A criminalia das armas de fogo é sempre perturbada por falha sistêmica

No ano passado, três examinadores médicos do Laboratório de Crimes do Estado de Rhode Island concluíram erroneamente que o caso de uma cena de crime correspondia a uma arma de fogo específica. O erro expõe defeitos sistêmicos que correm condenações injustificadas

A cada ano, examinadores de armas de fogo médicas legais desempenham um papel central em milhares Pesquisas criminais, comparando bolas desgastadas e casos de cartucho para determinar se eles vêm da mesma pistola. Suas conclusões geralmente têm um imenso peso em julgamentos criminais, ajudando os promotores a obter condenações e enviando réus para a prisão. No entanto, por décadas, a validade da análise de armas médicas-legais é cada vez mais meticulosa pelos pesquisadores.

Em outubro passado, um desastre no Rhode Island Crime Laboratory mostrou o porquê. Não é apenas uma história de incompetência – o caso expõe defeitos mais profundos e sistêmicos na disciplina e como essas falhas podem comprometer a justiça.

Um princípio fundamental do exame de armas de fogo é analisar “Características da classe“, As características objetivas compartilhadas por armas de fogo do mesmo design, como calibre ou terra e ranhuras em um barril de pistola. Se dois casos de cartucho não compartilharem as mesmas características de classe, eles não poderão vir da mesma arma de fogo. É uma tarefa básica que qualquer examinador competente deve funcionar sem erro.

Mas no Caso de Rhode IslandTrês examinadores médicos e treinados chamaram uma correspondência entre os casos de cartucho que tiveram diferenças nas características das classes. Não foi um erro sutil; Foi o equivalente forense declarar que dois pneus de tamanhos totalmente diferentes correspondem ao mesmo veículo. O fato de não ser um, mas três examinadores negligenciarem uma divergência tão fundamental destaca um problema mais profundo: problemas sistêmicos integrados aos métodos, práticas e a cultura da disciplina.

Uma das razões para esses erros está no viés de confirmação visual – uma tendência natural para os seres humanos verem o que eles esperam ver. Por exemplo, Quando uma imagem amassada de 13 é rapidamente exibido para as pessoas, elas interpretam como B quando ele estava pronto para pensar em cartas, ou como 13 Quando ele está pronto para pensar em figuras. O uso de informações gerais é uma característica inerente de como as pessoas dão sentido a estímulos ambíguos.

Da mesma forma, quando os examinadores sabem os detalhes de um caso ou têm motivos para suspeitar do envolvimento de uma arma específica – informações geralmente disponíveis para examinadores de armas de fogo que trabalham em laboratórios criminais – eles podem inconscientemente Concentre -se em semelhanças E ignorar a desnudência ou evidência contraditória, como características incompatíveis de classe. Esse viés é particularmente perigoso no criminal de armas Sem padrão Para quantas semelhanças são necessárias para declarar uma correspondência.

UM Providence Journal foto mostra as marcas no Cabeça do cilindro (A parte plana na parte de trás de uma arma que mantém o cartucho no lugar e impede que ela backupse quando a pistola é disparada), que foi observada pelo especialista externo que descobriu o erro na ilha de Rhode Case. As marcas da cabeça do cilindro e os cantos arredondados versus quadrados aparentes nas caixas de cartucho de disparos deveriam ter levado os examinadores a concluir imediatamente que a mesma pistola não desenhou esses dois casos de cartucho. No entanto, os examinadores ignoraram essas diferenças, zoom nas poucas marcas que se alinhavam a concluir que eram uma partida. Eles procuraram evidências de confirmação com tanta diligência que não notaram a diferença de características da classe. Eles perderam a floresta por árvores.

O problema foi agravado por Verificação não -dícaraUma prática errônea em que outros examinadores examinam evidências conhecendo as conclusões do primeiro. Em vez de fornecer controle independente, a verificação não -diana reforça os erros, criando um loop de feedback de confirmação em vez de correção. No caso de Rhode Island, uma vez que o primeiro examinador declarou uma partida, os examinadores subsequentes abordaram as evidências com as mesmas expectativas, o que explica as diferenças nas principais características da classe. De fato, O poder das expectativas é tão forte que um examinador realizou dois exames dos mesmos elementos e perdeu essas diferenças duas vezes.

O combate a essas vulnerabilidades sistêmicas requer reforma significativa. Primeiro, os examinadores de armas de fogo devem adotar práticas que priorizem a objetividade nas expectativas. Por exemplo, os examinadores devem primeiro documentar as características da classe de um elemento desconhecido antes mesmo de começar a compará -lo com uma amostra conhecida. Isso garante que os critérios mais fundamentais e essenciais sejam cumpridos antes que o julgamento subjetivo esteja em jogo. Este processo, às vezes chamado UNOFSETS lineares seqüenciaisAjude as conclusões no terreno em observações objetivas, e não nas expectativas. Embora usado em Alguns laboratórios medicamentosos europeus legaisEste processo ainda não se baseou nos Estados Unidos

Outra etapa crítica é garantir que o processo de verificação de conclusões seja realmente independente. Com muita frequência, os segundos examinadores examinam as evidências com as conclusões do primeiro examinador já em mente, criando um ciclo de feedback onde os erros não são contestados. De fato, em 2023, um examinador de armas proeminente testemunhou que ele nunca tinha visto um segundo examinador em desacordo Com o primeiro examinador em mais de 50 anos de prática. Cada examinador deve analisar as evidências sem qualquer conhecimento ou idéia dos resultados anteriores. Essa abordagem quebra o ciclo de erros de borracha estampada e garante que as conclusões sejam mais rigorosamente verificadas.

Finalmente, a disciplina deve evoluir para métodos mais fundamentados cientificamente fundados. A identificação de armas de fogo repousa inteiramente no julgamento subjetivo, sem padrões universais para interpretar as notas nas bolas ou nos casos de cartucho ou declarar correspondências. Modelos estatísticos emergentes e métodos de probabilidade Ofereça um caminho promissor a seguir, fornecendo medidas e limiares quantitativos para reduzir a subjetividade e melhorar a consistência. Embora ainda não estejam prontos para o uso do tribunal, essas inovações representam uma etapa essencial para fazer as conclusões forenses mais fundamentadas e confiáveis.

As falhas no caso de Rhode Island não foram apenas o resultado de erros; Eles foram o resultado próximo de um sistema que carece de garantias contra preconceitos e subjetividade. Ao adotar procedimentos objetivos, transparentes e cientificamente validados, a identificação de armas forenses pode começar a ir além de suas falhas sistêmicas, que colocam em risco milhares de indivíduos a cada ano. A justiça exige nada menos.

Este é um artigo de opinião e análise, e os pontos de vista expressos pelo autor ou pelos autores não são necessariamente os de American Scientific.