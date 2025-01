A IA vasculhou milhões de imagens do Ártico. Ele descobriu um padrão alarmante.

O Ártico aqueceu quase quatro vezes mais rápido do que a média global desde 1979. Svalbard, um arquipélago próximo da costa nordeste da Gronelândia, está na linha da frente destas alterações climáticas, aquecendo até sete vezes mais rapidamente do que o resto do mundo.





Mais da metade de Svalbard está coberta de geleiras. Se derretessem completamente amanhã, o nível global do mar aumentaria 1,7cm. Embora isso não aconteça da noite para o dia, as geleiras do Ártico são muito sensíveis a mesmo um ligeiro aumento na temperatura.





Para compreender melhor os glaciares de Svalbard e mais além, utilizámos um modelo de IA para analisar milhões de imagens de satélite de Svalbard ao longo das últimas quatro décadas. Nossa pesquisa está agora publicada em Comunicações naturaise mostra que estes glaciares estão a diminuir mais rapidamente do que nunca, juntamente com o aquecimento global.





Especificamente, estudamos geleiras que fluem diretamente para o oceano, chamadas de “geleiras com terminação marinha”. A maioria das geleiras de Svalbard se enquadra nesta categoria. Eles agem como uma bomba ecológica nos fiordes, eles derramam, transferindo água do mar rica em nutrientes para a superfície do oceano e podem até alterar os padrões de circulação oceânica.

No ponto em que estes glaciares se encontram com o mar, perdem massa principalmente através da separação do icebergue, um processo no qual grandes pedaços de gelo se desprendem do glaciar e caem no oceano. Compreender este processo é fundamental para prever com precisão a perda futura de massa dos glaciares, uma vez que a dissolução pode levar a um fluxo mais rápido de gelo dentro do glaciar e, finalmente, para o mar.





Apesar de sua importância, compreender o processo de desintegração das geleiras tem sido um desafio de longa data na glaciologia porque o processo é difícil de observar, e muito menos modelar com precisão. No entanto, podemos usar o passado para nos ajudar a compreender o futuro.





IA substitui o árduo trabalho humano

Ao mapear a frente de desintegração dos glaciares – a fronteira entre o gelo e o oceano – os investigadores humanos tradicionalmente examinam cuidadosamente as imagens de satélite e fazem registos digitais.





Este processo é muito trabalhoso, ineficiente e particularmente não reproduzível, porque diferentes pessoas podem detectar coisas diferentes mesmo na mesma imagem de satélite. Dado o número de imagens de satélite disponíveis hoje, podemos não ter os recursos humanos para mapear todas as regiões todos os anos.





Uma nova maneira de resolver este problema é usar métodos automatizados, como a inteligência artificial (IA), que pode identificar rapidamente padrões de geleiras em grandes áreas.





Foi isso que fizemos no nosso novo estudo, utilizando IA para analisar milhões de imagens de satélite de 149 glaciares com terminação marinha, tiradas entre 1985 e 2023. Isto permitiu-nos examinar o recuo dos glaciares numa escala e âmbito sem precedentes.





Visualizações de 1985 até hoje

Descobrimos que a grande maioria (91%) dos glaciares marinhos de Svalbard encolheram significativamente. Descobrimos uma perda de mais de 800 km² de geleira desde 1985, maior que a área da cidade de Nova York e equivalente a uma perda anual de 24 km² por ano, quase o dobro do tamanho do aeroporto de ‘Heathrow, em Londres.





O maior aumento foi detectado em 2016, quando as taxas de parto duplicaram em resposta a períodos de aquecimento extremo. Nesse ano, Svalbard também teve a sua verão e outono mais chuvosos desde 1955incluindo um recorde de 42 mm de chuva em um único dia em outubro. Isto foi acompanhado por mares excepcionalmente quentes e sem gelo.





Como o aquecimento dos oceanos desencadeia a ruptura de geleiras

Além do recuo a longo prazo, estes glaciares também recuam no verão e avançam novamente no inverno, muitas vezes várias centenas de metros. Isso pode ser mais importante do que as mudanças anuais.





Descobrimos que 62% dos glaciares de Svalbard passam por estes ciclos sazonais. Embora este fenómeno esteja bem documentado em toda a Gronelândia, anteriormente só tinha sido observado num punhado de glaciares de Svalbard, principalmente através de digitalização manual.





Em seguida, comparamos essas mudanças sazonais com as variações sazonais nas temperaturas do ar e do oceano. Descobrimos que quando o oceano aqueceu na primavera, o glaciar recuou quase imediatamente. Foi uma bela demonstração de algo que os cientistas já suspeitavam há muito tempo: o fluxo e refluxo sazonal destas geleiras é causado por mudanças nas temperaturas dos oceanos.





Uma ameaça global

Svalbard experimenta extremos climáticos frequentes devido à sua localização única no Ártico, mas perto das águas quentes do Atlântico. Os nossos resultados indicam que os glaciares com terminação marinha são muito sensíveis aos extremos climáticos e que as maiores taxas de recuo ocorreram nos últimos anos.





Esses mesmos tipos de geleiras são encontrados em todo o Ártico e, em particular, ao redor da Groenlândia, a maior massa de gelo do hemisfério norte. O que está a acontecer aos glaciares de Svalbard irá provavelmente repetir-se noutros lugares.

Se a actual tendência de aquecimento global continuar, estes glaciares recuarão mais rapidamente, o nível do mar aumentará e milhões de pessoas que vivem em zonas costeiras em todo o mundo estarão em risco.

Tian LiPesquisador Associado Sênior, Centro de Glaciologia de Bristol, Universidade de Bristol; Jonathan Bamberprofessor de glaciologia e observação da Terra, Universidade de BristolE Konrad HeidlerCátedra de Ciência de Dados em Observação da Terra, Universidade Técnica de Munique

Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.