A causa de Alzheimer pode vir de dentro de sua boca

Nos últimos anos, um número crescente de estudos científicos argumentou uma hipótese alarmante: a doença de Alzheimer não é apenas uma doença, é uma infecção.

Embora os mecanismos exatos dessa infecção sejam algo que os pesquisadores sempre tentam isolar, muitos estudos sugerem que a propagação mortal de Alzheimer vai muito além do que pensamos.





Tal estudo, publicado em 2019, sugeriu o que poderia ser uma das faixas mais finais até o momento para um culpado bacteriano por trás da doença de Alzheimer, e isso vem de um bairro um tanto inesperado: a doença das gengivas da doença.





Em um jornal conduzido pelo autor principal Jan Potempa, um microbiologista da Universidade de Louisville, os pesquisadores relataram a descoberta de Porphyromonas gingivalis – O patógeno por trás periodontite crônica (Também conhecido como doença do palpite) – No cérebro de pacientes que morreram de Alzheimer.

Gingipans de P. gingivalis (vermelho) Entre os neurônios do cérebro de um paciente com Alzheimer. (Cortexym)

Não foi a primeira vez que Dois fatores foram ligadosMas os pesquisadores foram além.





Em experimentos distintos com camundongos, a infecção oral com patógeno levou à colonização cerebral por bactérias, bem como aumento da produção de beta amilóide (Aβ), as proteínas pegajosas geralmente associadas ao Alzheimer.





A equipe de pesquisa, coordenada pela startup farmacêutica Cortexyme, cofundada pelo primeiro autor Stephen Dominy, não poderia ter descoberto evidências finais da causa de Alzheimer.





Mas ficou claro que eles pensavam que tínhamos uma forte linha de investigação aqui.





“Agentes infecciosos estavam envolvidos no desenvolvimento e progressão da doença de Alzheimer antes, mas as provas de causalidade não foram convincentes”, ” Dominy disse na época.





“Agora, pela primeira vez, temos evidências sólidas que conectam o patógeno intracelular a grama negativo, P. Gingivalise a patogênese de Alzheimer. “”





Além disso, a equipe identificou enzimas tóxicas chamadas geningipans secretadas por bactérias no cérebro dos pacientes de Alzheimer, que foram correlacionados com dois marcadores distintos da doença: proteína tau e um rótulo de proteína chamado ubiquitina.





Mas ainda mais convincente, a equipe identificou esses geningipos tóxicos no cérebro de pessoas falecidas que nunca foram diagnosticadas com a de Alzheimer.





É importante, porque enquanto P. Gingivalis E a doença já foi vinculada antes, você nunca sabe – para dizer isso de maneira simples – que a doença gengival causa Alzheimers, ou se a demência levar a um mau cuidado oral.

O fato de que os baixos níveis de geningipan eram óbvios mesmo em pessoas que nunca foram diagnosticadas com a doença de Alzheimer poderia ser uma pistola de fumantes – sugerindo que elas poderiam ter desenvolvido a condição se tivessem vivido mais tempo.





“Nossa identificação de antígenos geningipa no cérebro de indivíduos com o MA e também com patologia da MA, mas nenhum diagnóstico de demência mantém essa infecção cerebral por P. Gingivalis não é o resultado de um mau atendimento odontológico após o aparecimento de demência ou a conseqüência de uma doença avançada, mas é um evento inicial que pode explicar a patologia encontrada na idade média dos indivíduos antes do declínio cognitivo “, disse os autores em seu jornal.





Além disso, um composto formulado pela empresa chamado COR388, mostrou experiências com ratos que poderia reduzir a carga bacteriana de um estabelecimento P. Gingivalis A infecção cerebral, além de reduzir a produção de amilóides bêta e neuroinflamação.





Teremos que esperar e ver o que pesquisas futuras descobrirão neste link, mas a comunidade de pesquisa é cuidadosamente otimista.





“Os medicamentos direcionados às proteínas tóxicas de bactérias até agora mostraram apenas vantagens em ratos, mas sem novos tratamentos de demência em mais de 15 anos, é importante que sejam o maior número possível declaração.





Os resultados foram relatados em Avanços científicos.

Uma versão anterior desta história foi publicada em janeiro de 2019.