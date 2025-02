A busca quântica da fonte do tempo não encontra diferença entre o passado e o futuro

Não importa o quanto tentemos, não nos lembramos amanhã. E os físicos não sabem o porquê.

Na esperança de descobrir a fonte do rio do tempo, os físicos da Universidade de Surrey Thomas Guff, Chintalpati Umashankar Shastry e Andrea Rocco assinaram sinais de sua existência no equivalente a uma banheira quântica quente sob a extensão infinita da eternidade.





Escusado será dizer que eles não encontraram o que estavam procurando, confirmando os fluxos de tempo tão facilmente quanto no zumbido da mecânica quântica. No entanto, as lições aprendidas poderiam um dia revelar por que a física insiste na existência da história.





Para usar o jargão correto, a física está em larga escala simétrica em relação ao tempo. Podemos nunca ver um ovo sem rachaduras ou um carvalho voltar a uma bolota, mas quando a maioria dos processos é despojada de suas leis fundamentais, há poucas palavras de que o fim de uma equação deve enfrentar o passado e o que o futuro.

Não é como se houvesse uma escassez de lugares para caçar pistas sobre as razões pelas quais o passado está bloqueado no lugar. Os cosmologistas examinaram como o universo se desenvolve a partir de um alto estado de entropia, por exemplo. Os físicos quânticos se perguntavam se a rede de água do emaranhado de uma partícula com o ambiente poderia estar envolvida. Até agora, nada se destacou como uma explicação clara da razão pela qual a dimensão do tempo tem tanta coesão.





Guff, Shastry e Rocco se perguntaram se as equações de movimento quântico ainda poderiam esconder uma maneira de tornar impossível retornar a um estado passado, agindo como uma espécie de catraca que garante que as leis de um sistema não recuem.





Eles usaram uma aproximação matemática chamada Cadeia de Markov Para descrever um modelo simplificado de partículas aquecidas disputando em um recipiente aberto. Ao aplicar a dinâmica markoviana, na qual o sistema não tem memória além do presente, cada novo estado quântico dentro do sistema dependeria de um único estado anterior, o que pode significar uma viagem de mão única para amanhã ou uma oscilação que é com a mesma facilidade leva as partículas para trás.





Não importa onde a equipe parecia nas equações de seu banho, ele não conseguiu encontrar nenhum sinal de que a simetria do tempo -no tempo estava em contradição com o curso da atividade quântica, o que implica a “memória” do sistema markoviano sem preferência por um passado ou um futuro.

“Nossos resultados sugerem que, se nossa experiência comum nos disser que o tempo só se move em certo sentido, sabemos que a administração oposta seria o mais possível”. disse Rocco.





Se o tempo pode tremer de frente e de volta a um nível quântico, certamente não está na escala da física que vivemos. É garantido que um banho quente real sob as estrelas esfrie rapidamente, enquanto a energia flui para o cosmos de expansão constante.





O trio insiste que seus resultados de forma alguma contradizem essa lei da termodinâmica. Afinal, algumas leis da física são realmente irreversíveis. No entanto, girar a flecha de tempo em escala quântica ainda teria experimentado resfriamento regular, o que sugere que não há nada de especial demais em uma direção na outra em escala quântica em relação à termodinâmica.





Se for esse o caso, nossa experiência coletiva da rua única pode ser equilibrada do outro lado do Big Bang por uma segunda avenida, que também é varrida pela expansão cósmica e o aumento da energia de um Ponto de partida quântica que se lembra do futuro tão facilmente quanto o passado.

Esta pesquisa foi publicada em Relacionamentos científicos.