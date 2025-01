A FDA proíbe o uso do corante vermelho nº 3 em alimentos e bebidas dos EUA.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA anunciado Quarta-feira que irá efetivamente proibir o Vermelho No. 3, o polêmico corante vermelho artificial encontrado em alimentos e bebidas que tem sido associado ao câncer. A FDA está atualizando seus regulamentos sobre aditivos corantes após uma petição de 2022 do Centro para a Ciência de Interesse Público, um grupo de defesa sem fins lucrativos focado em nutrição e saúde pública. A petição instava a FDA a rever dois estudos que indicavam que a exposição ao Vermelho No. 3 causava cancro em ratos de laboratório machos.

O corante também tem sido associado a impactos no comportamento das crianças, incluindo a hiperatividade.

O vermelho nº 3, feito de petróleo, foi aprovado pela primeira vez para consumo alimentar pelo FDA em 1907. É amplamente utilizado em doces, cereais, bolos, coberturas, bebidas carbonatadas e muitos outros produtos nos EUA, onde fornece alimentos uma cor cereja vibrante. -vermelho. Mas é proibido em muitos outros lugares, incluindo a União Europeia e o Japão. O próprio FDA proibiu o uso do Red No. 3 em cosméticos em 1990.

A decisão ocorre após décadas de pressão de grupos de defesa e legisladores para remover o ingrediente do abastecimento alimentar dos EUA.

Em comunicado à imprensa na quarta-feira, o Centro para a Ciência de Interesse Público aplaudiu a mudança.

“Finalmente, a FDA está pondo fim ao paradoxo regulatório de que o Red 3 é ilegal para uso em batons, mas é perfeitamente legal alimentar crianças na forma de doces”, disse o presidente da CSPI, Peter Lurie. “O principal objetivo do corante alimentar é tornar mais atraentes os doces, bebidas e outros alimentos processados. Se a função é puramente estética, por que aceitar qualquer risco de câncer?”

Lurie pediu aos pais que evitassem não apenas o vermelho 3, mas também todos os corantes numerados, como o amarelo 5 e o vermelho 40.

“Se a próxima administração quiser proteger a saúde das crianças, deverá exigir que as empresas avisem os pais sobre os riscos que todos os corantes sintéticos representam para os seus filhos, directamente no rótulo da embalagem”, disse Lurie.

Os fabricantes que utilizam a Vermelha nº 3 em alimentos e medicamentos ingeridos devem reformular seus produtos até 15 de janeiro de 2027, de acordo com as novas orientações da FDA. Os alimentos importados que contenham corantes também deverão cumprir as regulamentações dos EUA.