Depois de uma queda longa e constante, tuberculose (TB) ameaça retornar em vigor nos Estados Unidos. Uma onda de novos casos em Kansas City parece ser Uma das maiores epidemias dos Estados Unidos Desde que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) começaram a manter os registros de tuberculose na década de 1950.





De acordo com dados Do Ministério da Saúde e Meio Ambiente do Kansas (KDHE), houve 110 casos de tuberculose ativa (transmissível) e 632 casos latentes (não transmitidos) no estado em 2024.





Embora o risco de infecção para o público em geral permaneça baixo, as autoridades de saúde desejam encontrar todos os casos ativos e latentes atuais e garantir que os tratamentos necessários possam ser fornecidos – antes que a epidemia piore.

“Essa epidemia ainda está em andamento, o que significa que pode haver mais casos”, o diretor de comunicações de Kdhe Jill Bronaugh disse Chris Dall, no Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas (CIDRAP), que faz parte da Universidade de Minnesota.





Infecções transmitidas e transmitidas são entregues com sintomas como tosse, dor no peito e calafrios, e se não forem tratados, podem ser fatais – duas mortes em 2024 foram associadas à epidemia de Kansas City. Nesta forma, a doença é muito contagiosa.





As infecções latentes e inativas de tuberculose não podem ser transmitidas de pessoa para pessoa e não vêm com sintomas – mas essas infecções podem se tornar ativas a qualquer momento. Os dois tipos de infecção por tuberculose podem ser tratados com antibióticos ao longo de vários meses.

https://www.youtube.com/watch?v=x803elzggki Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Principalmente causado por Mycobacterium tuberculosis bactérias e geralmente afetando os pulmões, a doença existe desde Milhares de anos. Embora a porcentagem de casos fatais tenha caído, a tuberculose continua sendo o maior assassino infeccioso do mundo.





Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, os tratamentos estão facilmente disponíveis. Após o set na década de 1980, o número de infecções nos Estados Unidos caiu Ano a ano, até 2020 e Covid-19. Desde então, os casos têm aumentado, até 8.331 em 2022.





Historicamente conhecido como consumo, a tuberculose tem sido frequentemente considerada como A doença dos pobres. Pessoas de grandes grupos – como abrigos para sem -teto, prisões ou lares de repouso – são Mais em risco ser infetado.





Demora cerca de 10 dias de tratamento para alguém com tuberculose ativa para não ser infecciosa, Bronaugh disse Jason Alatid, na mídia local O jornal Topeka Capital.





“Trabalhamos em colaboração com o CDC”, disse Kdhe Ashley Goss Secretário Assistente disse O Comitê Senatorial de Saúde Pública e bem-estar na semana passada.

“Isso é normal quando há algo sem precedentes ou uma grande epidemia de todos os tipos, eles vão nos emprestar recursos para ajudar a terminar. Estamos tendendo na direção certa no momento”.