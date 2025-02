A maneira como você respira pode revelar um sinal oculto de Alzheimer

Anteriormente, a detecção da doença de Alzheimer mais confiável significa melhor apoio pós-diagnóstico e mais oportunidades de entender como ela começa.

Pesquisadores do Reino Unido e da Eslovênia agora encontraram atividades cerebrais específicas e modelos respiratórios podem atuar como sinais de Alzheimer.





A equipe decidiu estudar como a oxigenação cerebral poderia estar ligada a doenças neurodegenerativas, comparando as medidas de oxigenação cerebral, freqüência cardíaca, ondas cerebrais e esforços respiratórios de 19 pacientes de Alzheimer a 20 pessoas sem Alzheimer.





Sua análise revelou diferenças nos vasos sanguíneos e na maneira como os níveis de oxigênio no sangue flutuaram quando os neurônios dispararam. A sincronização do fluxo sanguíneo e da atividade cerebral parece estar significativamente perturbada no cérebro de Alzheimer.

Além disso, houve um suplemento inesperado: os pacientes de Alzheimer tiveram um maior Ritmo respiratório que os pacientes da testemunha, cerca de 17 respirações por minuto contra 13 respirações por minuto. Isso pode ser o resultado de mudanças na maneira como os vasos sanguíneos no cérebro se conectam com tecidos nervosos mais profundos para fornecer um suprimento generoso de oxigênio.





“Esta é uma descoberta interessante – na minha opinião, revolucionária – que poderia abrir um mundo totalmente novo no estudo da doença de Alzheimer”, ” disse Biofísica Aneta Stefanovska, da Universidade de Lancaster ao Reino Unido.





“Provavelmente reflete uma inflamação, talvez no cérebro, que, uma vez detectada, provavelmente possa ser tratada e que os estados graves de Alzheimer poderiam ser evitados no futuro”.





A configuração da análise implica uma variedade de sensores elétricos e ópticos no couro cabeludo – mas não requer amostras de sangue ou tecido e é mais barato e mais rápido do que muitas outras opções de diagnóstico.





E embora os modelos respiratórios por si só ainda não sejam suficientes para detectar a doença de Alzheimer, com tantas outras variáveis ​​em jogo, os pesquisadores agora podem examinar as frequências respiratórias em estudos futuros para criar uma imagem mais completa dos sintomas de Alzheimer.





Isso suporta a hipótese A doença de Alzheimer é desencadeada pela degradação do funcionamento do sistema vascular do cérebro, o que reduz a eficácia do fluxo de oxigênio e a depuração de materiais tóxicos.





“O sistema vascular e o cérebro trabalham juntos para garantir que o cérebro receba energia suficiente”, ” disse O neurista Bernard Meglič, da Universidade de Ljubljana, na Eslovênia.





“De fato, o cérebro precisa de 20% do consumo geral de energia do corpo, apesar de contribuir com apenas 2% do peso corporal”.





Há muito a considerar com a doença de Alzheimer – sintomas aos fatores de risco – que é provável que uma combinação de causas esteja funcionando em combinação, mas pesquisas como essa nos aproximam da compreensão da progressão da doença.





“Mostramos resultados claros de nossa abordagem e da maneira pela qual a doença de Alzheimer pode ser detectada simplesmente, de maneira não invasiva e a baixo custo”, ” disse Stefanovsky.





“O método tem um grande potencial e discutimos as possibilidades de criar um spin-out ou uma start-up para continuar lá. É claro que mais pesquisas são necessárias”.

A pesquisa foi publicada em Comunicações cerebrais.