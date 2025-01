À medida que a proibição do TikTok se aproxima, o Instagram Reels apresenta uma nova maneira de interagir com os amigos

Se você gravou duas vezes um Instagram Reel recentemente, seus amigos poderão vê-lo graças a uma nova atualização do Instagram. Instagram Reels apresenta uma nova aba de amigos que mostra todos os vídeos que seus amigos curtiram e interagiram, a empresa anunciado Sexta-feira. O novo recurso será lançado a partir de hoje para usuários dos EUA.

Será diferente da aba de amigos do Reels, que mostra todos os vídeos feitos e postados pelas contas que você segue. Isso lembra mais o algoritmo do TikTok, que inclui vídeos que seus amigos lhe enviaram por mensagem privada em sua página For You.

Você pode visualizar esse feed de Momentos separado tocando em um novo widget em forma de pílula no canto superior direito, que mostra algumas fotos de perfil de seus amigos, e o novo feed dedicado será aberto. Você também pode responder a esses vídeos ou iniciar mensagens diretas com amigos a partir daí. Não se preocupe se ainda não vir a opção: a implementação de novos recursos pode levar algum tempo.

Leia mais: Novas contas de adolescentes no Instagram: o que pais e filhos precisam saber

A atualização segue um início de ano tumultuado para Meta. O CEO Mark Zuckerberg anunciou que a empresa encerrará seu programa de verificação de fatos de terceiros em todas as suas plataformas e revisará sua moderação de conteúdo. As mudanças propostas na política de moderação de conteúdo incluem o afrouxamento das restrições sobre como os usuários podem falar sobre identidade de gênero e imigração, no que Zuckerberg chamou de um retorno às “raízes em torno da liberdade de expressão” da empresa.

Grupos de verificação de fatos e Defensores LGBTQ+ Eles têm se preocupado com o que isso significa para a qualidade e segurança das informações nas plataformas.

O novo recurso também surge no mesmo dia em que a Suprema Corte dos EUA manteve a lei que proibiria efetivamente o TikTok se ele não vendesse seus negócios nos EUA até 19 de janeiro a um novo comprador aprovado pelas autoridades americanas. presidente Joe Biden indicou não aplicará a proibição durante as últimas horas de sua presidência, e o presidente eleito, Donald Trump, que tomará posse na segunda-feira, disse estar interessado em encontrar uma solução política.

Mas a decisão levanta muita incerteza sobre o futuro das mídias sociais baseadas em vídeo para os mais de 170 milhões de usuários ativos do TikTok nos EUA, alguns dos quais podem querer migrar para o Instagram Reels ou outros sites alternativos.