A Áustria, de acordo com a Crypto Exchange Bitpanda, recebeu a aprovação regulatória do comportamento financeiro do Reino Unido autorizado (FCA) a operar no país. O Estado com sede em Viena anunciou na quarta-feira, 12 de fevereiro, que agora está autorizado a oferecer serviços relacionados a criptografia aos investidores da Grã-Bretanha. Para garantir a aprovação da FCA, o Bitpanda alinhou suas operações com a organização imperdiética anti-dinheiro e contra-terrorista do Reino Unido. Esse registro também permite que a Exchange anuncie seus serviços no Reino Unido, forneceu aderências a diretrizes específicas, incluindo isenções de responsabilidade de riscos financeiros de inclusão.

A troca foi colocada para introduzir uma série de serviços no Reino Unido, incluindo a economia de guerra baseada em criptografia. Explicando esse recurso, Bitpanda disse Esse recurso permitirá que os usuários automatizem as compras de futebol semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, ajude-os a criar uma economia de longo prazo.

Comentando sobre o desenvolvimento, o CEO Eric Demuth Bitpanda assíduo“No próximo mês, estarei se preparando para trazer nossa melhor plataforma de investimento da categoria para o mercado do Reino Unido. “

Lançado em 2019, o Exchange afirma que apenas atingem seis milhões de clientes. No início de janeiro deste ano, também concluiu os registros de Michao na região da UE pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BAFIN) como parte de seus planos de expansão global.

Conforme por Records da FCAA bolsa tem um endereço de presente em Londres para ir às suas atividades no Reino Unido. Ao avançar, a bolsa está analisando o trabalho nos bancos, instituições financeiras e outras empresas de criptografia do Reino Unido para integrar sua “infraestrutura regulamentada” nos serviços.

“Por BitPand Technology Solutions (BTS), os principais bancos e fintechs do Reino Unido podem oferecer perfeitamente o comércio de criptografia, o investimento e manter os serviços com uma inspeção regulatória completa e manter a inspeção regulatória completa e manter os serviços com inspeção regulatória completa, e mantenha o regulatório completo e mantenha a inspeção regulatória completa e a custódia com inspeção regulatória completa e custódia em inspeção regulatória completa “, na troca observada está cheia.

Londinensi Call – BitPanda agora aprovou e expandiu para o Reino Unido! : GB: Estamos tomando uma plataforma criptográfica segura e regulamentada no próximo passo – agora totalmente fácil em um dos mercados financeiros mais importantes do mundo. Os investidores do Reino Unido podem acessar mais de 500 criptomoedas, piscinas, … pic.twitter.com/k1qmbtjzfp – Bitpanda (@bitpanda_global) 12 de fevereiro de 2025

O Reino Unido estabeleceu o prazo de 2026 para finalizar suas leis de criptografia. A FCA está supervisionando os regulamentos de formulação de processamento, que não permitem que as empresas da Web3 cresçam no Reino Unido, garantindo a segurança de seus financiadores e investidores contra medos e líquidos relacionados a criptografia.

No início deste mês, a Coinbase, com sede nos EUA, também adquiriu licença de provedor de serviços de futebol virtual (VASP) pela FCA no Reino Unido.