Um paradoxo no coração da física quântica foi testado de maneira extraordinária, empurrando os limites da intuição humana além do ponto de ruptura, medindo um impulso leve em 37 dimensões.





Liderados por cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, uma equipe de pesquisadores desenvolveu um método de teste de um tipo de Greenberger-Horne-Vellinger (GHZ) paradoxo de acordo com critérios estritos usando um processador de fotônica baseado em fibra.





Seus resultados esclarecem o funcionamento da estranheza quântica em um nível fundamental, potencialmente informando as aplicações futuras da tecnologia quântica. Sem mencionar a reafirmação de como nosso cérebro é inútil para entender o manual das operações do motor em nosso universo.





Se você quiser saber se há um e -mail na sua caixa de correio, basta sair e dar uma olhada. A partir deste, uma simples observação de que você pode deduzir o serviço postal foi e explodiu um cartão de aniversário tardio da tia Judy na fenda. Obrigado tia Judy!





Este sistema intuitivo pode ser descrito como realismo local. Você pode imaginar uma cadeia de eventos da tia Judy para si mesmo, cada um passando por uma série de locais conectados da mesa da cozinha de Tante Judy, nos correios, em seu endereço.

Para a maioria das coisas na ciência, o realismo local faz um trabalho bem o suficiente para descrever como são as coisas.





Mas então, os cientistas tiveram que vir e estragar tudo com a física quântica, descobrindo que a realidade atual funciona por regras que têm pouco sentido. Sem dúvida o mais bizarro que contradiz o realismo local.





Consequentemente, antes de olhar dentro da caixa de correio, o universo ainda não se estabeleceu se um cartão estiver dentro, se um serviço postal ocorrer ou se tia Judy se lembrar do seu aniversário.





Os físicos se referem a esses objetos e eventos indecisos contextose o relacionamento deles um com o outro como emaranhado. A única maneira de saber se a tia Judy enviou um cartão é procurar na caixa de correio e verificar – antes disso, foi uma grande mudança nos ombros em relação à realidade.





Tudo isso pode parecer simples até agora, mas o GHZ Paradox joga uma chave gigantesca para o trabalho prevendo os resultados de experiências que contradizem o localismo, como se o cartão da tia Judy se manifestasse em sua caixa de correio sem a ajuda do serviço postal.





Quão longe esse absurdo poderia se estender? Para levar o paradoxo ao ponto de ruptura, os pesquisadores pretendiam encontrar o caso mais extremo de não localidade usando apenas três contextos.





Trocando um fluxo coerente de fótons pelo cartão da tia Judy, e um sistema de fibra óptica específico e ferramentas precisas de interferência para um serviço postal e uma caixa de correio, os pesquisadores colocam seu cenário à prova, trabalhando de volta a partir de correlações observadas para mostrar que, mesmo com apenas com apenas com Três contextos, nossas expectativas de realismo local podem ser jogadas no tanque.





Para entender como isso pode acontecer, no entanto, temos que adicionar algumas dimensões adicionais fora do nosso altitude, de volta e para trás e do lado e do segundo ao segundo. Como, 33 outras dimensões.





Aqui, a equipe projetou um conjunto de relacionamentos entre os três contextos que poderiam ser resolvidos com 37 estados, cada um representando uma dimensão espacial diferente.





Filosoficamente, tudo isso coloca questões profundas, como por que apenas sentimos a realidade em termos clássicos? Essas dimensões adicionais têm um significado físico? E por que tia Judy esqueceu seu aniversário?





No momento, saiba que três Maybes Quantum são tudo o que é necessário para criar um paradoxo do tipo GHZ pode levar a explorações mais profundas dos fundamentos da realidade, enquanto estabelece limites para o que poderia ser possível desenvolver circuitos quânticos mais rápidos e robustos.

Esta pesquisa foi publicada em Avanços científicos.