evolução do BMC.