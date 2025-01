A Living Partners com Zepto para oferecer a entrega rápida de PORTA Stop de seus telefones na Índia

O Quick Commerce Service Forest Live para a união de smartphones de serviços de entrega de entrega. Os clientes podem selecionar um smartphones ao vivo em uma plataforma de entrega instantânea para uma entrega rápida. Afirmam -se que os aparelhos são entregues em menos de 10 minutos recebendo um pedido. Mova uma nova adição à gama de produtos em expansão do Zeptto. Os clientes que compram um Smartphones Vivo no aplicativo ou site Zepto podem ser válidos com até Rs. 5.000 desconto para oferta introdutória.

Living Partners com Zepto

O comunicado à imprensa anunciou rapidamente sua parceria com Zepto vende sua massagem em uma plataforma de comércio rápido. Eu moro Y18i e moro Y29 5G estão atualmente listados na plataforma de entrega instantânea para entrega Delhi NCR e Bengaluru. Zepto também confirmou oferecer os últimos exemplos de um Vivo para compra.

Eu vivo y29 5g para enumeruntur O preço de Rs. 13.999 para 4 GB de RAM + 128 GB quando você mora Y18i é o preço de Rs. 7.999 para RAM de 4 GB + modelo de armazenamento de 64 GB.

A Zepto deve entregar smartphones ao vivo dentro de 10 minutos após o recebimento de um pedido. A uma oferta introdutória e a empresa ainda está desistindo de Rs. 5.000 fora das compras de telefone celular em Rs. 5.000 feitos usando cartões de crédito ICICI. Esta oferta de tempo limitado durará apenas até hoje. Os clientes controlam descontos com dispositivos de compra em carteiras móveis como Paytm, Amazon Pay, Cred Cred e muito mais.

Os clientes podem rastrear os produtos Zepto Order Vivo em aplicativo ou site em uma solicitação para minha seção de pedidos.

A Zepto está introduzindo uma variedade de itens em sua plataforma nos últimos meses. No início deste mês, que anunciou a colaboração com uma Samsung para vender alguns de seu teclado e ratos em cidades indianas selecionadas entre NCR Mumbai, Chennai e Bengaluru.

Blinkit, o rival do Zepto no espaço oferece entregas do iPhone, Samsung Galaxy S24 Series, PlayStation 5 e moedas de ouro e prata.