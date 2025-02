A Liga de Futebol Livestressam: como ver Espanyol vs. Real Madrid de qualquer lugar

Veja na ESPN Veja a liga de futebol nos Estados Unidos de US $ 11 a mês ESPN Plus 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes



O Real Madrid procurará manter sua vantagem de quatro pontos sobre o Atlético de Madrid no topo da Liga da Espanha enquanto viaja para a Catalunha para assumir o Espanyol da luta.

Os brancos entram nesta partida depois de registrar uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Brest em seu último jogo na fase da UEFA Champions League na quarta-feira para confirmar seu lugar nos estágios do play-off desse torneio.

Enquanto isso, o Espanyol está em um ponto de segurança 18 na classificação. Enquanto ele está invicto em seus últimos seis jogos, os periquitos ganharam apenas um desses acessórios.

Espanyol enfrenta o Real Madrid no RCDE Stadium, em Barcelona, ​​no sábado, 1º de fevereiro. O começo está pronto para 21:00 isso hora local, tornando -o um 15 pm et y 12 pm Pt Comece nos Estados Unidos, um 20:00 GMT Comece no Reino Unido e um 6 Eu sou Aedt Casa de domingo na Austrália.

Em seguida, vamos descrever o melhor Serviços de transmissão de TV ao vivo Para usar o jogo por acaso, onde quer que você esteja no mundo.

Rodrygo marcou um dobro na vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre o time francês Brest na quarta-feira na Liga dos Campeões. Damien Meyer/AFP/Getty Images

Como ver Espanyol vs. Real Madrid nos Estados Unidos sem cabo



Esta partida está disponível para transmissão nos Estados Unidos através da ESPN Plus, que possui direitos de transmissão ao vivo em inglês e espanhol para a liga nos Estados Unidos.

ESPN Plus

Como ver a liga de qualquer lugar com uma VPN



Se você não pode ver os jogos da liga localmente, é possível que você precise de uma maneira diferente de ver os jogos, é aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de impedir seu ISP seus dispositivos e iniciais.

Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para obter acesso ao jogo. A maioria da VPN, como a escolha de nossos editores, a ExpressVPN, torna muito fácil de fazer.

O uso de uma VPN para ver ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, desde que tenha uma assinatura legítima ao serviço que está transmitindo. Você deve garantir que sua VPN esteja configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs forem legais, o serviço de transmissão pode encerrar a conta de qualquer pessoa que você considere para evitar as transmissões do blecaute aplicado corretamente.

James Martin/CNET Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 25% nos testes de 2024Grade 3.000 mais servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas O ExpressVPN é a nossa melhor seleção atual de VPN para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e trabalha em uma variedade de dispositivos. Normalmente, custa US $ 13 por mês, mas é registrado para uma assinatura anual por US $ 100, você receberá três meses gratuitamente e economizará 49%. Esse é o equivalente a US $ 6,67 por mês. Lembre -se de que o ExpressVPN oferece uma garantia de retorno em dinheiro de 30 dias. 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis)

Livestressam Espanyol vs. Real Madrid no Reino Unido

A Premier Sports mostra um mínimo de cinco jogos ao vivo por semana da melhor liga da Espanha em seus principais canais de esportes 1 e 2, bem como em sua plataforma dedicada à liga. Este jogo será exibido exclusivamente ao vivo na liga de TV e no Premier Sports 2.

Sports de nível superior Uma assinatura do canal dedicada a Liga dedicada pela Premier Sports custa £ 8 por mês. Você também pode obter o canal por meio de uma assinatura completa da Premier Sports, que oferece acesso a todos os canais das redes, que têm os direitos de transmissão do Reino Unido para os jogos da BKT Premier League e o rugby do rugby do investimento Copo, além da NHL e NASCAR. Uma assinatura esportiva completa custa £ 10 por mês para clientes da Sky e da Virgin TV. Você também pode obter esportes principais através do Amazon Prime Video como um complemento por £ 15 por mês.

Livestressam Espanyol vs. Real Madrid no Canadá

A TSN é o chefe dos direitos da cobertura ao vivo das partidas da liga na região, com acessórios selecionados mostrados em seus canais lineares e uma seleção mais ampla de jogos mostrados em sua plataforma de transmissão TSN Plus. Essa coincidência é mostrada no TSN Plus.

Tsn O TSN Plus é um serviço de transmissão direta que custa CA $ 8 por mês e também oferece PGA Live Golf, NFL Games, F1, NASCAR e os quatro torneios de tênis de Grand Slam.

Livestressam Espanyol vs. Real Madrid na Austrália

Foty Down Under Fãs pode ver os acessórios da Liga Liga no Bein Sports, que tem direitos de transmissão ao vivo na Austrália para partidas espanholas de primeiro nível. Esta partida é mostrada no Bein Sports 2.

Bein esportes A BEIN Sports está disponível na Austrália por AU US $ 15 por mês ou um compromisso anual de AU $ 130.

