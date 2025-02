A máquina quântica pode prever o destino final do universo

Toda a nossa realidade poderia – em teoria – ser construída em um banco de areia, vacilando à beira do colapso. Se for esse o caso, um novo dispositivo desenvolvido por uma colaboração de físicos na Europa poderia nos dar uma idéia de como tudo termina.





Usando um processo chamado Recepção quânticaOs pesquisadores forneceram um método de prova de conceito para estudar a dinâmica de um tipo aterrorizante de diminuição na realidade que atrairia os filhos da física, fazendo -os entrar em colapso.





Era um evento que ocorre em algum lugar do cosmos, as leis quânticas que dão a estrutura reescrito na velocidade da luzsoletre o fim de toda a realidade como a conhecemos.





Qual é a probabilidade desse passeio existencial? Em algum lugar do espectro impossível colocar um ponto de interrogatório para a consulta odontológica na próxima terça -feira.





“Estamos tentando desenvolver sistemas onde podemos realizar experiências simples para estudar esse tipo de coisa”, ” disse Zlatko Papic, físico teórico da Universidade de Leeds no Reino Unido e o principal autor de um estudo destinado a fornecer um novo meio de estudar a flutuação quântica.





“As escalas de tempo para esses processos que ocorrem no universo são enormes, mas o uso do analeur nos permite observá -los em tempo real, para que possamos realmente ver o que está acontecendo”.





No final do século passadoTeóricos americanos Sidney Coleman e Frank de Luccia enfatizaram que há Não há razão para pensar O menor estado de energia do nada absoluto é realmente o mais baixo. Em outras palavras, todos ficamos em um piso falso acima de um abismo de puro caos.





Traga um aceno para cada estrela, trave cada átomo e limpe o cosmos limpo, você sempre se encontra com um nada que se move com partículas comprando e vendendo seu caminho para a existência. Toda a física emerge dessa economia de câmbio, de fato, facilitando as reações nucleares e químicas em um mercado de ações relativamente estável para balanço de energia.





Coleman e Luccia nos convidaram para imaginar que o que consideramos ser o nível mais baixo da economia do universo esconde um tipo mais profundo para quebrar. O que poderia acontecer se um pouco, um pouco, uma bolha de espaço fosse perder a fortuna na mesa de roleta e mais alguns?

As consequências poderiam, de fato, ser catastróficas. Um efeito de treinamento pode ocorrer na velocidade da luz, porque o novo valor do nada permitiu que todo o sistema financeiro cósmico trave.





“Estamos falando de um processo pelo qual o universo mudaria completamente sua estrutura”, ” disse Papic.





“As constantes fundamentais podem mudar instantaneamente e o mundo como sabemos entraria em colapso como uma casa de cartão. O que realmente precisamos são experiências controladas para observar esse processo e determinar suas escalas de tempo”.





Experiências controladas para testar um mercado negro hipotético para a economia energética do universo não são exatamente as coisas mais fáceis de se projetar, mas Papic e sua equipe podem ter encontrado uma maneira de imitar pelo menos os bolsos do colapso econômico usando a recepção quântica.

O conceito é baseado no uso de desfoque flutuante na mecânica quântica para encontrar uma solução ideal a partir de uma variedade de estados prováveis. Seu sistema usou milhares de unidades supercondutivas operando como unidades em um computador quântico, representando um cartão simplificado no tamanho do espaço vazio com possibilidade.





No estudo, a simulação da equipe de modelos falsos suportados pela desintegração de vácuo que prevêem que o tamanho de uma bolha colapsada é de fato o resultado de uma competição entre a energia adquirida pela queda repentina dentro e a perda de energia da superfície da bolha.





Na forma de múltiplas bolhas, surge uma dança complexa de interações onde o menor pode afetar a expansão do maior.





Nada disso realmente nos diz se houver um vácuo falso, ou – se for esse o caso – se pudermos esperar que nosso reality show favorito seja cancelado nos próximos anos.





Mas cada experiência nos dá um passo à frente para entender essas idéias complexas, e o método de recepção quântica poderia um dia ser usado para testar as previsões no nascimento de universos como o nosso.





“Este trabalho fascinante, que mescla simulação quântica com profunda física teórica, mostra como estamos perto de resolver alguns dos maiores mistérios do universo” “” disse Papic.

Esta pesquisa foi publicada em Nature Physics.