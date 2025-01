A famosa caveira não é irmã de Cleópatra, mas evidências sugerem novo mistério funerário

Afinal, um antigo crânio descoberto em Türkiye há quase um século não pertence à rebelde irmã mais nova de Cleópatra.

Uma nova análise do osso antigo revela que não é nem mesmo o de uma mulher de 20 anos. O crânio pertence antes a um homem que morreu entre 11 e 14 anos e que “sofria de distúrbios significativos de desenvolvimento”.





“O que podemos dizer agora com certeza é que a pessoa enterrada no octógono não era Arsinoë IV e que a busca por seus restos mortais deve continuar.” escrever pesquisadores da Universidade de Viena, na Áustria.





A análise moderna inverte uma controverso hipótese baseada em uma pilha oscilante de suposições.





Em 41 a.C. o político romano Marco Antônio ordenou o assassinato da meia-irmã de Cleópatra Arsínoe IVa pedido de sua amante, a própria Cleópatra.





Arsínoe resistiu durante muito tempo ao governo da sua irmã e, no final da sua vida, foi banida para um templo numa cidade chamada Éfeso, onde hoje é a Turquia, e finalmente condenada à morte.





Avancemos para 1929: um crânio é descoberto nas ruínas de Éfeso, em um octógono monumental no centro da cidade.





O arqueólogo austríaco que desenterrou o esqueleto presumiu que pertencia a uma mulher especial com cerca de 20 anos de idade. Então ele colocou a caveira na bagagem e a levou para casa.

Várias décadas depois, na década de 1990, outra arqueóloga austríaca, Hilke Thür, apresentou uma hipótese controversa baseada na sua análise do Octógono de Éfeso.





De acordo com Thür, o local foi o local de descanso final de Arsinoë, e estes eram seus ossos. Mas para onde foi seu crânio? O resto do seu esqueleto não fornecia DNA confiável.





Cientistas da Universidade de Graz, na Áustria, finalmente redescoberto a peça que faltava em 2022, escondida nos arquivos antropológicos da Universidade de Viena.

Na década de 1950, pesquisadores que trabalharam no crânio concluíram que ele pertencia a uma mulher de 16 ou 17 anos.





E em 2009Os pesquisadores que estudaram o esqueleto descobriram que a pessoa tinha aproximadamente 154 centímetros (5 pés) de altura e morreu entre 210 e 20 aC.





Mas hoje, a análise moderna chega a uma conclusão diferente.

Enquanto o DNA do crânio fazer corresponde ao osso do fêmur encontrado no monumento de Éfeso e durante a datação por carbono fazer corresponde à expectativa de vida relatada de Arsinoë, os pesquisadores dizem que o esqueleto é decididamente masculino. Em seu novo diário, eles chamar ele o “menino do octógono”.





Seu crânio apresenta sinais claros de defeitos graves e problemas funcionais, segundo a equipe liderada pelo paleoantropólogo Gerhard Weber.





Embora seja impossível dizer a origem destes problemas, eles podem estar ligados a condições como o raquitismo ou Síndrome de Treacher-Collinsque é uma doença genética rara caracterizada por deformidades faciais.





Quem era esse jovem e por que foi enterrado de maneira tão especial permanece um mistério. Infelizmente, o seu crânio não será capaz de nos contar sobre a genética da família de Cleópatra, o que teria sido uma vantagem considerável na famosa caçada ao seu túmulo.





“A hipótese segundo a qual o octógono foi construído em homenagem a Arsinoë IV não é mais parcimoniosa”, concluir Weber e sua equipe.





“Esperamos que, com o nosso trabalho, a visão de Arsinoë IV se torne menos obscurecida por anedotas e especulações, e que o seu destino e o do menino octogonal possam ser revelados sem preconceitos no futuro.”

O estudo foi publicado em Relatórios científicos.