A epiana americana de sarampo ocorre cerca de 100 casos

Uma epidemia de sarampo nos Estados Unidos se aproxima de 100 casos enquanto se espalha em áreas mais fortemente povoadas, principalmente afetando crianças e adolescentes.

Detectado pela primeira vez no final de janeiro, enquanto duas crianças foram hospitalizadas para a doença do condado de Gaines, Texas, o vírus altamente infeccioso desde então cruzou os limites do Estado no Novo México e na Geórgia, o que faz com que os casos que desaparecessem medo .





Uma lista dos locais de exposição atuais no oeste do Texas pode ser encontrada aqui.





Pelo menos 23 dos 93 casos conhecidos tem abelhan hospitalizado até agora. Mais de 80% dos casos são pessoas menores de 19 anos, o que leva ao fechamento de várias escolas particulares.





“É a ponta do iceberg”, Rekha Lakshmanan suspeitoDizer Amy Maxmen no KFF Health News: “Veremos mais crianças infectadas. Veremos mais famílias levando um tempo de trabalho. Mais crianças no hospital”.





O sarampo pode se espalhar antes do surgimento de sintomas, que podem incluir febre, tosse, nariz fluido e olhos irritados, manchas brancas na boca e uma erupção vermelha plana cerca de três dias após os sintomas iniciais. Nos piores casos, o vírus altamente infeccioso pode causar complicações graves à saúde, incluindo pneumonia, cegueira, danos cerebrais e morte.





“Sarampo é uma doença aérea muito contagiosa em contato com uma pessoa infectada com tosse e espirros”, ” avisos O médico da Autoridade de Saúde Local do Condado de Hays, John Turner, em um alerta de saúde pública. “O Texas está atualmente experimentando a maior epidemia de sarampo em décadas”.

O vírus do sarampo, Morbillivírus masculinoPode sobreviver no ar por horas, permitindo que cada pessoa infectada o distribua a uma média de 18 outras pessoas.





Uma vez no trato respiratório de uma pessoa, a molécula de RNA tem como alvo suas células imunes, reproduzindo -as e se espalhando pelo sistema linfático. Aqui, ele suprime não apenas a imunidade, mas destrói as defesas do corpo contra infecções por destruindo a memória do sistema imunológico.





Essa “perda de memória” pode continuar até três anos, deixando pessoas vulneráveis ​​a infecções secundárias, como pneumonia – A principal causa da morte Em crianças com sarampo.





Anos após a recuperação, a infecção ainda pode desencadear uma condição rara, mas fatal, no sistema nervoso central chamado Panencefalite esclerosa sub -sediosa.





Não há tratamento específico para a doença, mas os programas de vacinação conseguiram remover a propagação de sarampo por décadas, levando a um Eliminação oficial da doença nos Estados Unidos na virada do século. Antes do desenvolvimento da vacina, Cerca de 48.000 hospitalizações e cerca de 500 mortes ocorreram a cada ano devido às infecções.

As autoridades de saúde alertaram há anos que uma diminuição na absorção de vacinas causaria uma maior epidemia de sarampo, uma realidade que é desdobrando Em todo o mundo. Sarampo Epidemias aumentaram 45 vezes na Europa entre 2022 e 2023.





A maioria dos infectados na atual epidemia dos Estados Unidos não é vacinada. O condado de bainhas é uma área com Uma das vacinas mais baixas no Texas. Quase 20% dos pais As crianças pequenas depositaram isenções de vacinas na região.

Gerentes de saúde no Texas Direct Mobile Test Units em escolas pop-up e clínicas para tentar se adiantar à doença, enquanto enfrentava Aumento de obstáculos à política de saúde à vacinação em grande escala.