A crosta da terra pode descascar profundamente sob a Califórnia

Como uma borboleta em um casulo, a metamorfose da crosta terrestre da gosma derretida em terras sólidas está escondida à vista, deixando os cientistas adivinhar como ocorre o processo longo.





Usando quase quatro décadas de dados sísmicos Estações que abrangem a Sierra Nevada do norte, centro e sul ao longo da fronteira leste da Califórnia, os geólogos descobriram sinais de separação crítica entre a nova crosta continental e o casaco abaixo.





Os resultados – realizados pelos pesquisadores Vera Schulte – Pelkum, da Universidade do Colorado Boulder e Deborah Kilb, da Universidade da Califórnia San Diego – ajudam a resolver um mistério perplexo na maneira como nosso planeta gera as partes mais leves de sua crosta da mistura densidade de minerais que se afastam.





Graças ao seu relativamente proporções mais altas de minerais que incluem silicatos, alumínio e potássio, os pedaços de rocha que vivemos em um toque mais alto do que os pedaços submersos de crosta oceânicaO que, fora de comparação, tende a ser mais rico em elementos mais pesados, como ferro e magnésio.





Como esses materiais são formadosE por que eles são tão diferentes, é uma pergunta contínua que os pesquisadores se reconstituem lentamente. Os elementos mais pesados ​​da crosta oceânica fazem parte da receita basáltica encontrada no manto superior, o que implica que a composição da crosta continental pode ser o resultado de componentes mais densos que se separam da mistura.





Um meio pelo qual isso poderia ocorrer implica a fusão de denso basalto enquanto estiver úmido e sob alta pressão, permitindo que seus minerais se separem em folhas relativamente distintas. Sendo tão pesado, a camada inferior poderia então “descascar” livre para afundar lentamente nas correntes circulantes de rochas terrestres que constituem o restante do casaco.





É uma hipótese atraente que precisa de evidências sólidas; portanto, Schulte – Pelkum e Kilb lançaram painéis em um lugar suspeito de ser removido quando se trata de suas pesadas raízes ignoladas.





A Sierra Nevada está localizada em uma região sismicamente ativa no oeste dos Estados Unidos, permitindo que os pesquisadores usem a velocidade e a reflexão das ondas onduladas de pequenos tremores constantes para “mapear” as profundezas sob a cadeia montanhosa.





Sinais dessas ondulações, bem como exemplos de fragmentos minerais de um tipo Envolto dentro das rochas de outra, já convenceu certos geólogos de que a região havia experimentado uma dilapidação (separação de camadas) no passado.





Infelizmente, as mesmas pistas podem ser interpretadas como restos de uma longa placa de crosta enterrada, exigindo leituras adicionais para esclarecer as anomalias sísmicas da região.





As comparações entre conjuntos de dados sísmicos que representam diferentes profundidades entre a Serra Nevada confirmaram uma grande zona de cisalhamento sob as áreas sul e centrais em profundidades próximas à fronteira do revestimento. Esta área se torna cada vez mais distinta em direção ao sul da cordilheira.

“A sensação de cisalhamento está em conformidade com a eliminação da litosfera oeste-oeste da litosfera”, os pesquisadores Escreva em seu artigoConfirmando as teorias da base pesada da crosta da Califórnia fluiu por milhões de anos, rasgando livremente por um período de centenas de quilômetros em um processo que poderia ser refletido em canções de continente semelhante em todo o mundo.





O que vemos acima da superfície – a ascensão e a queda das montanhas até o naufrágio de vastas bacias para o surgimento de continentes inteiros – é refletido por um cisalhamento complexo, pingando, fusão e porto de dezenas de visão ou até centenas de quilômetros abaixo a superfície.





Se ouvirmos da maneira certa, podemos ouvir a pele do nosso planeta agitar suavemente mudando tão lentamente.

Esta pesquisa foi publicada em Cartas de pesquisa geofísica.