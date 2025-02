A luz solar ainda pode danificar a pele através de uma janela fechada. Aqui está como.

Quando você está em um carro, um trem ou um ônibus, você escolhe um assento para evitar estar ao sol ou gosta do lado ensolarado?

Você certamente pode sentir o calor do sol através de uma janela. Mas você pode sofrer queimaduras solares ou danos na pele quando está no seu carro ou no interior com as janelas fechadas?





Vamos examinar a quantidade de radiação UV (ultravioleta) passa por diferentes tipos de vidro, como o corante pode ajudar a bloquear UVs e se precisarmos de um protetor solar ao dirigir ou para dentro.





Qual é a diferença entre UVA e UVB?

Do UV total A radiação que atinge a terra, cerca de 95% é UVA e 5% é UVB.





UVB só atinge o camadas superiores da nossa pele, mas é a principal causa queimaduras solares, cataratas e câncer de pele.





Uva penetra mais profundamente Em nossa pele e causa danos celulares que causam câncer de pele.





Blocos de vidro UVA e radiação UVB de maneira diferente

Todos vidro Utilizado em casa, escritório e janelas de carro impede completamente a passagem da UVB.





Mas apenas o vidro laminado pode bloquear completamente o UVA. Uva pode atravessar Outro copo usado nas janelas de carro, casa e escritório e causar danos na peleAumentando o risco de câncer.

Blocos de pára -brisa de carro UVA, mas as janelas laterais e traseiras não

O pára -brisa da frente de um carro deixa muito sol e luz. Felizmente é Bloches 98% da radiação UVA Porque é composto de duas camadas de vidro laminado.





Mas as janelas da lateral e do carro traseiro são feitas de vidro temperado, que não bloqueia completamente o UVA. UM 29 Estudo de carros Encontrei uma praia de 4%, para quase 56% dos UVAs cruzados pelas janelas laterais e traseiras.





A proteção UVA não estava ligada à idade ou custo do carro, mas a o tipo vidro, cor e se tiver sido matizado ou revestido com um filme de proteção. Vidro cinza ou bronze e tintura das janelas, todos aumentam a proteção da UVA. Janela Bloqueia aproximadamente 95% da radiação UVA.





Em um estudo distinto da Arábia Saudita, os pesquisadores instalaram motoristas Instrutor de radiação portátil. Eles descobriram que os motoristas foram expostos a classificações de índice UV até 3,5. (Na Austrália, proteção solar é geralmente recomendado Quando o índice UV é 3 ou mais – nesse nível, você precisa de pele pálida cerca de 20 minutos para queimar.)





Portanto, se você tiver suas janelas coloridas, não precisará usar protetor solar no carro. Mas sem janelas coloridas, você pode acumular danos na pele.





A exposição ao UV durante a direção aumenta o risco de câncer de pele

Muitas pessoas passam muito tempo no carro – para trabalho, viagens, viagens de férias e transporte geral. A exposição repetida à radiação UVA através das janelas laterais do carro pode passar despercebida, mas pode afetar nossa pele.





De fato, o câncer de pele é mais comum no lado do motorista do corpo. UM Estudo nos Estados Unidos (onde os motoristas estão sentados no lado esquerdo) encontraram mais câncer de pele à esquerda do que o lado direito para o rosto, o couro cabeludo, o braço e a perna, incluindo 20 vezes mais para o braço.





Outro estudo americano Eu achei esse efeito mais alto nos homens. Para Melanoma in situUma forma precoce de melanoma, 74% desses cânceres estavam à esquerda contra 26% à direita.





Estudos australianos anteriores relataram mais danificar a pele E mais câncer de pele no lado direito.





Cataratas e outras lesões oculares também são Mais comum no lado do motorista corpo.





E a exposição a UVs pelo Windows em casa ou no escritório?

Vemos danos UV da luz solar através de nossas janelas domésticas em materiais, móveis ou plásticos de bacias hidrográficas.





A maioria dos vidro usados ​​em janelas residenciais deixou muito UVA passar, Entre 45 e 75%.





O vidro com um único obturador torna possível atravessar os blocos UVA mais espessos, coloridos ou de revestimento mais UVA.





As melhores opções são vidro laminado ou janelas coloridas com vidros duplos que permitem menos de 1% de UVA.





Sinais são feitos de vidro laminado, o que impede completamente a passagem dos UVAs.





A maioria das janelas do escritório e janelas comerciais têm melhor proteção UVA do que as janelas residenciais, permitindo Menos de 25% da transmissão UVA. Essas janelas são geralmente duplas e tingidas, com propriedades reflexivas ou produtos químicos absorventes de UV.





Um pouco Windows inteligentes Que reduzem o calor usando tratamentos químicos para escurecer o vidro também pode bloquear o UVA.





Então, quando você deve usar protetor solar e óculos de sol?

O maior risco com os danos causados ​​pela pele é ter as janelas descendentes ou seu braço pela janela sob o sol direto. Até as janelas não dispostas reduzirão a exposição a UVA até certo ponto, é, portanto, melhor do que Janela do carro para cima.





Para janelas domésticas, Filmes de janela ou sombra Pode aumentar a proteção UVA de vidro único. O bloqueio UVA por vidro é semelhante à proteção do filtro solar.

Quando você precisa usar protetor solar depende Seu tipo de pele, latitude e época do ano. Em um carro sem janelas coloridas, você pode queimar depois de uma hora no meio do dia no verão e duas horas no meio de um dia de inverno.





Mas no meio do dia ao lado de uma janela da casa que permite que mais UVA passe, isso poderia Tire apenas 30 minutos para queimar no verão e uma hora no inverno.

Quando o índice UV é maior que três, você é recomendado Usando óculos de sol protetores Dirigindo ou ao lado de uma janela ensolarada para evitar danos aos olhos.

Theresa LarkinProfessor Associado de Ciências Médicas, Universidade de Wollongong

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença de comunicação criativa. Leia Artigo original.