A China fincará uma bandeira “voadora” na Lua: uma novidade lunar

Esta é uma das perguntas mais frequentes quando mostro a Lua ao público. “Você vê a bandeira que os astronautas deixaram lá?”

Isto leva então a uma discussão sobre a distância até a Lua e a dificuldade de ver uma bandeira de 1,5 por 0,9 metros a tal distância. Meu alcance é bom, mas não tão bom.





Durante o programa Apollo dos EUA, seis missões tripuladas pousaram na Lua, começando com a Apollo 11 em 1969, deixando um número semelhante de bandeiras. A China anunciou recentemente que uma bandeira adicional se juntaria à coleção no final de 2026, quando a Chang’e 7 se dirigir à Lua.





Hasteie uma bandeira na Lua

O curioso relatório vem do Laboratório de Exploração do Espaço Profundo (DSEL) através do China Media Group. A bandeira autônoma será, na verdade, projetada para “bater” na superfície sem ar da Lua.





A ideia foi proposta por alunos de uma escola primária de Changsha, na província chinesa de Hunan. A bandeira terá fios de circuito fechado embutidos no tecido e “baterá” usando correntes magnéticas e interações eletromagnéticas para criar um movimento semelhante a uma onda.

“Esta iniciativa visa melhorar a compreensão dos jovens estudantes sobre o programa espacial da China e despertar o seu interesse em continuar a exploração espacial no futuro”, disse Zhang Tianzhu (DSEL/Instituto de Tecnologia) num recente Comunicado de imprensa.





Uma corrida em direção ao pólo (lunar)

Chang’e 7 também foi projetado para conduzir pesquisas científicas sérias. A missão pretende pousar perto da borda da Cratera Shackleton, na região polar sul da Lua.





O fundo da cratera permanentemente sombreado é de particular interesse porque é suspeito de conter gelo de água. A missão também transportará seis instrumentos de seis países, incluindo um pequeno veículo espacial e um observatório construído e operado pela Associação Internacional do Observatório Lunar (OIT) com sede no Havaí.

A Cratera Shackleton era agora um dos locais de pouso candidatos da NASA. Rover VIPER cancelado.





Embora os méritos de hastear uma bandeira no espaço possam ser limitados, deverão constituir um meio interessante de divulgação pública para o CNSA. Estranhamente, algumas imagens mostram um logotipo da CNSA (não uma bandeira nacional chinesa) apoiado em um poste alto, o que significa que será necessário um pouco de esforço e planejamento para plantá-lo em solo lunar.

China no espaço 2025

Este ano e o próximo serão agitados para a agência espacial chinesa. A agência planeja lançar sua primeira missão de retorno de amostras de asteroides e cometas, Tianwen-2, em maio próximo, em direção ao asteroide Kamo’ oalewa (ele próprio considerado um fragmento da Lua), e depois em direção ao cometa 311P/PanSTARRS.





Em seguida, a China planeia lançar o seu próprio telescópio espacial, Xuntian, no início de 2026. Este telescópio permanecerá na estação com a estação espacial tripulada Tiangong para acesso para atualizações e manutenção.





Colocando bandeiras no espaço e na Lua, isso não é novidade. Normalmente, os engenheiros montam as bandeiras na própria espaçonave. A bandeira americana na espaçonave New Horizons da NASA sai do sistema solar. Este símbolo pode muito bem sobreviver aos Estados Unidos e à própria humanidade.

As bandeiras americanas fincadas pelos astronautas da Apollo na Lua foram provavelmente descoloridas pela intensa radiação solar ultravioleta, embora as imagens da NASA Orbitador de Reconhecimento Lunar em órbita lunar baixa confirmam que pelo menos alguns ainda estão de pé.





Mas a recompensa pela primeira bandeira (ou pelo menos símbolo) na superfície lunar vai para Lua 2a primeira missão a chegar à Lua em 1959, que carregava uma flâmula da agora extinta União Soviética:

Será um momento curioso (e possivelmente um meme da Internet) ver uma bandeira “voando” no próximo ano na superfície da Lua.

Este artigo foi publicado originalmente por O universo hoje. Leia o artigo original.