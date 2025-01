A chuva de fim de semana apresenta um risco de deslizamento de terra em Los Angeles ao criar

As árvores queimadas por incêndios em Palisades são vistos por Will Rogers State Park, com a cidade de Los Angeles em segundo plano em 15 de janeiro de 2025.

A região de Los Angeles estava à mercê de fogo e vento este mês, e neste fim de semana, um terceiro elemento se juntará à mistura: água.

Espera -se que a chuva comece na tarde de sábado e continue até segunda -feira à noite, explica o meteorologista Kristan Lund do escritório do Serviço Nacional de Meteorologia de Los Angeles. A área precisa desesperadamente de precipitação, mas os especialistas monitoram a situação com desconfiança porque a chuva tem seus próprios riscos em áreas queimadas recentemente – especialmente a ocorrência potencial de mudanças de lama e riscos semelhantes.

“A chuva é boa porque estávamos muito secos”, diz Lund. “No entanto, se tivermos taxas de chuva mais pesadas ou se tivermos tempestades, é realmente muito mais perigoso porque você pode obter fluxos de detritos”.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Uma colina queimou os incêndios em Palisadas na região de Mandeville Canyon em Los Angeles, Califórnia, 12 de janeiro de 2025. Kyle Grillot / Bloomberg via Getty Images

Os incêndios fazem algumas coisas diferentes da paisagem que podem aumentar o risco de material queimado, solo e lixo que relaxam fora de controle.

Quando os incêndios queimaram bastante ou tempo suficiente, eles deixam uma camada invisível de material ceroso logo abaixo da superfície do solo. Isso se desenvolve a partir de folhas de decomposição e outra matéria orgânica, que contêm compostos naturalmente hidrofóbicos ou de água. O fogo pode vaporizar essa ninhada e o gás resultante infiltra o solo superior – onde esfria e se condensa rapidamente, formando a camada escorregadia.

Quando a chuva cai no chão que foi afetada por esse fenômeno, ela não pode fluir além da camada hidrofóbica – portanto, a água flui, frequentemente transportando detritos. “Todas as árvores, galhos, tudo o que foi queimado – infelizmente, se chover, isso flutua”, diz Lund. “É realmente preocupante.”

Mesmo um incêndio que não é sério o suficiente para criar uma camada hidrofóbica ainda pode levar a detritos, explica Danielle Touma, climatologista da Universidade do Texas em Austin. Sob condições normais, árvores e outras plantas geralmente aprisionam chuvas acima da superfície, diminuindo a jornada pela água. Mas em terras recém -queimadas, há muito menos vegetação para intervir; Toda a chuva toca imediatamente o chão.

E enquanto a vegetação saudável mantém o solo com suas raízes, os incêndios podem queimar facilmente as raízes finas que fazem a maior parte desse trabalho. “Então você tem todo esse solo solto que também pode ser transportado pela água”, explica Touma.

Este mês, os três maiores incêndios em Los Angeles – criaram quase 50.000 acres de cicatriz fresca, notas de Lund e parte dessa cicatriz está em terras montanhosas que facilitam as mudanças de lama. As previsões atuais sugerem que a chuva cairá principalmente abaixo do nível de um quarto de hora – para tornar a intensidade que tende a aumentar o risco de detritos, diz Lund. Mas neste fim de semana, a região enfrenta uma chance de 10 a 20% de tempestades, o que pode causar rajadas de chuva curtas que podem ser pesadas o suficiente para desencadear fluxos.

Felizmente, a chuva também deve ajudar os bombeiros a domar as chamas que permanecem ativas. O maior, o incêndio das Palisadas, está atualmente contido em 77%. O segundo maior, o final da Eaton, está 95%contido. O fogo de Hughes é o terceiro maior e apenas 56%. Um incêndio pode ser Totalmente contido, mas ainda queimando. A porcentagem de contenção refere -se ao valor do perímetro, que tem barreiras que os bombeiros esperam evitar mais propagação.

A chuva deste fim de semana pode oferecer uma pausa, mas isso não termina o risco de chamas na região. “Infelizmente, quase precisamos de duas a três polegadas generalizadas para realmente acabar com o que chamamos de estação de tiro elevada”, disse Lund. “Isso ajudará, mas não nos levará de volta da temporada de tiro alta”.

Mesmo quando os incêndios param de queimar, o risco de fluxo de detritos permanecerá – e ficará muito além das próximas semanas. As taxas de fluxo de detritos são as mais preocupantes durante os dois primeiros anos de incêndio, diz Lund, mas, dependendo das condições, elas podem ocorrer ainda mais após a formação de uma cicatriz de queimadura. A recuperação de um incêndio inclui uma inspeção no terreno para ver onde o risco de débito de fluxo é o mais alto e o que pode ser feito para proteger as pessoas nessas regiões, diz Touma. “Há trabalho a fazer, mesmo que a tempestade passe e nada aconteça. Ainda não estamos claros.

Em geral, o trabalho de Touma indica que esse cenário – condições recentes de incêndio seguidas de fortes chuvas – continuarão a se tornar cada vez mais comuns à medida que a mudança climática ocorre e a atmosfera mais quente é capaz de manter e fornecer quantidades maiores de água. “Devemos esperar mais desses fluxos de detritos pós-fogo no futuro, simplesmente com base nas condições climáticas”, explica Touma.