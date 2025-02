A gripe pássaro pode se espalhar de humanos para gatos com consequências mortais

Um estudo publicado quinta -feira pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano sugere que as pessoas podem transmitir gripes para seus gatos domésticos, com consequências fatais.





Dois estudos de caso domésticos de Michigan em maio de 2024 foram publicados na agência Proporção semanal de morbimortalidadeÀ medida que crescem os medos, o vírus pode se transformar e causar uma pandemia humana.





Desde então, também apareceu que os gatos podem ser infectados com alimentos de estimação contaminados pelo vírus – e pode se espalhar entre as espécies “grandes gatos” em abrigos.





Os dois estudos de caso envolveram proprietários de animais de estimação que trabalharam nas fazendas de gado de laticínios ou próximas a gripes pela gripe pássaro e ambos resultaram na morte de felinos infectados.





No primeiro caso, uma buceta interior de cinco anos rapidamente desenvolveu uma perda de apetite, maus hábitos de limpeza, desorientação, letargia e deterioração neurológica.





Sua condição piorou rapidamente, exigindo atendimento de emergência no Michigan State University Veterinary Center (MSU).





Apesar da intervenção, seus sintomas progrediram e ela foi sacrificada em quatro dias. Os testes post mortem confirmaram que ela havia contraído a gripe pássaro.





Dois outros gatos viviam na mesma casa. Um tinha sintomas leves, que os proprietários atribuíram a alergias, e pararam de comunicar com as autoridades de saúde pública.





Entre os membros da família, o trabalhador agrícola recusou os testes, enquanto um adulto e dois adolescentes foram testados negativos para a gripe ave.

Conexão com leite não -pasteurizado

Alguns dias depois, um segundo caso envolvendo um Maine Coon, seis meses, foi levado para a universidade. O gato apresentou sintomas como anorexia, letargia, inchaço facial e movimentos limitados e morreu dentro de 24 horas.





Este gato viveu com outro felino que não foi afetado.





O proprietário da Maine Coon transportava regularmente leite não -pasteurizado de várias fazendas de Michigan, incluindo as confirmadas por terem infectado gado leiteiro.





O proprietário declarou manipular o leite cru sem equipamento de proteção, sendo frequentemente espirrado no rosto, olhos e roupas, e não troca de roupas de trabalho antes de entrar na casa.





Em particular, o gato doente frequentemente rolou as roupas de trabalho contaminadas do proprietário, ao contrário do gato não afetado.





O proprietário também experimentou irritação nos olhos antes que o gato adoecesse, mas recusou testes para a gripe pássaro.

“Os trabalhadores agrícolas são incentivados a considerar remover roupas e sapatos e enxaguar qualquer resíduo de subprodutos de animais (incluindo leite e excremento) antes de entrar em famílias”, pesquisadores do CDC informado.





Desde o início da epidemia americana em 2024, 69 casos humanos de aves flipper foram oficialmente relatados nos Estados Unidos, embora o número real possa ser significativamente maior devido a testes limitados em trabalhadores agrícolas. Uma pessoa morreu.





Os especialistas alertam que, à medida que o vírus continua circulando amplamente entre mamíferos e pássaros, ele poderia se misturar com a gripe sazonal, potencialmente mutando uma tensão capaz de uma transmissão humana eficaz.





O secretário americano recentemente confirmado, Robert F. Kennedy Jr., disse que queria que o governo criticasse pesquisas sobre doenças infecciosas e duvidasse que os germes realmente causassem uma doença.





Ele também questionou o uso de vacinas por décadas – considerado a chave para conter a gripe pássaro se se tornar uma pandemia – e favoreceu o consumo de leite cru, um vetor conhecido pela gripe pássaro.

