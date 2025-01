A desinformação do clima para degenerar nas redes sociais, alerta o especialista

Decisão de Meta, empresa controladora do Facebook e Instagram, para Coloque um fim à sua verificação dos fatos O programa e reduz a moderação do conteúdo aumenta a questão de qual conteúdo dessas plataformas de mídia social se parecerá com o futuro.





Uma possibilidade perturbadora é que a mudança possa abrir as válvulas para mais desinformação climática em meta aplicações, incluindo Reclamações enganosas ou fora -ox Durante desastres.





Em 2020, Meta enrolado Isso é Centro de informações sobre ciências climáticas No Facebook para responder à desinformação climática. Atualmente, os fatos de terceira parte que trabalham com meta Sinalize mensagens falsas e enganosas. Meta então decide anexar um rótulo de aviso a eles e reduzir como os algoritmos de negócios os promovem.





As políticas da Meta têm Verificações dos fatos dos fatos “Falsos Virais”, fraudate e “de falsas alegações valentes que são apropriadas, modernas e substanciais”. Meta explicitamente indica que isso exclui o conteúdo da opinião que não inclui queixas falsas.





Negócios vai acabar Seus acordos com organizações de verificação de fatos de terceiros com sede nos Estados Unidos em março de 2025. As alterações planejadas que devem ser lançadas para usuários americanos não afetarão o conteúdo de verificação dos fatos visíveis por Usuários fora dos Estados Unidos. A indústria tecnológica enfrenta Regulação mais alta Durante a luta contra a desinformação em outras regiões, como a União Europeia.

Verificação de fatos é desinformação climática

EU estudar Comunicação das mudanças climáticas. As verificações de fatos podem ajudar a corrigir a desinformação política, incluindo Mudança climática. As crenças das pessoas, a ideologia e o conhecimento prévio afetam até que ponto O fato de verifica o trabalho.





Encontre mensagens alinhadas com o Valores do público -alvoAssim como o uso de mensageiros de confiança – como grupos conservadores se adaptaram ao clima quando falam com conservadores políticos – podem ajudar. O mesmo vale para padrões sociais compartilhados, como limitar danos às gerações futuras.





Ondas de calor,, enchente e as condições de incêndio se tornam mais comum E catastrófico Enquanto o mundo esquenta. Eventos climáticos extremos geralmente levam a um ponto Na atenção das mídias sociais às mudanças climáticas. Publicação em redes sociais Picos durante Uma crise, mas cai rapidamente.





Imagens falsas de baixa qualidade criadas usando software generativo de inteligência artificial, o que é chamado Salve a ladeiraAdicione à confusão on -line durante as crises. Por exemplo, no dia seguinte aos furacões consecutivos Helene e Milton no outono passado, de imagens falsas geradas pela IA de uma jovem, tremendo e segurando um filhote em um barco, tornou -se viral Na plataforma de mídia social X. A disseminação de rumores e desinformação Manteve a resposta a desastres da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.





Que distingue a desinformação da desinformação é a intenção da pessoa ou do compartilhamento de grupo. A desinformação é um conteúdo falso ou enganoso compartilhado sem a intenção ativa de enganar. Por outro lado, a desinformação é um erro enganoso ou informações falsas compartilhadas com a intenção de enganar.





As campanhas de desinformação já estão ocorrendo. Após o Hawaii Forest Fires 2023, pesquisadores Futuro registradoMicrosoft, Newsguard e a Universidade de Maryland de forma independente documentado um organizado Campanha de propaganda por agentes chineses que visam usuários de mídia social americanos.





Com certeza, a lacuna Informações bêbadas e rumores sobre redes sociais não são um problema novo.





No entanto, todas as abordagens de moderação de conteúdo não têm o mesmo efeito, e as plataformas modificam a maneira como lidam com a desinformação. Por exemplo, X substituiu seus controles de boato que tinham ajudou a desmistizar Falsas afirmações durante desastres de evolução rápida com rótulos gerados pelos usuários, Notas da comunidade.

Alegações falsas podem se tornar virais rapidamente

CEO da Meta Mark Zuckerberg Notas da comunidade de X citadas como inspiração para as mudanças planejadas na moderação do conteúdo do seu negócio. O problema são falsas afirmações viral rapidamente.





Pesquisa recente observou que o tempo de resposta das notas da comunidade da multidão é muito lento para interromper a difusão da desinformação viral no início de seu ciclo de vida on -line – o ponto em que as mensagens são as mais amplamente consultadas.





No caso de mudança climática, a desinformação é “pegajoso“É particularmente difícil desalojar as mentiras das mentes das pessoas quando elas as encontram várias vezes.





Além disso, desinformação climática Aceitação do público da ciência estabelecida. Compartilhe apenas mais fatos não funciona Para combater a disseminação de falsas alegações sobre as mudanças climáticas.





Explicando isso Os cientistas concordam A mudança climática ocorre e é causada por humanos que queimam gases de efeito estufa podem preparar as pessoas para evitar a desinformação. A pesquisa em psicologia indica que isso “inoculação“A abordagem trabalha para reduzir a influência da falsa contribuição contrária.





É por isso que alerta as pessoas contra a desinformação climática antes que se torne viral é crucial para desacelerar sua propagação. É provável que isso se torne mais difícil nas aplicações da Meta.





Usuários de mídia social como o único começo

Com as próximas alterações, você será o auditor de fábrica no Facebook e outros meta -aplicativos. A maneira mais eficaz de se prever contra a desinformação climática é Lidere com informações específicasNotifique brevemente o mito – mas apenas enfatize uma vez. Siga isso explicando por que ele é impreciso e repita a verdade.





Durante Alimentado pela mudança climática Desastres, as pessoas precisam desesperadamente de informações precisas e confiáveis ​​para tomar decisões de resgate. Isso já é bastante difícil, como quando o Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Los Angeles Enviado por engano Um alerta de evacuação de 10 milhões de pessoas em 9 de janeiro de 2025.





A desmistificação de multidões não depende das campanhas de desinformação organizadas em meio a pó de pó de informações durante uma crise. As condições para a propagação rápida e descontrolada de enganos enganosos e pura e simples, o conteúdo pode piorar com a política de meta -conteúdo e as alterações algorítmicas.

O público americano quer a indústria para moderado Informações on -line falsas. Em vez disso, parece que grandes empresas tecnológicas deixam a verificação de fatos para seus usuários.

Jill HopkeProfessor Associado de Jornalismo, Universidade DePaul

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.