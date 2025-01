A enorme TV Samsung de 85 polegadas oferece grandes economias para sua carteira

Se você deseja fazer grandes atualizações em seu centro de entretenimento doméstico para o Ano Novo, que tal começar pela TV? E nada combina mais com o home theater do que uma TV de 85 polegadas. E agora na Amazon, você pode economizar muito dinheiro ao colocar as mãos em um. A TV Samsung DU8000 de 85 polegadas tem um desconto de US $ 500, reduzindo-o para apenas $ 1.000um preço recorde. Isso é um grande negócio para uma TV muito grande.

Esta TV Samsung altamente avaliada levará seu home theater para o próximo nível. Possui uma enorme tela de 85 polegadas com display LED 4K UHD, oferecendo imagens e gráficos realistas. Ele também tem uma luz de fundo iluminada que não é a nata da cultura, mas para essa faixa de preço é uma ótima opção. E, claro, tem Alexa integrado, então você não só pode ter uma experiência com as mãos livres, mas também pode transmitir seus aplicativos favoritos como Hulu, Netflix e muito mais.

Por que este acordo é importante?

Esta TV Samsung altamente cotada agora tem um desconto de US $ 500 na Amazon. Outros concorrentes como a Best Buy estão vendendo a mesma TV por cerca de US$ 1.300 no momento, muito mais do que a Amazon. Isso reduziu o preço desta TV DU8000 ao preço mais baixo: apenas US$ 1.000. Não sabemos quanto tempo durará este acordo, por isso recomendamos agir o mais rápido possível.