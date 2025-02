A equipe de Trump procura reduzir consideravelmente a equipe e o orçamento da NOAA

Climatewire | O governo Trump busca pela metade a força de trabalho da NOAA, dizem dois ex -funcionários da agência, um membro do Congresso e um membro da equipe do Congresso.

A Copa Draconiana, eles dizem – o que reduziria o número de funcionários da NOAA de cerca de 12.000 para 6.000 – ameaçam paralisar uma agência que fornece informações climáticas e climáticas na economia americana.

“O objetivo é simplesmente esmagar (este) com um martelo, golpes duros e encolher essa força de trabalho federal”, disse Craig McLean, que era o vice -administrador da pesquisa da NOAA até sua aposentadoria em 2022, após uma carreira de 40 anos em a agência. “Realmente não há consideração sobre o impacto da missão”.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Os produtos NOAA incluem o National Weather Service e o National Hurricane Center. Ele gerencia a pesca do país. Seus fluxos de dados gratuitos são amplamente utilizados por cientistas, governos e empresas em todo o mundo. A NOAA também é uma das principais agências científicas climáticas do mundo, que há muito o alvejou para os conservadores e a indústria de combustíveis fósseis.

As mudanças consideradas sugerem que a equipe Trump pode seguir o Projeto do Projeto 2025 para Política Conservadora Para NOAA. O documento, escrito como um livro de jogo para um segundo governo Trump, pede que a NOAA seja “quebrada e reduzida” em grande parte por causa de sua pesquisa sobre mudanças climáticas.

Os descontos iminentes do trabalho da NOAA são comunicados verbalmente à equipe da agência, dizem as fontes do Congresso e os ex -funcionários da NOAA. Isso pretende evitar colocá -lo em uma nota por escrito ou um email que possa ser divulgado.

Mas as autoridades alertaram que – embora a proposta de fazer o mercado de trabalho tenha sido discutida pela metade – também poderia ser uma tática de intimidação pressionar mais os funcionários a adotar a oferta do governo para renunciar cedo, que expira na segunda -feira.

A proposta também fornece uma redução de 30% no orçamento da NOAA.

McLean disse que os cortes em massa da agência teriam um efeito de treinamento na economia americana.

A NOAA realiza pesquisas revolucionárias climáticas, mas também fornece informações inestimáveis ​​para uma variedade de interesses comerciais americanos, disse ele. McLean disse que os produtos da NOAA “beneficiam a comunidade financeira, resseguradoras, imóveis, transporte, agricultura e todas essas várias indústrias”. Também ajuda o setor de petróleo e gás.

Perder esses dados ou até comprometer -os devido à escassez de funcionários seria devastador, disse ele.

“Os produtos que a NOAA geram não são apenas para eu saber se meu trator se molhará amanhã e eu tenho que cobri -lo antes de arar o campo, mas o que devo plantar no próximo ano e o que é esta temporada para fazer para fazer para fazer para Eu – ele disse. “Tudo isso é baseado em perspectivas, previsões, oceanografias e ciências atmosféricas”.

McLean foi rebaixado de sua posição como cientista -chefe ativo na NOAA no primeiro governo Trump depois dele lançou uma investigação Nos funcionários seniores da NOAA, de acordo com o escândalo “Sharpiegate”. Sua investigação era examinar se eles aderiram às regras de integridade científica apropriadas.

O presidente Donald Trump se refere a uma pintura enquanto fala com jornalistas depois de receber um briefing sobre o furacão Dorian no escritório em branco oval em 4 de setembro de 2019. Chip de imagens SOMODEVILLE / GETTY

Este escândalo, que envolveu O atual candidato de Trump para dirigir a NOAAFoi quando Trump usou um marcador em um mapa de furacões para apoiar publicamente suas falsas alegações de que um furacão iria devastar uma banda do sul que não estava realmente ameaçada.

O clima e o clima são pilares -chave da NOAA, mas a agência também desempenha um papel importante na gestão das pescarias comerciais no país, que às vezes se opunha à agência ao setor de energia.

Isso inclui uma luta para bloquear a perfuração de petróleo e gás em um Golfo no México que ameaçou a baleia de arroz em extinção. Esta batalha legal é sempre Faça o seu caminho através dos tribunaisEmbora seja improvável que o governo Trump continue apoiando o traje.

A NOAA também desmistificou repetidamente a falsa afirmação de Trump de que as baleias morreram como resultado da instalação de turbinas eólicas offshore.

O desejo de cortar a NOAA – como indicado no projeto de 2025 – não é compartilhado no mundo de Trump. O NOAA faz parte do departamento de comércio, e Howard Lunick, a escolha de Trump para liderar o departamento, é cometido durante o público de confirmação para não quebrar a agência.

Nem a Casa Branca nem os funcionários da NOAA responderam a um pedido de comentários.

Sexta-feira, o membro da Classificação de Recursos Naturais da Câmara de Jared Huffman (D-Calif.) Chamado a uma investigação No que ele descreveu como as “ações ilegais” do chamado Ministério do Ministério do Governo, uma equipe de auditoria quase oficial liderada por Trump Ally e pelo magnata da tecnologia Elon Musk. Em particular, ele pediu uma pesquisa sobre todos os níveis para reduzir pela metade os níveis de doação.

Os representantes de Doge atraíram o governo federal para identificar fraudes e resíduos, ou programas que não se alinham com as prioridades do novo governo Trump. O grupo, em particular, tem como direcionado programas que promovem a diversidade, a equidade e a inclusão.

Oficiais do Doge na semana passada Visitou o assento da NOAA Em Silver Spring, Maryland. Os funcionários da DOGE não responderam a um pedido de comentários.

Além de seus pedidos de uma pesquisa mais ampla sobre Doge, Huffman quer um exame de “conflitos de interesses potenciais entre as empresas Elon Musk, incluindo SpaceX e Starlink, bem como a missão e as atividades da NOAA”.

SpaceX lançou um clima e um satélite climático NOAA em junho.

O governo Trump está implantando uma abordagem de várias arestas para retirar o maior número possível de funcionários federais. Na semana passada, a equipe e o escritório de administração publicou um memorando Isso obriga cada agência a enviar uma lista de “todos os funcionários que receberam menos de uma nota de desempenho” totalmente bem -sucedida “nos últimos três anos”.

Os gerentes de carreira de várias agências, incluindo a NOAA, agora são direcionados como parte de um plano mais amplo para eliminar aqueles que são mais difíceis de descartar devido a proteções do governo e da união.

Isso faz parte do livro de jogos da política conservadora do projeto 2025, que criou uma nova classificação para funcionários federais conhecidos como “Calendário F”, que lhes permite rejeitar e substituir os fiéis a Trump.

O projeto 2025 pode oferecer um roteiro aos planos de administração para a NOAA. Ele pediu que a NOAA fosse desmontada e disse que “a preponderância de sua pesquisa sobre mudanças climáticas deveria ser dissolvida”.

Como parte do plano, os dados do Serviço Nacional de Meteorologia seriam comercializados. O Centro Nacional de Furacões, que segue os efeitos das mudanças climáticas nas tempestades extremas, seria forçado a emitir relatórios que são “apresentados de maneira neutra, sem o ajuste destinado a apoiar uma parte no debate climático”.

Certos estudos científicos da NOAA já foram cancelados e a equipe que trabalhou em diversidade, equidade e inclusão foi colocada em licença. Os membros do DOGE estavam conectados a sistemas internos e provavelmente seguiram as comunicações dentro da agência, disse Andrew Rosenberg, que era um sênior da NOAA responsável durante o governo Clinton.

A velocidade com que a NOAA está agora ameaçada significa que serviços críticos podem se desconectar, disse ele. E os principais funcionários podem ser demitidos antes que seja hora de desafiar a legalidade de um gesto.

“A abordagem de almíscar é:” Ei, eu vou quebrá -la e se alguém disser depois que você não deveria ter quebrado isso, direi, oops “”, disse Rosenberg. “Depois de destruir as agências, eles não poderão montá -los juntos, não importa o que um juiz disse”.

Reimpresso com E&E News Com a permissão da Politico, LLC. Copyright 2025. A E&E News fornece notícias essenciais aos profissionais de energia e ambientais.