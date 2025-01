A linha Saros da Roborock apresenta IA útil e braço robótico

Na CES deste ano, roborock Grande aposta na inteligência artificial. Seus aspiradores são para aqueles que estão cansados ​​​​de jogar dados com robovacs que não conseguem sair de debaixo do sofá e também para aqueles que estão cansados ​​​​de supostos recursos de IA em produtos que na verdade são cheios de ar quente. Os novos aspiradores robôs da Roborock não são apenas ferramentas de limpeza, são assistentes domésticos inteligentes.

roborock

O destaque da Roborock na CES deste ano é a série Saros, que apresenta o primeiro aspirador robô do mercado de massa com braço robótico. “Saros” é um termo astronômico para o ciclo de 18 anos e 11 dias usado para prever eclipses solares e lunares. Os aspiradores Saros usam dados para construir modelos 3D complexos do seu espaço, responder eficientemente aos desafios em tempo real (útil quando você não está em casa) e ajustar a potência de sucção para horas tranquilas (útil quando você está em casa). Quanto mais essas máquinas de autoaprendizagem limpam, mais inteligentes elas se tornam.

Saros Z70: um aspirador que pode lhe dar uma mão ou um braço

roborock

Ele Saros Z70 É ultrafino com 8 cm, permitindo deslizar sob os móveis. Tal como o seu primo Roborock, o Qrevo Curv, o Z70 utiliza o chassis AdaptiLift para levantar as rodas e elevar a estrutura em 10 mm para passar por portas e tapetes de pêlo alto. Possui ainda potência de sucção de 22.000 Pa, sistema duplo anti-emaranhado que evita que os fios de cabelo interrompam sua rotina e sistema de navegação StarSight.

Mas não foram esses recursos que fizeram todo mundo falar na CES. O que realmente diferencia o Z70 é seu braço robótico, o primeiro desse tipo em um aspirador robô produzido em massa. Conhecido como OmniGrip, esse braço pode agarrar obstruções como meias, toalhas pequenas, lenços e sandálias com peso inferior a 300 gramas. Você pode usar o recurso Definição de Obstáculos no aplicativo para anotar 50 objetos diferentes, adaptando os recursos de reconhecimento do aspirador à sua casa exclusiva. A segurança, claro, está em primeiro lugar: o braço não é forte o suficiente para agarrar seu animal de estimação e o aspirador vem equipado com trava para crianças e botão de parada de segurança.

Funciona assim: o Z70 percorre a sala para limpar e identificar objetos perdidos, depois volta para mover obstáculos e limpar o local anteriormente bloqueado. Você pode dar uma volta pela sala uma terceira vez para mover um objeto para outro local, como um cesto de roupa suja ou uma arca de brinquedos.

A CNET passou horas observando o Z70 fazer seu trabalho e votou por unanimidade como o Melhor da CES para casa inteligente ou produto de tecnologia doméstica. O braço que sai do topo do aspirador nos lembrou cenas de sucessos de bilheteria de ficção científica. A equipe CNET votou por unanimidade no Saros Z70. Mas este não é um futuro imaginário: o lançamento do Z70 está previsto para o primeiro semestre de 2025.

Saros 10R: mais pontos de dados para uma limpeza mais profunda

Ele Saros 10R Ele tem muitos dos mesmos recursos do Z70, exceto, você sabe, o braço robótico bacana. Ambos os aspiradores possuem reconhecimento de obstáculos e tecnologia de navegação StarSight Autonomous System 2.0. StarSight se opõe ao sistema tradicional de sensor de distância a laser (LDS) com tecnologia de tempo de voo 3D de luz dupla e uma câmera RGB alimentada por IA.

Isso significa que o aspirador coleta muito mais dados enquanto está funcionando. O fluxo constante de pontos de dados em uma alta taxa de amostragem (21 vezes a dos sistemas LDS) permite um mapeamento 3D preciso e rico da sala e a capacidade de ver obstáculos durante a limpeza. Atualmente, por meio de aprendizado de máquina, o aspirador é capaz de detectar 108 obstáculos específicos.

O dispositivo para evitar obstáculos laterais VertiBeam mede a altura e a distância entre o aspirador e os objetos ao seu lado para que não bata nas paredes ou fique preso em cabos pendurados. Para fazer isso, inclui um amplo laser vertical acima do laser apontado para frente. Tanto o Z70 quanto o 10R utilizam a base multifuncional 4.0 que carrega o aspirador em apenas 2,5 horas. A empresa espera que o modelo esteja disponível no início deste ano.

Saros 10: desça sem sacrificar o desempenho

roborock

Ele saros 10 aprimora a experiência do popular S8 MaxV Ultra ao apresentar o sistema de navegação RetractSense. O módulo LDS, que se parece com um botão na parte superior do aspirador, retrai-se para poder deslizar sob áreas com pouco espaço livre. O vácuo encolhe até sete centímetros de altura, assim como o Z70 e o 10R. Enquanto o módulo está retraído, o módulo de visão grande angular ainda garante que o sensor mantenha uma visão de 100 graus e depois suba ao sair do espaço inferior, para que não haja atrasos no mapeamento. O Saros 10 também utiliza lasers para navegar em superfícies inclinadas e evitar arranhões.

O Saros 10 Reactive AI 3.0 usa luzes de estrutura tripla na frente, junto com a câmera RGB e luz Vertibeam, para reduzir pontos cegos e otimizar o tempo de resposta. O sistema de esfregão VibraRise 4.0 agita para limpar uma área com eficácia (4.000 passagens por minuto) e é inteligente o suficiente para desconectar o esfregão quando não for necessário, para que seus carpetes fiquem limpos, mas não molhados. Este aspirador usa RockDock Ultra 2.0, que também pode carregar totalmente o aspirador em apenas 2,5 horas. Os 10 serão lançados em janeiro de 2025.

Saiba mais sobre a série Saros e compre outros modelos agora em roborock.