A Comunidade Costa acelera em direção ao Pacífico no meio do cultivo de deslizamentos de terra

Como se Los Angeles não tivesse o suficiente para enfrentar o dia seguinte aos seus incêndios catastróficos, a NASA agora alerta lentamente os deslizamentos de terra acelerarem para ameaçar centenas de edifícios na Península de Palos Verdes.





Embora a ameaça não seja imediata, essas terras instáveis ​​podem entrar em colapso repentinamente, como no Mud Creek Field Shift em 2017Então, os pesquisadores tentam entender melhor os sinais de alerta.

Esta região da península de Palos Verdes desliza lentamente para o oceano por décadas, mas novos dados de radar do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JLP) descobriram a taxa desse escorregador relacionado ao oceano.





A área de terra em movimento também se desenvolveu consideravelmente desde que o California Geological Survey mapeou os limites de risco em 2007, agora abrangendo muito mais edifícios.

“Observamos que a impressão de terra com impactos significativos se desenvolveu e a velocidade é mais do que suficiente para colocar a vida e a infraestrutura humanas em perigo”, disse o geocientista do JLP Alexander Handwerger avisos.





Medidas de radar e dados da Agência Espacial Europeia Satélite copernico Indique que, durante o outono de 2024, a terra residencial passou para 10 centímetros (4 polegadas) por semana para o Oceano Pacífico.





Esse aumento no movimento seguiu a precipitação recorde em 2023, bem como novos chuveiros pesados ​​no início de 2024.





“A grande maioria dos deslizamentos de terra em todo o mundo é desencadeada por precipitação intensa ou prolongada”, disse Dalia Kirschbaum, cientista da NASA.

Assim como eles pioraram as condições de incêndio, aquecendo as temperaturas globais também aumentaram Essas inundações adicionais de chuva, tornando os deslizamentos de terra mais uma ameaça exacerbada pelas mudanças climáticas causadas pelos seres humanos.





À medida que a atmosfera se aquece, sua capacidade de manter a água aumenta, levando a eventos mais extremos de chuva, bem como a uma seca mais séria quando está chovendo. Essa aceleração espetacular do ciclo da água cria um fenômeno chamado hidroclima de chicote, onde as condições rapidamente se agitam de extremamente úmidas a extremamente secas e novamente.





Em 2022, Weerger e seus colegas foram surpreso em descobrir Se os deslizamentos de terra se movem mais rápido durante as estações de chuva do que as estações secas, se o solo está seco ou já molhado.





A Handwerger planeja continuar investigando esses riscos estudando como o Rabbit Hidroclimate influenciará o movimento da Terra.

Uma melhor compreensão dessas interações pode esclarecer as redes de vigilância que fornecem alertas aos funcionários públicos e comunidades do Estado.