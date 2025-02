A maioria dos pássaros do paraíso são secretamente biofluorescentes, descubra o estudo

Os pássaros do paraíso têm algumas das exibições de acoplamento mais famosas do mundo, mas há mais em sua ginástica rítmica colorida do que para o olho humano inicial.

Pela primeira vez, os cientistas descobriram que esses aviários espetaculares brilhavam absolutamente beleza em um quarto escuro.





Pesquisadores do Museu Americano de História Natural (AMNH) pintaram através dos arquivos disponíveis e descobriram que as 37 espécies de aves de núcleo de paraíso na Austrália, Nova Guiné e Indonésia são biofluorescentes. Apenas alguns membros da família marginal não brilham sob UV ambiente ou em luz azul.

A maioria dos pássaros masculinos testados tem cabeças, Napes, ingressos e plumas brilhantemente fluorescentes que brilham com tons verdes verdes ou esverdeados. Alguns até têm pernas fluorescentes, pés, caudas e anéis ao redor dos olhos.





Muitas dessas placas misteriosamente coloridas são claramente delimitadas por penas escuras sem fluorescência, e essas partes do corpo são frequentemente usadas em monitores de acoplamento, quando os machos voam, flutuam, balançam, bop, suspensos e posados ​​em uma atenção e pesquisa de pesquisa desenvolvidos e desenvolvidos e desenvolvidos e desenvolvidos e desenvolvidos e desenvolvidos e desenvolvidos e desenvolvidos e Dançar a atenção que varia de uma espécie para outra.

A pesquisa atual foi realizada entre os pássaros que morreram do paraíso, por isso não se sabe por que esses bits biofluorescentes existem ou como os pássaros os usam na natureza.





Mas porque o desfile nupcial dos pássaros do paraíso é baseado em uma plumagem luminosa e colorida, autor principal, biólogo evolutivo René Martin, argumentos“Parece apropriado que esses pássaros chamativos provavelmente sejam apontados adicionais e chamativos”, o que torna sua tela ainda mais cativante.

Alguns pássaros do sexo masculino podem até abrir suas faturas brilhantes para mostrar à mulher quanto sua beleza é profunda.





Antes ou durante ou durante a exibição de um desfile nupcial na natureza, alguns pássaros do paraíso masculino elevarão as asas para cercar seus rostos, criando o que Martin e seus colegas descrevem como “um halo preto preto”.





No centro desse cenário, o pássaro abrirá suas bocas brilhantes e biofluorescentes por longos períodos, até 30 segundos ou mais.





Os pesquisadores suspeitam que todas as espécies de núcleo no pássaro do paraíso tenham regiões fluorescentes na boca. Muitas vezes, no entanto, as amostras de museu dessas aves são mantidas com giros fechados.

Outros homens de espécies diferentes podem usar as placas fluorescentes brilhantes na coroa de sua cabeça como sua peça “característica”, contrastada por uma “saia” preta de penas distribuídas abaixo.





Como as fêmeas sentam -se em um ramo acima do homem para olhar para o seu desempenho, essa cabeça fluorescente salta da escuridão.

Esta é uma hipótese interessante, mas isso explica apenas metade da imagem.





Trinta e seis, talvez 37, espécies de pássaros da paraíso feminino também provaram ser fluorescência, embora menos fortemente que os homens, e suas partes brilhantes eram geralmente limitadas às penas padronizadas e de mármore no peito e na barriga.





Às vezes, os anéis em torno dos olhos femininos também brilhavam, talvez usados ​​como um sinal para outros pássaros que olham.





Pesquisas adicionais são necessárias, mas as mulheres podem usar essa biofluorescência para “camuflagem e comunicação simultâneas”, argumentos A equipe AMNH.

Muitas espécies de aves podem ver espectros nos intervalos de comprimentos de onda sensíveis a ultravioleta (UV) e roxo sensível (VS), e os pássaros do paraíso também tiveram essa habilidade.





Essas excelentes criaturas vivem em habitats de madeira, onde uma abundância de luz UV e azul de alta energia flui através do dossel até o chão da floresta, permitindo que sua pele ou penas absorvam certos comprimentos de ‘onda de luz e fluorescência.





Antes de agora, as contas oficiais de biofluorescência entre as aves existiam apenas para Auks, Puffs, pinguins, corujas noturnas, noturnas, papagaios e solavancos. Além disso, apenas estudos sobre AUKs, papagaios e sopros consideravam a maneira como essas penas elaboradas poderiam desempenhar um papel no desfile nupcial e na cópula.

“Embora existam mais de 10.000 espécies aviárias descritas, com numerosos estudos que documentaram sua brilhante plumagem, displays de acoplamento elaborados e excelente visão, surpreendentemente muito pouco estudaram a presença de biofluorescência”, ” disse O curador do John Sparks Museum, que iniciou esta pesquisa no AMNH há cerca de dez anos.





As conclusões de Sparks e seus colegas adicionam a uma lista crescente de organizações negligenciadas que podem usar biofluorescência, incluindo ornitologistas de reparador, e Tartarugas marinhas. Que papel, se necessário, essas cores brilhantes desempenham na natureza é um mistério que os cientistas estão apenas começando a quebrar.

O estudo foi publicado em Sociedade Real de Ciências Abertas.