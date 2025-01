A ilha ‘fantasma’ emerge do oceano – e está prestes a desaparecer novamente

Uma ilha “fantasma” que apareceu repentinamente no Mar Cáspio no início de 2023 joga um jogo de azar que dura séculos. cuco com os cientistas, e está prestes a desaparecer mais uma vez – se é que já não caiu nas ondas.





Imagens de dois satélites da NASA mostram um lapso de tempo do desaparecimento da ilha, desde o seu súbito aparecimento entre janeiro e fevereiro de 2023 até ao pequeno fragmento deixado no final de 2024.

A ilha está localizada na ponta do vulcão de lama do Banco Kumani, localizado debaixo d’água na costa do Azerbaijão. Em algumas ocasiões, quando este vulcão explode, uma ilha de lama rompe as ondas e se forma a cerca de 20 quilômetros do continente.





A massa de terra temporária foi documentada pela primeira vez em maio de 1861. Mas no ano seguinte ela desapareceu.





No século 20 a ilha entrou e saiu pelo menos mais seis vezes de acordo com os arquivos. Na verdade, a massa de terra raramente permanece por mais de dois anos antes de deslizar sob as ondas.





Muitas vezes, as erupções de vulcões de lama são marcado por enormes jatos de fogo, que são tão violentamente intimidantes que às vezes podem ser confundidos com explosões em plataformas petrolíferas.





Em 2023, porém, a ilha fantasma apareceu acima das ondas sem muito alarde.

“Uma nova ilha apareceu de repente no ano passado, o que é incrível,” escreveu Mark Tingay, geofísico e entusiasta de vulcões de lama, no Threads em novembro de 2024.





“Mas o que é ainda mais surpreendente é que ninguém parece ter notado!”





Por ninguém, Tingay quis dizer que não havia registro oficial da aparência da ilha – apenas imagens de satélite que ele notou no ano passado enquanto estudava o ponto quente do vulcão de lama que é o Azerbaijão. Na altura, em 2023, Tingay disse não ter encontrado nenhuma menção nas notícias, nas redes sociais ou na internet aos diferentes nomes da ilha em azeri, russo ou inglês.





Em 10 de janeiro de 2025, NASA selecionado uma foto da ilha fantasma como imagem do dia.





Esta não é a única vez que a Ilha Kumani surpreende os cientistas.





Tingay diz que o vulcão de lama Kumani também formou uma ilha sem bola de fogo em 1993, e isso também não foi relatado oficialmente. No entanto, as imagens de satélite mostram claramente que era visível naquele momento.

“Na era da informação de hoje, onde todos estão instantaneamente conectados, também é incrível que uma ilha possa surgir a apenas 20 km da costa e ninguém fale sobre isso!” escrita Tingay nas discussões.