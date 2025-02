A Intel está trabalhando no lanche para apoiar os consoles de jogos portáteis para exigir seus PCs compactos continua a aumentar. O fabricante de chips enfrenta a concorrência da AMD, que faz do futebol Z1 e Z1 Extreme que o poder da Lenovo Legion Go e Asus Rog escolhe X. No entanto, a empresa tomou várias medidas para apoiar o desenvolvimento de PCs portáteis. Eles variam, desde o fornecimento de kits de desenvolvimento até os desenvolvedores e desenvolvedores, acesso a uma equipe especializada para sua tecnologia de chip de próxima geração.

Intel PET PCs para desenvolvedores da escola

O fabricante de chips é melhor do que seu apoio aos fabricantes de consoles nutricionais portáteis como MSI Clusit 8 AI + e ASUS ROG Membro X. Em um troca Quando o laptop Mag, Robert Hallock, vice -presidente da Intel e GM de IA e marketing técnico, disse que a empresa é um protótipos de sementes de confortos portáteis nos desenvolvedores de jogos na escola.

Como parte de seu esforço para ajudar esses fabricantes, a Intel também oferece acesso ao seu ambiente, com os novos programas internos da empresa ajudarão esses fabricantes de console com perfis de desempenho a otimizar seus dispositivos de desempenho. A Intel também fornece aos desenvolvedores um desenvolvedor antes da chegada de suas CPUs de próxima geração.

O lago Intel Panthera poderia oferecer uma polícia aprimorada de memória

A Arrow Lake (Core Ultra Series 2) da Intel (Core Ultra Série) e foi lançada em outubro de 2024, e a empresa é a outra geração de CPUs do Panther já em tentação. Hallock relatou que a publicação, diferentemente da Apple de segunda -feira, o Pit Football da empresa não inclui a memória do sistema no pacote da CPU. Os fabricantes de produtos poderão oferecer configurações divertidas de RAM.

Alguns dispositivos portáteis estão equipados com o mais recente futebol da série de Arrow Lake H, mostrado no CES 2025, e espera-se que eles revelavam nos próximos meses, ao melhorar o desempenho em outros exemplos com as CPUs de Monday Lake. Atualmente, não há cronograma para Lorem, do Intel Panther Pit Football, que provavelmente alimentará dispositivos móveis como laptops e PCs de nutrição portátil.