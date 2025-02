A epidemia de sarampo do Texas está se aproximando de 100 casos, o que levanta preocupações sobre a propagação não detectada

Algumas escolas particulares fecharam suas portas devido a uma epidemia de sarampo de crescimento rápido no oeste do Texas. Os serviços de saúde locais estão sobrecarregados, em interrupção com outros trabalhos importantes enquanto correm para limitar a propagação desse vírus muito contagioso.

Desde a epidemia emergiu três semanas atrásO Departamento de Saúde do Texas confirmou 90 casos com 16 hospitalizações, em 21 de fevereiro. A maioria das pessoas infectadas tem menos de 18 anos. Em Gaines, estão ligados à epidemia do Texas. As pesquisas atuais buscam confirmar este link.

Os gerentes de saúde têm medo da falta de casos. As infecções semeada são pouco aumentadas para as comunidades porque médicos e autoridades de saúde não podem conter uma transmissão se não puderem identificar quem está infectado.

“Esta é a ponta do iceberg”, disse Rekha Lakshmanan, diretor de estratégia para Parceria de imunização Em Houston, uma organização sem fins lucrativos que recomenda o acesso a vacinas. “Acho que vai piorar antes que ele melhore”.

Um número desconhecido de pais não pode levar crianças doentes em clínicas onde podem ser testadas, disse Katherine Wells, diretora de saúde pública em Lubbock, Texas. “Se seus filhos responderem aos redutores da febre e você se mantém hidratado, algumas pessoas podem mantê -los em casa”, disse ela.

A maioria das pessoas não vacinadas contratará sarampo se forem expostas ao vírus do ar, que podem permanecer duas horas dentro. As pessoas infectadas podem espalhar a doença antes de ter sintomas. Em volta 1 em cada 5 pessoas Com a hospitalização do sarampo, 1 em cada 10 crianças desenvolve otite que pode causar perda auditiva permanente e cerca de 1 em 1.000 crianças morrem de condições respiratórias e neurológicas.

Os ductos têm uma grande população menonita, que geralmente evita vacinas. “Respeitamos o direito de todos vacinar ou não ser vacinados”, disse Albert Pilkington, CEO do distrito hospitalar de Seminole, no coração do condado, em entrevista a Texas padrão. “Isso é exatamente o que um americano quer dizer, certo?”

As autoridades locais de saúde tentaram convencer os pais de crianças não vacinadas a proteger seus filhos, levando-os a clínicas pop-up que oferecem vacinas contra o sarampo.

“Algumas pessoas que estavam em cima do muro, que pensavam que o sarampo era algo que seus filhos veriam, se recalculam e se apresentam para a vacinação”, disse Wells.

Os serviços de saúde locais também operam unidades de teste móvel fora das escolas para tentar detectar infecções antes de se espalhar. São clínicas de pessoal que podem fornecer tratamento profilático para bebês expostos ao vírus, muito jovens para a vacinação. As autoridades de saúde locais aconselham a creche sobre como proteger crianças e bebês e educar as enfermeiras sobre como identificar sinais da doença.

“Coloquei 75% da minha equipe nessa epidemia”, disse Wells. Embora Lubbock não esteja no centro da epidemia, as pessoas infectadas pediram tratamento lá. “Se uma pessoa infectada estava na (sala de emergência), devemos identificar todos aqueles que estavam nessa urgência dentro de duas horas a partir desta visita, informá -los e saber se foram vacinados”.

Serviços de saúde locais em áreas rurais são Notoriamente subfinanciado. Wells disse que a carga de trabalho significava uma quebra urgente em outros programas, como a que fornece vício em drogas.

Zach Holbrooks, diretor executivo do Distrito de Saúde Pública de South Plains, que inclui Gaines, disse que as autoridades de saúde seguiram as diretrizes do CDC do ano passado, aconselhando as escolas a manter as crianças não vacinadas em casa por 21 dias se compartilhassem uma sala de aula ou cafeteria com alguém infetado. Isso significa que muitos pais podem precisar permanecer no trabalho para cuidar de seus filhos.

“Muitas escolas particulares fecharam devido a um alto número de crianças doentes”, disse Holbrooks.

A carga de epidemias de sarampo se multiplica à medida que a doença se espalha. Faça uma epidemia de 2018 no estado de Washington com 72 casos custa aproximadamente US $ 2,3 milhõesAlém de US $ 76.000 em custos médicos e cerca de US $ 1 milhão em perdas econômicas devido à doença, quarentena e cuidados.

Os pesquisadores de saúde pública esperam que essas epidemias se tornem maiores e mais comuns devido a dezenas de leis nos Estados Unidos – pendentes e adotados recentemente – que acabam reduzindo as taxas de vacinação, permitindo que os pais de ‘isentos de seus filhos de requisitos de vacinação em escolas públicas e em certas escolas particulares.

Tais políticas estão associadas à desinformação na vacinação infantil agora à plataforma nos níveis mais altos do governo. O novo diretor do Ministério da Saúde e Serviços Sociais, Robert F. Kennedy Jr., culpou erroneamente as vacinas pelo autismo, apontando para Teorias desacreditadas Ele é mostrado falso por mais de uma dúzia cientista estudos.

Durante a primeira semana de Kennedy, o HHS adiou uma importante reunião do Comitê Consultivo do CDC sobre práticas de imunização, sem dizer quando ele retoma. Além disso, CDCs Modelo de carta para diretores da escolaAconselhar crianças não vacinadas a permanecer na escola por 21 dias se fossem exibidas no vírus do sarampo, não está mais no site da agência. Uma versão antiga permanece Postado em seus arquivos.

Como regra, pelo menos 95% das pessoas devem ser vacinadas contra o sarampo para que uma comunidade seja bem protegida. Esse limiar é alto o suficiente para proteger bebês que são jovens demais para a vacina, pessoas que não podem tomar a vacina por razões médicas e qualquer pessoa que não estabeleça uma resposta imune forte e duradoura. No último ano letivo, o número de jardins infantis isento de uma vacina Os requisitos foram mais altos do que nunca relatados antes, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Nos ductos, as isenções foram muito maiores que a média nacional, aproximando-se de 20% em 2023-24. Gaines tem uma das taxas mais baixas de vacinação infantil no Texas. Em um distrito escolar público da comunidade de loop, apenas 46% dos estudantes do jardim de infância obtiveram vacinas que protegem contra o sarampo.

No meio de uma epidemia que exibe a avaliação do sarampo em bolsos subvacinados da América, os legisladores do Texas apresentaram aproximadamente 25 projetos de lei durante a sessão legislativa deste ano, o que poderia limitar mais a vacinação. Lakshaman disse o público – o a maioria dos quais acredita nas vantagens Da vacinação contra o sarampo – deve entrar em contato com seus representantes sobre o perigo de tais decisões. Seu grupo E outros Oferecer recursos para se envolver.

“Temos filhos que se reúnem no hospital e, no entanto, os legisladores que obtiveram seus cortadores”, disse ela, referindo -se às políticas atuais que corroem as taxas de vacinação. “É apenas de tirar o fôlego.”

KFF Health NewsAnteriormente conhecido como Kaiser Health News (KHN), é uma sala editorial nacional que produz um jornalismo aprofundado em problemas de saúde e é um dos principais programas operacionais em Kff – A fonte independente de pesquisa sobre políticas de saúde, pesquisa e jornalismo.