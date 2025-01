A ‘Ignorosfera’ oculta da Terra poderia fornecer rastreamento de Auroras

A atmosfera da Terra, especialmente as suas camadas superiores, continua a ser uma das regiões menos compreendidas do planeta. Apesar de muitas investigações na baixa atmosfera, os cientistas têm lutado para recolher dados fiáveis ​​na mesosfera e nas regiões superiores. Essa camada atmosférica, que fica entre a estratosfera e o espaço, merece ser monitorada.ignorância“Devido à sua inacessibilidade, a remoção da mesosfera deixou lacunas críticas no conhecimento sobre os seus processos e impacto no tempo, no clima e nos fenómenos semelhantes às auroras da Terra.

Novo conjunto de dados oferece insights sobre a ignorosfera

De acordo com uma pesquisa publicada na revista Advances in Earth and Planetary Science, uma equipe liderada por Kaoru Sato, professor de física atmosférica na Universidade de Tóquio, desenvolveu um conjunto de dados abrangendo 19 anos. O conjunto de dados modela a atmosfera até uma profundidade de 110 quilômetros e incorpora medições raras de instrumentos de sondagem, instrumentos de radar e lidar. Conforme informado ao Space.com, Sato ele explicou esse conjunto de dados preenche lacunas cruciais para modelar claramente processos como ondas gravitacionais e auroras.

Resultados para livros de tempo e clima

Observou-se que os efeitos do clima espacial, incluindo partículas de tempestades solares, frequentemente interagem com a mesosfera, impactando fenômenos como as auroras e a química do ozônio. Essas interações, segundo Sato, também podem gerar ondas gravitacionais, que desempenham um papel significativo no transporte global de energia, mas permanecem pouco compreendidas devido aos dados limitados.

Abordando mistérios atmosféricos

Fenômenos expandidos, como o acoplamento inter-hemisférico, onde as formações de nuvens aparecem sincronizadamente no Ártico e na Antártica, foram investigados usando este conjunto de dados. Os investigadores também estão a examinar a influência da mesosfera na ionosfera, onde o vento solar ioniza o gás.

Espera-se que o conjunto de dados contribua significativamente para a compreensão da dinâmica atmosférica, fornecendo novas abordagens para a pesquisa sobre os processos que afetam o clima da Terra e as interações climáticas espaciais.