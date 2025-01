A descoberta da doença de Parkinson sugere que já podemos ter um tratamento aprovado pela FDA

Os pesquisadores descobriram como uma proteína da superfície celular chamada Aplp1 pode desempenhar um papel na disseminação do material causador da doença de Parkinson de célula em célula no cérebro.

De forma promissora, um medicamento contra o câncer aprovado pela FDA visando outra proteína chamada Turno 3 – com quem interage Aplicação1 – blocos espalhados em ratos, sugerindo que já pode existir um tratamento potencial.





Em um artigo publicado no ano passadouma equipe internacional de cientistas descreve como as duas proteínas trabalham juntas para combater doenças prejudiciais. alfa-sinucleína aglomerados de proteínas entram nas células cerebrais.





“Agora que sabemos como Aplp1 e Lag3 interagem, temos uma nova forma de compreender como a alfa-sinucleína contribui para a progressão da doença de Parkinson”, disse o neurocientista Xiaobo Mao, da Universidade Johns Hopkins. disse em junho.





“Nossos resultados também sugerem que direcionar essa interação com medicamentos poderia retardar significativamente a progressão da doença de Parkinson e de outras doenças neurodegenerativas”.





Mais de 8,5 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem da doença de Parkinson, segunda doença neurodegenerativa mais comum após a doença de Alzheimer.





Sendo um distúrbio progressivo do movimento, geralmente só é diagnosticado quando os sintomas aparecem, incluindo tremores, rigidez, problemas de equilíbrio, dificuldades de fala, perturbações nos padrões de sono e problemas de saúde mental. Atualmente incurável, a doença significa que os pacientes podem eventualmente ter dificuldade para andar ou falar.





Os sintomas da doença de Parkinson resultam principalmente da morte ou dano dos neurônios produtores de dopamina no cérebro. substância negrauma região envolvida no controle das habilidades motoras finas. Acredita-se que isso seja devido Corpos de Lewyque são aglomerados anormais de proteínas que consistem principalmente em alfa-sinucleína mal dobrada que viajam entre os neurônios.

A alfa-sinucleína geralmente mantém a comunicação funcional entre os neurônios, mas surgem problemas quando ela se torna mal dobrada e insolúvel. Dito isto, é difícil determinar se é uma causa ou um sintoma da doença de Parkinson.





Estudos anteriores sobre ratos descobriu que Lag3 se liga a proteínas alfa-sinucleína e propaga a patologia da doença de Parkinson nos neurônios. Embora a eliminação de Lag3 tenha dificultado significativamente este processo, não o impediu completamente, indicando que outra proteína também estava envolvida em neurónios que detectam alfa-sinucleína mal dobrada.





“Nosso trabalho demonstrou anteriormente que Lag3 não era a única proteína da superfície celular que ajudava os neurônios a absorver a alfa-sinucleína, então recorremos ao Aplp1 em nossos experimentos mais recentes.” disse Valina Dawson, neurocientista da Johns Hopkins.





Os cientistas realizaram testes com ratos geneticamente modificados que não possuíam Aplp1 ou Lag3, ou ambos. Eles descobriram que Aplp1 e Lag3 podem, cada um, ajudar independentemente as células cerebrais a absorver a alfa-sinucleína prejudicial, mas juntos aumentam significativamente essa absorção.

Quando os ratos não tinham Aplp1 e Lag3, 90% menos alfa-sinucleína prejudicial entrou nas células cerebrais saudáveis, o que significa que mais aglomerados de proteínas prejudiciais foram bloqueados com a ausência de ambas as proteínas, em comparação com a remoção de apenas uma.





Os pesquisadores deram a droga a ratos normais nivolumabe/relatlimabeum medicamento para melanoma que contém um anticorpo Lag3, e descobriu que também impedia a interação de Aplp1 e Lag3, bloqueando novamente quase completamente a formação de aglomerados de alfa-sinucleína causadores de doenças nos neurônios.





“O anticorpo anti-Lag3 preveniu com sucesso a propagação de sementes de alfa-sinucleína em modelos de camundongos e mostrou melhor eficácia do que a depleção de Lag3 devido à estreita associação de Aplp1 com Lag3”, disse Ted Dawson, neurocientista da Universidade Johns Hopkins.





O próximo passo será testar o anticorpo Lag3 em modelos de ratos com doença de Parkinson e Alzheimer – onde pesquisa destacou Lag3 como alvo também.





A pesquisa foi publicada em Comunicações naturais.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em junho de 2024.