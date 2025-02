A descoberta de choque revela que os pinguins não se acasalam por toda a vida

Os pinguins não são os paragonos do amor eterno que muitas vezes os pintamos. Em uma megacolônia de pequenos pinguins (Eudyptula Menor), os pesquisadores da Austrália calcularam uma taxa de “divórcio” muito maior do que em humanos.





Enquanto muitas espécies de pinguins são consideradas socialmente monogâmicas, a idéia de escolher parceiros para a vida e nunca derrotar um cílio a outro é uma idéia comum comum.





É verdade que pequenos pinguins Ilha de Phillip Na Austrália, geralmente encontra o mesmo parceiro de criação de um ano para o outro. No entanto, mesmo os especialistas acreditam que as taxas de divórcio entre pares vinculados podem às vezes atingindo até 50%.





Durante 12 estações de reprodução, os cientistas da Universidade Monash contavam quase 250 “divórcios” entre uma coorte de quase mil pingou gêmeos. Isso representa aproximadamente 21 rupturas por ano entre 2000 e 2013.





Para colocar isso em perspectiva, as taxas anuais de divórcio humano nos Estados Unidos são Aproximadamente 2,4 Casamentos por mil, que é quase 10 vezes menor do que neste tipo de pinguim.





Toda a megacolônia de Phillip Island inclui mais de 37.000 pequenos pinguins, mas os pesquisadores dizem que o tamanho da amostra é uma boa indicação do que está acontecendo mais amplamente.





Um divórcio do pinguim foi contado por pesquisadores quando um pinguim rotulado da estação reprodutiva do ano anterior é reaparecido na colônia com um novo companheiro.





Semelhante à nossa própria espécie, a escolha de um pinguim para sair ou ficar em um vínculo de par era frequentemente baseado na prole.





“Nos momentos certos, eles são amplamente abertos a seus parceiros, embora muitas vezes haja um pouco de braçadeira de brassardo ao lado”, ” explicar O ecofisiologista Richard Reina de Monash, que estuda a colônia da ilha há 20 anos.





“No entanto, após uma má estação reprodutiva, eles podem tentar encontrar um novo parceiro para a próxima temporada para aumentar seu sucesso reprodutivo”.

Acontece que pequenos pinguins não são muito fiéis e não são as únicas espécies que destruem ilusões humanas de “amor” incondicional na natureza.





Se é verdade que, durante a estação de reprodução, a maioria das espécies de pinguins se associa ao mesmo companheiro do ano anterior, esses vínculos nem sempre duram a vida.





Penguins e pinguins Adélie, por exemplo, geralmente participam de “atividades extracurrais” mesmo quando estão emparelhadas, o que significa que elas não são realmente sexualmente monogâmicos.





Um estudo Desde 1999, apenas 15% dos imperadores pinguins (Forsteri aptenodytes) Fique com o mesmo parceiro para estações consecutivas de reprodução. Outras espécies de pinguins têm taxas mais altas de monogamia social, alcançar quase 90%.





A lealdade, ao que parece, é um animal inconsistente que pode passar de espécies em dinheiro, de ano para ano e de habitat para habitat.





No ano passado, o cientista marinho da Universidade Monash Andre Chiaradia disse ABC porque as mudanças climáticas tinham pequenos pinguins na ilha de Phillip anteriormente, havia mais tempo para a infidelidade.





“Eles terminam mais cedo e pensam:” Oh, eu posso ter uma segunda chance “”, disse ele.





“Nos bastidores, eles podem ter de quatro a cinco parceiros em uma noite”.





Chiaradia é um autor do último artigo, que observa que as taxas de divórcio entre pequenos pinguins são o fator mais coerente para prever o sucesso reprodutivo da colônia.





Se a taxa de divórcio permanecer baixa, para um base de referência de cerca de 18%A estação de reprodução tem mais probabilidade de ter sucesso.





Mas, embora o divórcio possa ser um sinal de tempos difíceis, nem sempre é uma má escolha. Em alguns casos, a separação se torna um risco necessário, especialmente após uma estação de reprodução fracassada.





“Pequenos pinguins e outras aves marinhas que estendem seus laços de pares durante várias temporadas estão em aumento do sucesso reprodutivo ao longo do tempo”, ” explicar Equipe de pesquisa de Monash.





“No entanto, o divórcio também pode ser uma tática adaptativa para aumentar o sucesso da reprodução de longo prazo, especialmente quando o sucesso da reprodução anterior foi baixo, um parceiro de melhor qualidade fica disponível ou usurpam uma pessoa de menor qualidade ou que eventos ambientais evitam ou atrasam a gigã .





Envolve a pesagem de riscos de curto prazo contra vantagens de longo prazo. Os pesquisadores da Monash dizem que seus resultados mostram como é importante considerar a dinâmica social em termos de conservação de animais.

O estudo foi publicado em Ecologia e evolução.